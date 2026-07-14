إنجاز بارز في مسيرة الأعمال الإنشائية يعكس دقة التنفيذ والالتزام الراسخ بالسلامة والجودة والإنجاز، ويعزز من مسيرة تطوير أول مجتمع يحقق صافي انبعاثات صفرية في سلطنة عمان

مسقط، سلطنة عمان، سجلت "المدينة المستدامة – يتي" أكثر من 25 مليون ساعة عمل آمنة دون تسجيل أي إصابة مضيعة للوقت، في إنجاز جديد يعكس التقدم المتواصل في أعمال الإنشاء بالمشروع المستدام الرائد في سلطنة عمان.

ويعكس هذا الإنجاز النهج المتبع في إنجاز المشروع، حيث تعد السلامة والجودة والتميز التشغيلي عناصر أساسية في جميع مراحل الإنشاء. ومع تقدم الأعمال في مختلف أنحاء المخطط الرئيسي، يعزز هذا الإنجاز الثقة في مواصلة تنفيذ المشروع، ويؤكد التزامه بتطوير وجهة مرنة تلبي متطلبات المستقبل وفق أعلى المعايير الدولية.

وقال محمود شحادة، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق في المدينة المستدامة – يتي: "يمثل تحقيق أكثر من 25 مليون ساعة عمل آمنة إنجاز بارز يعكس مستوى الانضباط والتعاون والالتزام المشترك بين جميع الفرق المشاركة في تنفيذ "المدينة المستدامة – يتي". ويجسد كل إنجاز نحققه حرصنا على تطوير وإنجاز المدينة بمسؤولية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة. ومع استمرار تقدم أعمال الإنشاء، نواصل تركيزنا على تطوير مجتمع مستدام يحقق قيمة طويلة الأمد لسلطنة عمان وللسكان والمستثمرين".

من جانبه، قال المهندس عبد الرحمن الحاج، المدير العام لشركة التطوير والاستثمار المستدام: إن تحقيق أكثر من 25 مليون ساعة عمل آمنة هو ثمرة آلاف القرارات التي يتم اتخاذها يومياً في مختلف مراحل المشروع. ويعكس هذا الإنجاز ثقافة العمل التي تقوم على السلامة والتخطيط وتحمل المسؤولية في كل مرحلة من مراحل التنفيذ، بداية من الأعمال الهندسية والمشتريات وصولاً إلى أعمال الإنشاء. وفي مشروع بهذا الحجم، يتحقق التميز التشغيلي من خلال الالتزام والانسجام بين فرق العمل والاهتمام بأدق التفاصيل، ويؤكد هذا الإنجاز المعايير التي تواصل توجيه جميع جوانب العمل في المدينة المستدامة – يتي".

تمتد "المدينة المستدامة – يتي" على مساحة تقارب مليون متر مربع، ويجري تطويرها لتكون أول مجتمع يحقق صافي انبعاثات صفرية في سلطنة عمان بحلول عام 2040. وستوفر المدينة عند اكتمالها بيئة متكاملة لأكثر من 10 آلاف نسمة، حيث تشكل الاستدامة جزء أساسي من مختلف جوانب الحياة اليومية، من خلال منازل مصممة بما يتناسب مع الظروف المناخية، وإعادة تدوير 100% من المياه، وتحويل جميع النفايات بعيداً عن المكبات، وتحقيق اكتفاء ذاتي يصل إلى 80% في إنتاج الغذاء المحلي.

وتتواصل أعمال الإنشاء في عدد من المرافق السكن والضيافة والمرافق المجتمعية الرئيسة، بما في ذلك فندق مرسى يتي، وساحة يتي، وأعمال حماية الواجهة البحرية والأودية، وفلل الحي المستدام، والمدرسة والحضانة، وشقق «ذا آرك» الفندقية الفاخرة، وفندق من فئة أربع نجوم، ومركزاً للعافية، إلى جانب أعمال تنسيق المساحات الخارجية والمرافق العامة، الأمر الذي يعكس التقدم الحاصل في تنفيذ المشروع، وقربه من إنجاز أول مجتمع مستدام رائد في سلطنة عمان.

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نبذة عن المدينة المستدامة – يتي:

تم تصميم مشروع المدينة المستدامة يتي ليكون أول مجتمع يحقق صافي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2040، متماشياً مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2050 ورؤية عمان 2040. يقع المشروع على بعد 30 كيلومترًا من وسط العاصمة مسقط، ويتميز بإطلالته الساحرة على خليج عُمان. يعد هذا المشروع العمراني الرائد من تطوير شركة "دايموند ديفيلوبرز"، التي تحمل علامة المدينة المستدامة، وهي إحدى شركات (مجموعة سي القابضة)، بالتعاون مع الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران).

وقد جرى تصميم المدينة المستدامة – يتي تماشياً مع رؤية عمان 2040، ووفق أعلى المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية للاستدامة. تتبنى المدينة نموذج العيش منخفض الانبعاثات، الذي تم تطبيقه بنجاح في أول مدينة مستدامة في دبي، لتقدم لسكانها بيئة متكاملة ومزدهرة تتيح لهم فرصًا مثالية للعيش والعمل.

وتمتد المدينة المستدامة – يتي على مساحة تقارب مليون متر مربع، وستوفر سكناً لأكثر من 10 آلاف شخص في مجموعة متنوعة من الفلل المستقلة، وفلل التاون هاوس، والشقق السكنية. وتضم المدينة مرافق متطورة، ومناطق مخصصة للزراعة الحضرية، وساحة مركزية تضم مركزاً للتسوق، ومدرسة وحضانة، ومركزاً لإعادة تأهيل أصحاب الهمم، ومجمعاً رياضياً داخلياً، إلى جانب مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية الخارجية، ومركزاً للفروسية، وفندقين، و132 شقة فندقية فاخرة. كما توفر المدينة، من خلال مرافقها التعليمية، فرصاً للبحث والتعلم، بما يسهم في نقل المعرفة في مجال الاستدامة.