المملكة العربية السعودية تتصدر نشاط الصفقات في المنطقة خلال الربع الثاني من عام 2025 مع 13 اكتتاباً عاماً في قطاعات مختلفة، مثل النقل والرعاية الصحية، بعائدات بلغت 1.9 مليار دولار.

شهدت الإمارات العربية المتحدة إدراج صندوق مساكن دبي ريت، في اكتتاب جمع 584 مليون دولار أمريكي.

من المتوقع استمرار زخم الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتزم 14 شركة إدراج أسهمها خلال النصف الثاني من عام 2025، منها 10 شركات من المملكة العربية السعودية، إلى جانب عروض من أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أشار تقرير إرنست ويونغ (EY) الأحدث حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للربع الثاني من عام 2025، إلى تسجيل أسواق المنطقة 14 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4% في العائدات التي جمعتها مقارنة بالربع السابق من هذا العام، ما يدل على استمرار رغبة المستثمرين ومرونة أسواق رأس المال الإقليمية.

وقد كان أكبر اكتتاب عام في الربع الثاني من هذا العام من نصيب المملكة العربية السعودية، مع اكتتاب شركة طيران ناس التي طرحت أسهمها لأول مرة في السوق الرئيسية تداول، في اكتتاب استحوذ على 44% من إجمالي عائدات الاكتتابات في الربع الثاني. تلاه اكتتاب الشركة الطبية التخصصية، الذي جمع 500 مليون دولار أمريكي، ثم اكتتاب الشركة المتحدة لصناعات الكرتون الذي جمع 160 مليون دولار أمريكي.

وفي الإمارات العربية المتحدة، رحب سوق دبي المالي بصندوق مساكن دبي ريت، الذي جمع 584 مليون دولار أمريكي. ويمثل هذا الإدراج إنجازاً هاماً، كونه أكبر صندوق استثمار عقاري من حيث القيمة السوقية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأول صندوق استثمار عقاري متخصص في التأجير السكني في المنطقة.

وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، رئيس EY-Parthenon في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "عزز الربع الثاني من هذا العام مكانة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق اكتتابات عامة مرنة وديناميكية. ورغم حذر المستثمرين، إلا أننا شهدنا نمواً قوياً. ويسلط تنوع القطاعات التي تمثلها الشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب، إلى جانب إدراجات بارزة مثل صندوق مساكن دبي ريت، الضوء على عمق الفرص المتاحة في المنطقة. ونحن نتوقع استمرار هذا الزخم، في ضوء وجود خطط صحية للاكتتابات لما تبقى من عام 2025".

وفي حين تفاوت أداء ما بعد السوق، حيث أغلقت 10 من أصل 14 اكتتاباً عاماً بأقل من سعر الطرح عند أول تداول، إلا أن خمس شركات مدرجة حديثاً سجلت مكاسب، ما يعكس حذراً في توجهات المستثمرين. وتعتمد الشركات بشكل متزايد على استراتيجية توقيت السوق، حيث أنها تُقيّم بعناية توجهات المستثمرين والظروف الاقتصادية الكلية قبل طرح أسهمها للاكتتاب.

وعلى صعيد أداء سوق الأسهم، قاد مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت المكاسب الإقليمية في الربع الثاني من عام 2025، مرتفعاً بنسبة 17.2%، في حين سجلت الأسواق الأخرى نتائج متباينة.

تحول نحو الإدراجات الثانوية

تعكس طبيعة عائدات الاكتتابات العامة في الربع الثاني من عام 2025 تحولاً ملحوظاً، حيث شكلت الإدراجات الثانوية 64.3% من إجمالي الاكتتابات العامة، مرتفعة من 35.7% في الربع الأول من عام 2025. ويشير هذا إلى تفضيل الجهات المُصدرة لخروج المساهمين على جمع رأس مال جديد، ما يُظهر نهجاً أكثر حذراً في ظل حالة عدم اليقين المستمرة في السوق.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY-Parthenon: "تواصل المملكة العربية السعودية قيادة نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستقطبةً اهتماماً كبيراً من قطاعات متعددة. وفي الوقت نفسه، تُظهر الصفقات البارزة في الإمارات العربية المتحدة كيفية تتطور البورصات الإقليمية لتلبية احتياجات قاعدة مستثمرين متنامية. ويُعدّ هذا التنوع، إلى جانب التحسينات المستمرة في حوكمة السوق، عاملاً أساسياً لاستدامة نمو طويل الأجل".

هذا ولا تزال آفاق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الثاني من عام 2025 قوية، مدعومة بقائمة تضم 14 شركة في قطاعات متنوعة تعتزم طرح أسهمها. وتتصدر المملكة العربية السعودية المشهد باستحواذها على عشرة اكتتابات متوقعة، بينما يُبرز النشاط المرتقب في مصر وتونس والمغرب اتساع نطاق سوق المنطقة وتنوعها.

