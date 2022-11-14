· وفقًا للاتحاد الدولي لمرض السكري، يعيش أكثر من 73 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع المرض، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 135.7 مليون حالة بحلول عام 2045

· تعد أنماط الأكل المتغيرة بسبب زيادة الدخل والتوسع الحضري ونقص النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي والتركيز الأقل على التثقيف الغذائي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري في المنطقة

· من المتوقع أن يحدد الخبراء في مؤتمر الطب الباطني الافتتاحي خلال معرض آراب هيلث 2023 الحاجة إلى المزيد من التثقيف والوعي لإدارة حالات السكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سيسلط الخبراء في معرض أراب هيلث 2023 الضوء على الانتشار المتزايد لمرض السكري في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام كجزء من مؤتمر الطب الباطني الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي سيستمر من 30 إلى 31 يناير كجزء من فعاليات معرض آأراب هيلث 2023.

أظهرت أرقام الاتحاد الدولي للسكري قبل الاحتفال باليوم العالمي للسكري الذي يصادف يوم الإثنين 14 نوفمبر أن أكثر من مليون شخص يعانون حاليًا من مرض السكري في الإمارات العربية المتحدة، ويرتفع هذا الرقم إلى 73 مليون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 87٪ ليصل إلى 135.7 مليون بحلول عام 2045، حيث سيؤثر هذا بشكل كبير على معدل الوفيات والناتج المحلي الإجمالي بسبب فقدان الإنتاجية وزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.

تشمل العوامل التي تسهم في انتشار مرض السكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كلاً من: أنماط الأكل المتغيرة بسبب زيادة الدخل والتوسع الحضري ونقص النشاط البدني والنظام الغذائي غير الصحي وقلة التركيز على التثقيف الغذائي وزيادة استهلاك السكر وبدائل السكر.

وبهذه المناسبة قال روس ويليامز، مدير معرض ومؤتمر آراب هيلث لدى شركة انفورما ماركيتس: "سيكون موضوع اليوم العالمي للسكري لهذا العام هو" التعليم لحماية الغد"، وبدورنا سنقوم بدعم هذا الشعار في معرض آراب هيلث 2023 من خلال توفير منصة مثالية لأبرز الخبراء لمناقشة كيفية معالجتنا لمشاكل السكري المتنامية في المنطقة، حيث لا يزال التأثير الاقتصادي والاجتماعي السلبي للحالة مدعاة للقلق".

وأضاف ويليامز قائلاً: " سنخصص كجزء من مؤتمر الطب الباطني الذي تم إطلاقه مؤخرًا في معرض آراب هيلث، جلسات نقاش مصممة للجمع بين أصحاب المصلحة الذين هم في طليعة هذه القضية من ممثلي الحكومات إلى كبار الخبراء في مجال مرض السكري، حيث سيقدم كل واحد منهم رؤيته المستقبلية الثاقبة حول الخطوات الفورية المطلوبة لتخفيض العدد المتزايد لحالات السكري في المنطقة".

سيستضيف مؤتمر الطب الباطني مجموعة من الندوات وجلسات النقاش، بما في ذلك تطور إدارة مرض السكري التي يديرها الدكتور فاروقي، مدير واستشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري في هيئة الصحة بدبي، ومن بين المتحدثين الآخرين كلاً من: الدكتور سافدار ناكفي، المدير الطبي لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري في أبو ظبي، والدكتورة سارية جوهر من المستشفى الأمريكي بدبي، والدكتور حماد حسين استشاري أمراض الغدد الصماء في معهد التخصصات الطبية الدقيقة في كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتشمل الموضوعات الأخرى التي سيتم تناولها خلال الجلسة إدارة مرض السكري وآراء اختصاصيي الغدد الصماء حول العلاج بالستيرويد والمضاعفات الشديدة لمرض السكري والحماض الكيتوني السكري.

سيتم انعقاد 9 مؤتمرات أخرى للتعليم الطبي المستمر بالإضافة إلى مؤتمر الطب الباطني خلال الأيام الأربعة لمعرض آراب هيلث 2023، حيث من المتوقع أن يستقبل 3200 مندوباً و 550 متحدثًا دوليًا.

ستعود نسخة 2023 من معرض آراب هيلث إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 30 يناير إلى 2 فبراير تحت شعار "الابتكار والاستدامة في الرعاية الصحية"، ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع عدد الشركات العارضة من 2828 شركة إلى أكثر من 3000 شركة من 70 دولة.

سيضم معرض آراب هيلث 2023 تسع فئات من القطاعات تستعرض من خلالها أحدث التقنيات والابتكارات في مجال المستهلكات وجراحة العظام والرعاية الصحية والخدمات العامة والتصوير الإشعاعي والأجهزة الطبية وتكنولوجيا المعلومات والصحة الوقائية والبنية التحتية والأصول.

كما سيخصص معرض آراب هيلث في نسخة هذا العام منطقة تحول الرعاية الصحية التي ستضم الشركات الناشئة وستسلط الضوء على أحدث التطورات التقنية من المبتكرين العالميين الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم ويتحدثون عن المستقبل في حوارات التحول، كما تشمل الميزات الأخرى في آراب هيلث 2023 حوارات إنوفيت Talks Innov8 كجزء من منطقة التحول للرعاية الصحية، والتي ستتيح الفرصة أمام 24 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال ولمدة ثماني دقائق لتقديم أحدث أفكارهم في مجال الرعاية الصحية، حيث تعرض كل منها حلولاً فريدة ومبتكرة في مجالات الوقاية والإدارة والعمليات والتشخيص من بين أمور عديدة أخرى.

وسيتم انعقاد معرض آراب هيلث 2023 بدعم من قبل مجموعة من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي وهيئة الصحة بدبي ودائرة الصحة وسلطة مدينة دبي الطبية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الالكتروني التالي: www.arabhealthonline.com

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن معرض ومؤتمر آراب هيلث:

يُعتبر معرض ومؤتمر آراب هيلث الذي تنظمه إنفورما ماركيتس"، أضخم حدث للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط. أقيم المعرض للمرة الأولى قبل 46 عاماً، ليصبح منصةً لكبرى الشركات المصنّعة وتجار الجملة والموزعين في العالم للالتقاء بالأوساط الطبية والعلمية في منطقة الشرق الأوسط.

يشتهر مؤتمر آراب هيلث بتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر (CME) جودةً لأصحاب المهن الطبية في المنطقة.

ستنعقد فعاليات معرض ومؤتمر آراب هيلث 2023 في الفترة من 30 يناير إلى 02 فبراير 2023 بمركز دبي التجاري العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الموقع الإلكتروني: www.arabhealthonline.com

فيسبوك: https://www.facebook.com/ArabHealth/

تويتر: #ArabHealth @Arab_Health لينكد إن: منتدى آراب هيلث

إنستغرام: @arabhealthonline

للاستفسارات الإعلامية يرجى التواصل مع:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: 3652711 4 +971

الهاتف المتحرك: 5770 822 55 +971

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com