هدوء بقيم التداولات وارتفاع بعدد الصفقات..

تنفيذ 353 صفقة.. وعطلة عيد الفطر تدفع قيم التداولات إلى التراجع بنسبة 39% شهريًا

الكعبي: الصفقات التقليدية بالأراضي الفضاء والمساكن سيطرت على 94% من عدد الصفقات و80% من قيمتها

ثابت: استمرار سيطرة الصفقات الصغيرة على الجانب الأكبر من عدد الصفقات باستحواذها على 58% من الصفقات المنفذة

الدوحة – قطر: بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في دولة قطر خلال شهر مايو الماضي 1.33 مليار ريال بانخفاض شهري بلغت نسبته 39 % مقارنة بشهر أبريل الماضي، كما انخفضت قيم التداولات بنسبة بلغت 46 % مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وشهد الشهر الماضي تنفيذ 353 صفقة عقارية بنمو شهري نسبته 7 %، وذلك وفقا لبيانات النشرات العقارية الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للفترة الممتدة من 10 إلى 31 مايو الماضي والذي شهد إجازة عيد الفطر المبارك وقلص من أيام العمل الرسمية إلى 16 يوما.

صفقات الشهر

وحسب المؤشر الشهري الصادر عن إدارة أبحاث السوق بشركة يوتوبيا للعقارات، توزعت الصفقات العقارية خلال الشهر الماضي لتشمل 184 صفقة لأراضٍ فضاء، و148 صفقة للمساكن، و15 عمارة سكنية و3 عمائر تجارية، ومجمعين سكنيين، وقطعة أرض فضاء متعددة الاستخدام.

وذكر مؤشر يوتوبيا العقاري، أنه على صعيد أسعار البيع خلال شهر مايو الماضي فقد بلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء 292 ريالا للقدم المربعة مقارنة بـ 348 ريالا للقدم خلال شهر أبريل السابق، فيما بلغ متوسط سعر بيع صفقات المساكن ما قيمته 459 ريالا للقدم مقارنة بنحو 440 ريالا للقدم خلال الشهر السابق، وبلغ متوسط بيع صفقات العمائر السكنية 1338 ريالا للقدم مقارنة بنحو 1250 ريالا للقدم خلال شهر أبريل السابق.

واستحوذت بلديتا الدوحة والريان على الجانب الأكبر من قيم وأعداد الصفقات، حيث شكلت التداولات بهما 70 % من قيم الصفقات وأكثر من 50 % من عددها.

وشهدت بلدية الدوحة تنفيذ 87 صفقة بقيمة 487.4 مليون ريال بمتوسط 5.6 مليون ريال للصفقة، بينما شهدت بلدية الريان تنفيذ 90 صفقة بقيمة 440.7 مليون ريال، وبمتوسط 4.9 مليون ريال للصفقة.

الاتجاهات السعرية

من جانبه، قال السيد راشد فهد العجلان الكعبي، المدير العام لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إن الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك أثرت بشكل متوقع على قيم التداولات العقارية خلال شهر مايو الماضي، ولكن ذلك التراجع على صعيد قيم التداولات لم يندرج على عدد الصفقات الذي شهد نموا بنسبة 7 %، وسط سيطرة متنامية للصفقات صغيرة الحجم على طبيعة الصفقات المنفذة خلال الشهر دفع بمتوسط قيم التداولات للتراجع إلى مستوى 3.76 مليون ريال مقارنة بنحو 6.6

مليون ريال خلال شهر أبريل الماضي، ونحو 8.8 مليون ريال خلال شهر مايو المناظر من العام الماضي.

وأشار المدير العام لشركة يوتوبيا العقارية إلى أن قيم وعدد الصفقات تركزا بشكل رئيسي ضمن الصفقات التقليدية بالأراضي الفضاء والمساكن اللتين سيطرتا على 94 % من عدد الصفقات و80 % من قيمتها، وهو ما يعود للانحسار الكبير على صعيد الصفقات الكبرى والاستثنائية والتي عادة ما تظهر ضمن صفقات الأبراج السكنية أو المجمعات السكنية كبيرة الحجم وكذلك المنشآت التجارية متعددة الاستخدام.

أبرز الصفقات

بدوره، أشار السيد محمود ثابت، مدير إدارة المبيعات والتسويق لشركة «يوتوبيا للعقارات»، إلى أن المؤشر الشهري رصد أعلى الصفقات من حيث القيمة، وكان أبرزها بيع عمارة سكنية بمنطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 60 مليون ريال بلغت مساحتها 15381 مترا مربعا وبسعر 1429 ريالا للقدم، وكذلك شهد الشهر الماضي بيع قطعة أرض فضاء بمنطقة الثمامة ببلدية الدوحة بقيمة 54.5 مليون ريال وبلغت مساحتها 14463 مترا مربعا وبسعر 350 ريالا للقدم، وأيضا صفقة بيع أرض فضاء بمنطقة فريج بن محمود ببلدية الدوحة بقيمة 49.5 مليون ريال وبلغت مساحتها 15278 مترا مربعا وبسعر بيع 1419 ريالا للقدم، كما شهدت منطقة الوعب ببلدية الريان بيع قطعة أرض فضاء بقيمة 31.8 مليون ريال وبسعر 1150 ريالا للقدم وبمساحة 12378 مترا مربعا.

ولفت "ثابت" إلى أن الخريطة السعرية لتوزيع الصفقات وفقا لقيمها تؤكد استمرار سيطرة الصفقات الصغيرة ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين ريال على الجانب الأكبر من عدد الصفقات حيث شكلت

58 % من عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر الماضي وهي نسبة مقاربة للتي استحوذت عليها خلال شهور أبريل ومارس وفبراير السابقة، بينما لم يشهد شهر مايو الماضي سوى 22 صفقة ما بين 5 إلى 10 ملايين ريال و10 صفقات ما بين 10 إلى 20 مليون ريال و9 صفقات ما بين 20 إلى 50 مليون ريال، وفقط تم تسجيل صفقتين بقيمة تجاوزت 50 مليون ريال.

(منطقة تحت الضوء)

40 صفقة عقارية بمنطقة "أم صلال علي"

شهدت منطقة أم صلال علي ببلدية أم صلال تنفيذ 40 صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، بقية إجمالية بلغت 65.3 مليون ريال وبمتوسط 1.63 مليون ريال للصفقة منها 32 صفقة أرض فضاء و8 صفقات للمساكن.

وشكلت الصفقات بمنطقة "أم صلال علي" قرابة 5 % من إجمالي قيمة التداولات بكافة بلديات ومناطق الدولة خلال شهر مايو الماضي، بينما شكلت ما يتجاوز 11 % من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الشهر نفسه.

وبلغ متوسط بيع صفقات الأراضي الفضاء في "أم صلال علي" 206 ريالات خلال الشهر الماضي، بينما بلغ متوسط سعر صفقات المساكن 387 ريالا للقدم.

ويعد ذلك النشاط خلال شهر مايو الماضي استثنائيا على صعيد عدد الصفقات مقارنة بالربع الأول من العام الجاري والذي شهد 30 صفقة فقط بنفس المنطقة، ولكن تجاوزت قيمة تلك الصفقات خلال الربع الأول 107.6 مليون ريال.

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