حافظت السوق على اتجاهاتها التصاعدية بزيادة بنحو 59% في المبايعات و57% في قيمة المعاملات مقارنة بشهر يوليو 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "بروبرتي فايندر"، بوابة التكنولوجيا العقارية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن الأداء القياسي لسوق دبي العقاري خلال شهر يوليو الفائت، مستعرضة أهم المؤشرات والتحليلات المتعلقة بالقطاع المزدهر في البلاد.

شهد شهر يوليو، وفقاً للبيانات الخاصة بـ "بروبرتي فايندر"، محطة جوهرية في السوق العقاري حيث سجلت قيم المبايعات أعلى مستوياتها لتعادل تلك المسجلة في شهر مايو المنصرم. وسجلت عشر مناطق ما نسبته 51% من إجمالي المبايعات، منها البرشاء جنوب الرابعة، والخليج التجاري، ومرسى دبي، وجبل علي الأولى، ووادي الصفا، والثنية الخامسة.

بيانات رئيسية:

اتجاهات قطاع الإيجار:

بحث 80% من المستأجرين عن شقق سكنية، بينما اهتم 20% باستئجار الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

فضّل 60% من الباحثين عن الشقق استئجار العقارات المفروشة، بينما اتجه 38% إلى الوحدات غير المفروشة.

أظهر المستأجرون الذين بحثوا عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات مختلفة، حيث بحث حوالي 57% منهم عن وحدات غير مفروشة و42% عن خيارات مفروشة.

اهتم 37% من المستأجرين الباحثين عن الشقق بالوحدات السكنية المكونة من غرفة نوم واحدة، بينما فضل 31.7% الشقق المكونة من غرفتي نوم وبحث 20.9% عن الاستوديوهات.

أظهر المستأجرون الباحثون عن الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس) اهتمامات متقاربة إلى حد ما، حيث بحث 43.1% عن وحدات سكنية من ثلاث غرف نوم و35.4% عن أربع غرف نوم أو أكثر.

ضمت قائمة أهم المناطق التي استقطبت اهتمام مستأجري الشقق: دبي مارينا وقرية جميرا الدائرية ووسط مدينة دبي والخليج التجاري وديرة.

استقطبت منطقة جميرا ودبي هيلز استيت وأكويا داماك هيلز وأم سقيم اهتمام الباحثين عن استئجار فلل أو منازل مستقلة (تاون هاوس).

اتجاهات قطاع التملك:

بحث 59% من الراغبين في التملك عن شقق سكنية، بينما فضل 41% شراء الفلل أو المنازل المستقلة (تاون هاوس).

فضل 33.6% من المستثمرين البحث عن وحدات سكنية بغرفة نوم واحدة، بينما أظهر 35.2% اتجاه نحو الشقق المكونة من غرفتي نوم واتجه 13.7% نحو الاستوديوهات.

اهتم 39.8% من الباحثين عن الفلل أو المنازل المستقلة بالوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم، في حين فضل 44.9% الوحدات المكونة من أربع غرف نوم أو أكبر.

ضمت قائمة المناطق الأكثر اهتماماً من قِبل الراغبين بالتملك: دبي مارينا، وسط مدينة دبي، قرية جميرا الدائرية، الخليج التجاري ونخلة جميرا.

ضمت قائمة المناطق الأكثر رغبة لامتلاك الفلل أو المنازل المستقلة فيها: دبي هيلز استيت، الفرجان، نخلة جميرا، أكويا من داماك.

سوق العقارات الجاهزة وعلى الخارطة:

سجل سوق العقارات الجاهزة في يوليو 2024 أعلى مستويات من حيث حجم وقيمة المبايعات على الإطلاق وذلك بواقع 8,400 معاملة، مقارنة مع 6,606 معاملة في مايو 2024، بزيادة بنسبة 27%.

سجل سوق العقارات الجاهزة من حيث القيمة معاملات وصلت قيمتها إلى 36 مليار درهم إماراتي، متجاوزًا أعلى مستوى تم تسجيله في يونيو 2024، بزيادة قدرها 23%.

حقق سوق البيع على الخارطة من حيث القيمة معاملات زيادة بنسبة 77% على أساس سنوي، مسجلًا حوالي 9,300 معاملة.

ارتفعت قيمة المعاملات على نحو ملحوظ مسجلة 54% على أساس سنوي، محققة نحو 19.4 مليار درهم، مقارنة بـ 12.6 مليار درهم في مايو من العام 2023.

وفي هذا السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات، بروبرتي فايندر: "بينما تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الطموحة ’نحن الإمارات 2031‘، تشهد مسيرة التقدم والتنمية نقطة تحوّل مهمة على كافة الأصعدة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، ويمتد هذا التأثير على سوق العقارات دون أدنى شك. ونتيجة لذلك، يتزايد البحث عن فرص الاستئجار والتملك طويلة الأمد في دبي، وهو ما يتضح في الاتجاه التصاعدي لحجم وقيمة المبايعات. من جهة ثانية، تشير التقارير التنظيمية في الشارقة إلى اهتمام إيجابي بالاستثمار. إن النمو والازدهار الذي يشهده سوق العقارات الجاهزة وقيد الإنشاء، ينعكس على تنوع وغنى الطلب على العقارات واستمراريته، مدفوعاً بقوة العائد على الاستثمار. ويبدو بأن هناك اهتمامًا متزايدًا بالمشاريع الجديدة الموجودة خارج مركز المدينة، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الجهود التي يبذلها المطورون للحفاظ على الزخم من خلال توفير عرض ثابت، مع الحرص على بناء مجتمعات تلقى استحسان الناس من حول العالم. ونحرص في بروبرتي فايندر على مواصلة الابتكار لدعم هذا الطلب، كما أننا ملتزمون بالارتقاء بعملية البحث عن عقارات لتصبح أكثر موثوقية وشفافية بالثقة، بالاعتماد على التكنولوجيا والمواهب رفيعة المستوى لدينا".

نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. تربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في القطاع العقاري يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين.

ومنذ تأسيسها في العام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة رائدة للإعلانات العقارية المبوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم خدماتها لأكثر من 5.5 ملايين مستخدم نشط شهرياً عبر أسواقها المختلفة. وتدير الشركة منصة واحدة للتكنولوجيا العقارية تمثل علامة تجارية واحدة تنشط في العديد من البلدان، وتقدم لكل من الباحثين عن العقارات ووسطاء العقارات والمطورين أدوات تكنولوجية هي الأكثر تقدماً، وتجارب مستخدم فريدة من نوعها.

نجحت بروبرتي فايندر في إحداث تغييرات جذرية في قطاع العقارات، وتصدرت مشهد الابتكار والتكنولوجيا العقارية ونهج "المتعامل أولاً". وعمدت الشركة إلى توسيع عملياتها في جميع أنحاء المنطقة، وباتت تحظى بمكانة مرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين ومصر، وتعمل حالياً على التوسع في عملياتها عبر زيادة حصتها السوقية في المملكة العربية السعودية وتركيا.

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