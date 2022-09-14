- تم توزيع قرطاسية بقيمة 5.1 مليون درهم على 25,675 طالب.

- تم التبرع بجرات أوكسجين بقيمة 4.4 مليون درهم للمساعدة في علاج مرضى كوفيد – 19 في الهند.

- تم توزيع منتجات بقيمة 2.3 مليون درهم على الناس الأٌقل حظاً في الشرق الأوسط.

- تم انتاج 3.057 مليون كيلو واط من الطاقة الشمسية.

- تم إعادة تدوير 381,940 كغم من النفايات.

- تم إعادة تصنيع واستخدام 32,099 كغم من البضائع التي لم تُباع، لأغراض أخرى.

أصدرت مجموعة أباريل، اليوم، تقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية الخاص بها لعام 2021. تُشارك مجموعة أباريل في هذا التقرير، تقدمها في تطوير استراتيجية الاستدامة المخصصة للشركة خلال عام 2021.

ويحتوي التقرير على رؤى حول استراتيجية الاستدامة والإنجازات والأداء لمجموعة أباريل. كما يُسلط الضوء على التزامها بإيجاد قيمة مشتركة لجميع شركائها من خلال تشغيل الأعمال وتنميتها بطريقة مستدامة. ويقدم التقرير معلومات بشأن أدائها بشأن مبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادئ تمكين المرأة وبالتالي، يعمل بمثابة موجزاً سنوياً عن التقدم المُحرز (COP).

تدعم إستراتيجية مجموعة أباريل طموحات الاستدامة المحلية والدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). وهذا يعزز التزامهم بدعم مبادئ مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة ومبادئ تمكين المرأة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، والتي هم أعضاء نشطون فيها.

وقالت السيدة سيما جنواني فيد، مؤسسة ورئيسة مجموعة أباريل: "بصفتنا مجموعة رائدة في قطاع تجارة التجزئة في المنطقة و طرفاً موقعاً على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فاننا نعمل باستمرار من أجل تحسين معايير الاستدامة في أعمالنا. فأنا أعتقد أن التغييرات التي تحدثها مؤسسةٌ ما سيكون لها تأثير الدومينو على الصناعة والنظام البيئي بأكمله. فمن المهم بالنسبة لنا كمؤسسة، أن يكون لدينا تحَول في طريقة تفكيرنا وأن نظهر للعالم أن فعل الخير مفيد للأعمال وأننا نستطيع الاحتفاظ برؤية مجموعة أباريل دون الاستهتار بالبيئة."

يُلخص التقرير الإنجازات والتحديات الرئيسية التي تمت مواجهتها في عام 2021 مع تقديم رؤى حول كيفية تبنيهم لممارسات أكثر استدامة في جميع المجالات.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش التقرير تقدم الشركة عبر مختلف الفئات ويتضمن النقاط البارزة أدناه:

· تم تطعيم 95% من الموظفين ضد وباء كوفيد – 19.

· 30،953 ساعات تدريبية.

· تم إعادة تصنيع 32.9 طن من البضائع التي لم تُباع.

· تم إعادة تدوير 351 طن من الكرتون و620 كغم من الورق و320 كغم من البلاستيك و30 طن من المعدن.

· إعادة تدوير 12.7 مليون لتر من مياة الصرف الصحي من خلال محطة معالجة الصرف الصحي في الموقع.

· تم إنتاج 3.057 مليون كيلو واط من الطاقة الشمسية.

· قام 528 موظف بالتطوع لمدة 290 ساعة لمنفعة 1097 شخص.

· تم توظيف 14 من الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع في 3 مواقع لتيم هورتنز في الإمارات العربية المتحدة.

· 27% من النساء في مناصب إدارية.

· موظفون من 71 جنسية يعملون لدى مجموعة أباريل.

· تم جمع تبرعات بقيمة 137،453 درهم بالشراكة مع مشروع ماجي والهلال الأحمر الإماراتي والقافلة الوردية ودبي العطاء.

· تم تزويد 180 عاملاً من أصحاب الياقات الزرقاء و 118 من العائلات المحتاجة بطرود غذائية خلال شهر رمضان.

· تم التبرع بـ 26,075 درهم لصالح حملة المئة مليون وجبة.

· تم تزويد 12 من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتدريبات عملية.

· تم تزويد 25,600 طالباً بأدوات قرطاسية لدعم عملية التعليم.

· تم استضافة ورش عمل لياقة بدنية لـ 46 موظف و572 من أفراد المجتمع خلال تحدي دبي للياقة في نوفمبر 2021.

· تم تزويد 305 من الأمهات بأطقم أدوات للطبخ لتشجيع وصفات الأكل الصحي.

· تم تزويد 3000 طفل بقسائم لياقة بدنية لتعزيز صحتهم البدنية.

تسلط جميع هذه الأرقام الضوء على التنوع والمساواة بين الجنسين والطاقة المتجددة وصحة الموظفين وسلامتهم وتدريب الموظفين وإدارة النفايات والمياه والعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمشاركة المجتمعية.

كما تم تصنيف مجموعة أباريل ضمن أفضل 30 مكاناً للعمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2021، مما يبرز التزامها بخلق بيئة عمل متنوعة وشاملة يشعر فيها الموظفون بالتقدير والوفاء.

ومع التوسع في نظام الطاقة الشمسية في عام 2021، فان أكثر من 60٪ من استهلاك الطاقة في مقر مجموعة أباريل في دبي، من مصادر طاقة متجددة.

يوضح تقرير الاستدامة لمجموعة أباريل خطواتها القادمة للوصل الى طموحها لتحقيق الحياد الصفري في الانبعاثات في أعمالها التشغيلية.

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، الرائدة عالمياً في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 2010 متجراً وأكثر من 78 علامة تجارية وبتعيين 17,300 موظف من مختلف الثقافات.

وقد تركت مجموعة أباريل بصماتها ورسخت وجودها ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإنما فتحت أبواب الازدهار في أسواق الهند، جنوب أفريقيا، بولندا، سنغافورة، الأردن، اندونيسيا، تايلاند وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة لدخول العديد من الأسواق الجديدة، مثل أسواق هنغاريا، الباكستان، مصر والفلبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز أند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين ويست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتونز، جيميز اتاليان، كولد ستون كريمري، إنجلوت، ريتشوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمان. www.appareluae.com