الامارات العربية المتحدة: تحولت العملات المشفرة الى ظاهرة عالمية في السنوات الاخيرة علما أن هنالك الكثير من المعلومات حولها لاتزال غير وافية؛ وفي مقابل النمو الذي تشهده هذه العملات، ثمة قلق يدور حولها وحول قابليتها على تعطيل الأنظمة المالية التقليدية.

وفي هذا الاطار، خلصت دراسة عالمية أجرتها شركة تولونا المتخصصة في دراسات السوق الرقمية، حول توجهات الأسواق العالمية للاستثمار في هذه العملات وشملت دولة الامارات العربية المتحدة، الى أن التوقعات العامة للاستثمار في العملات المشفرة أقوى بكثير في دولة الامارات منها على مستوى العالم، حيث سجلت 78% في صافي التغيير% للمستثمرين الذين يتوقعون زيادة النسبة المخصصة للأصول القابلة للاستثمار في العملات المشفرة مقابل 67% عالميا.

وأشارت الدراسة أنه من المقرر تخصيص نسبة أعلى من الأصول القابلة للاستثمار للعملات المشفرة بنسبة 25% مقابل 20% عالميا و18% من سكان الامارات يخططون للاستثمار في هذا المنتج المالي. الى ذلك، أشارت الدراسة الى أن نسبة 55% من المستثمرين في دولة الامارات على معرفة بالعملات الرقمية مقابل 60% عالميا وهي نسبة متقاربة؛ بينما 17% يجدون الاستثمار في العملات الرقمية ذي خطر منخفض مقابل 33% في الأسواق العالمية.

أما بالنسبة لاولئك الذين يؤثرون عدم الاستثمار في العملات المشفرة حاليا، يرى 43% من بينهم انها قد تكون ذات مخاطر عالية ولا تتمتع بالاستقرار، بينما أفاد 38% أن المعلومات المتوفرة حولها لا تشكل قاعدة صلبة تخولهم اتخاذ قرار الاستثمار، وقد تساوت النسب في هذا الاطار بين دولة الامارات والأسواق العالمية.

وعلى الرغم من تدني مستوى الثقة في الاستثمار في العملات الرقمية في دولة الامارات (18% مقابل 23% عالميا), الا أن 50% من المشاركين في الدراسة يرون أنها في اتجاه تصاعدي مقابل 45% عالميا و11% فقط أفادوا أنها مجرد فورة قابلة للزوال قريبا مقابل 17% عالميا.

الى ذلك، يعتقد 36٪ من سكان دولة الامارات أن العملة المشفرة هي مشروع مستمر دون أي ضمان للنجاح، (مقابل 45٪ عالميا) ويرجحون أن يتم التعامل مع االعملات المشفرة كعملة، بينما من المرجح أن يتم التعامل معها على الصعيد العالمي كشكل من أشكال الاستثمار.

وتعليقا على النتائج، قالت سكينة منان، مدير أول الحسابات في الشرق الأوسط وأفريقيا في تولونا: "على الرغم من الموقف الحذر نسبيا تجاه الاستثمار في العملات المشفرة، إلا أن التوقعات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة تظهر أن المستثمرين يميلون إلى تبني الاتجاه العالمي نحو هذا النوع من الاستثمار. ووفقا لمؤشرات الدراسة وتوقعات الأعمال الاستراتيجية في الدولة، من المرجح أن نشهد قريبا اهتماما متزايدا تجاه العملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وخلصت الدراسة الى أن المستثمرين في دولة الامارات راضون عن أوضاعهم المالية وهم بشكل عام، على استعداد للمخاطرة بأموالهم مقارنة مع المعدل العالمي، لذا ليس من المستغرب أن 46% من المشاركين يرون أن الاستثمارات القصيرة الاجل الممكنة هي المحرك الرئيسي للاستثمار بالعملات المشفرة. ففي حين أن النمو على المديين الطويل والقصير على حد سواء هما محركان استثماريان على نفس القدر من الاهمية على مستوى العالم، فان الاستثمارات ذات المكاسب القصيرة الاجل تشكل محفزا أكبر للمستثمرين الاماراتيين.

هذا وقد شارك في الدراسة 9 الاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاما من أربعة مناطق حول العالم في 17 دولة: استراليا، سنغافورة، هونغ كونغ، تايلند، الفيليبين، الهند، ماليزيا، اندونيسيا، فيتنام، الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، اسبانيا، ايطاليا والبرازيل.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن تولونا:

Toluna شركة متخصصة بدراسات السوق الرقمية تقدم دراسات معمقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة:

1. Toluna لديها لوحات الملكية على الانترنت في أكثر من 70 سوق مع أكثر من 40 مليون عميل مشارك بنسبة كبيرة

2. يقدم فريقنا الذي يضم 2800 موظف موزعين في 24 مكتبا حوالي 40,000 مشروع سنويا للعديد من الشركات 500 منها: NBC Universal و BBC و Publicis Group و Dentsu و مجموعة بوسطن الاستشارية و سامسونج و الخطوط الجوية القطرية وغيرها).

3. تركز Toluna على حلول تتميز بالسرعة مما يجعل من الممكن الحصول على بيانات من حجم عينة N = 1000 في غضون نصف يوم في العديد من البلدان. يتم مراقبة العمل الميداني في الوقت الحقيقي وتمكن لوحات المعلومات الآلية لدينا من استخلاص النتائج في وقت قياسي.

4. تقدم الشركة خدمات أبحاث السوق تتميز بالمرونة لتلبية احتياجات العملاء القائمة على المشاريع (أي تصميم الاستبيان وبرمجة المسح والاستضافة وأخذ العينات والتحليل والإبلاغ وما إلى ذلك).

تمتلك Toluna أول منصة احصاءات للمستهلك لتسجيل الدخول من طرف إلى طرف آخر في الصناعة ، التي تعمل على أتمتة الأبحاث وتوفر فوائد السرعة والتكلفة - الوفاء بوعد إجراء أبحاث رشيقة وسريعة مع بيانات عالية الجودة ، في الوقت الفعلي عند الطلب. يمكن استخدام هذه المنصة الرقمية عبر BHT ، والمجتمعات عبر الإنترنت (مجموعات التركيز كوالكوم) ، واختبار المفهوم ، واختبار الحزمة ، والتحليلات ، و DIY ، واستطلاعات الجوال ، ولوحات المعلومات ، والتتبع الرقمي ، وMax Diff ، والملتصقات ، وما إلى ذلك....