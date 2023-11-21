بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 439 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 82 مبايعة للأراضي بقيمة 806.46 مليون درهم و357 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 593.27 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 41.91 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.52 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 36.46 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وقد تصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 424.84 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 194.94 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 2 بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 5.04 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 30.8 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18.65 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيراً مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 69 مبايعة بقيمة 98.6 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 23.25 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 24.71 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 208.15 مليون درهم منها 18 رهونات أراضي بقيمة 27.85 مليون درهم و121 رهونات فلل وشقق بقيمة 180.3 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 22.31 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 19.89 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 86.05 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء الثالثة بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة سيح شعيب 1 بقيمة 9.82 مليون درهم.

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