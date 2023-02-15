نشرت تداول السعودية تقرير سوق أدوات الدين للربع الرابع من عام 2022، وذلك تماشيا مع أهدافها لرفع الوعي عن سوق الدين ولتعزيز الجاذبية وزيادة الشفافية لكل من المستثمرين والمصدرين عن طريق عرض معلومات وتقارير عن سوق أدوات الدين. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتطوير السوق المالية السعودية باعتبارها السوق الرائدة إقليمياً وإحدى أبرز الأسواق المالية عالمياً.

في نهاية الربع الرابع من عام 2022م، أغلق مؤشر سوق الصكوك والسندات عند مستوى 929.72 نقطة، مقارنة مع 956.46 نقطة في نهـاية الربع السابق، بانخفاض 26.74 نقطة

أي بنسبة 2.80 %.

بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في نهاية الربع الرابع من عام 2022م 525,316 مليون ريال سعودي ما يعادل 140,084 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 2.75% مقارنة مع الربع السابق.

بلغ إجمالي القيمة المتداولة خلال الربع الرابع من عام 2022م، 4,008 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 1,069 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 2,473 مليون ريال سعودي، ما يعادل 659 مليون دولار أمريكي للربع السابق، بارتفاع نسبته 62%.

وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الربع الرابع من عام 2022م، 4,236 صفقة، مقارنة مع 525 صفقة تم تنفيذها خلال الربع السابق، بارتفاع بلغت نسبته 707%.

بلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في نهاية الربع الرابع من عام 2022م، 74 إصداراً مقارنة مع 77 إصداراً بنهاية الربع السابق، بانخفاض قدره 3.90%.

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