وقيمة المبيعات ترتفع إلى 13 مليار درهم إماراتي بنسبة 68%

أشارت شركة "إف إي إم العقارية" إلى أن سوق العقارات في دبي حقق انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً خلال شهر يوليو من العام الجاري مقارنةً مع عام 2021 ، حيث شهد تسجيل 3600 معاملة بيع أي ارتفاعاً بنسبة 138% عما كان في يوليو عام 2021.

وأفاد التقرير الصادر عن موقع "DXBinteract.com" للبينات التفاعلية التابع للشركة أنه ارتفعت قيمة المبيعات إلى 13 مليار درهم إماراتي بنسبة 68%، وقد حظيت منطقة "البزنس باي" بأن تكون هي الأكثر مبيعاً مع أسعار متنوعة تبدأ من 670,400 درهم إماراتي بالإضافة إلى توفير العديد من المزايا و الخدمات التي تجذب المستثمرين للشراء فيها.

كما تلتها منطقة "داون تاون" بالخصوص برج RP Hights المعروف بشققه الفاخرة وإطلالاته البانورامية الخلابة وموقعه المميز في منتصف مدينة دبي الذي يبعد عن دبي مول مدة دقيقتان فقط سيراً على الأقدام، لتبدأ الأسعار هنا من 1.87 مليون درهم إماراتي مع توفير خطة دفع لمدة 5 سنوات بعد التسليم.

وفي هذا الصدد قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة إف إي إم العقارية :” يشهد السوق العقاري تطوراً ملحوظاً في تسجيل أعلى قيمة مبيعات خلال شهر يوليو مما يجعله الأفضل منذ بداية العام خاصةً بعد أن تجاوزت قيمة المبيعات 13 مليار درهم إماراتي وذلك بفضل القوانين والمبادرات التي تطلقها حكومة دبي باستمرار مما يجعلها وجهة استثمارية مفضلة للشراء فيها لاسيما في ظل الإقبال المتزايد من الناس من مختلف بقاع الأرض للعيش والاستقرار في دولة الإمارات”.

وتفصيلاً لجميع المعاملات التالية التي تم بيعها ومقارنةً مع شهر يوليو عام 2021، فقد كانت الشقق ذات النصيب الأكبر منها بتسجيل أكثر من 4,840 شقة تم بيعها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60% وما يزيد عن 9 مليار درهم إماراتي.

ثم تلتها الفلل بتحقيق أكثر من 1,500 صفقة وهو ما يشكل زيادة قدرها 73% بما يزيد عن 7 مليار درهم إماراتي.

لتحتل قطع الأراضي المرتبة الثالثة عن بيع أكثر من 400 قطعة أرض ما يمثل زيادة بنسبة 22% تصل إلى أكثر من 6 مليار درهم إماراتي.

وأخيراً تم تنفيذ 340 صفقة عقارية تجارية مع زيادة قدرها 50% بما يبلغ 575 مليون درهم إماراتي.

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