وليد الزرعوني: قطاع العقارات في دبي يواصل تسجيل مستويات قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: رصدت شركة دبليو كابيتال، الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تسجيل القطاع العقاري في إمارة دبي مستويات قياسية على صعيد المبيعات والمعاملات في 12 عاما ونصف الأخيرة، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني، "دبليو كابيتال"، بأن المبيعات العقارية في دبي بلغت 1 تريليون 326 مليار و94 مليون درهم موزعة على 572 ألفا و599 صفقة منذ عام 2010 حتى منتصف يونيو 2022.

وذكر الزرعوني، أن قيمة المبيعات العقارية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن تعادل 67% من المبيعات المحققة في العام الماضي، ما يعني أن عام 2022 سيكون قياسيا واستثنائيا من حيث حجم المبيعات العقارية.

كما تجاوزت قيمة صفقات البيع العقارية 150 مليار درهم في 2021، لتحطم رقماً قياسياً استمر 12 عاماً، كما يُعد إجمالي عدد معاملات البيع خلال العام الأعلى منذ 2013.

وتابع الزرعوني: "بشكل عام، يشكل 2021 عاماً استثنائياً لسوق العقارات بدبي، حيث ظهرت فيه اتجاهات جديدة وحقق أرقاماً لم يسبق رؤيتها منذ ثماني سنوات".

وكشف الخبير العقاري، أن القطاع يحافظ على زخم النمو التصاعدي على مدار العقد الماضي بفضل الرؤى الحكيمة لقادة الإمارات وفلسفتهم الاقتصادية الواعية لتحديات العصر، ووضعهم خطط طموحة وتنفيذها لتصبح دبي أفضل مكان للعيش والإقامة والعمل في المنطقة والعالم ككل.

وأشار إلى القطاع لازال يبهرنا بمستويات قياسية من المبيعات رغم التحديات الاقتصادية المتمثلة في جائحة كورونا قبل أكثر من عامين وما صاحبها من تداعيات غير مسبوقة على الاقتصاد العالمي وتستمر تأثيراتها حتى الآن، ثم جاء الصراع الروسي الأوكراني ليزيد أوجاع الاقتصاد العالمي، مؤكدا أنه رغم ذلك نجد تماسك اقتصاد دبي بكافة رفوده على رأسها بالطبع القطاع العقاري.

وتابع: "خلال السنوات الأخيرة استفاد القطاع الاستعداد لتنظيم معرض إكسبو دبي خلال الستة أشهر المنتهية في مارس 2022، والذي سلط الضوء على دبي وأبرزها مكانتها العالمية كملاذ آمن للاستثمار والإقامة".

وكشف الزرعوني، أن انتعاش الطلب يقوده شريحة كبيرة من الأجانب والمستثمرين لشراء العقارات الفاخرة والذين يفضلون القدوم إلى دبي لاسيما بعد نجاح الإجراءات الاحترازية أثناء جائحة "كوفيد-19"، للاستفادة من العيش في مناخ آمنا صحيا، في نفس الوقت الفوز بفرصة الاستثمار في أي من المجالات المزدهرة في دبي.

ويرى رئيس "دبليو كابيتال"، أن السوق لا زال أمامه فرص جيدة للاستثمار ومستوى الأسعار لازال أقل بنحو 20% عن ذروتها المسجلة في عام 2014، مضيفا أن التوقعات الاقتصادية بشأن نمو القطاع غير النفطي خلال العام الحالي تساعد قطاع العقارات على مزيد من الانتعاش والتوسع.

وأكد أن القطاع العقاري يواصل تأكيد مكانته كركيزة أساسية للنمو لكل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الإمارة، لافتا إلى الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة مقارنة مع أسواق منافسة حيث توفر جميع الخيارات للمستثمرين من الجاهز إلى البيع على الخارطة والرهون والهبات وغيرها من الميزات التي زادت من جاذبية السوق المحلي.

الفترة قيمة المبيعات عدد الصفقات حتى 13 يونيو 2022 100.75 37104 2021 150 60609 2020 70.7 34352 2019 78.31 38383 2018 74.88 32714 2017 115.56 46804 2016 104.9 40836 2015 126.25 46911 2014 139.16 55737 2013 145.4 63807 2012 75.89 37909 2011 62.78 31452 2010 82.36 45584 الإجمالي 1326.94 مليار درهم 572592

المصدر: بيانات هيئة الأراضي والأملاك في دبي

#بياناتحكومية



- انتهى -

نبذة عن شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية:

تأسست "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية عام 2007، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة مرخصة من اقتصادية دبي وهيئة التنظيم العقاري "ريرا دبي". وتختص في مجال التطوير العقاري، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطورًا عقاريًا.

وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.2 مليار درهم.

نبذة عن وليد الزرعوني:

وليد الزرعوني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، وخبير عقاري معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، وهو أيضًا مؤلف كتاب "أسرار المستثمر العقاري الذكي".

ويعتبر الزرعوني، من أوائل الذين طوَّعوا وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الجمهور المهتم بالعقار، عبر تقديم نصائح مجانية بشكل شبه يومي في القطاع العقاري، وما يخص هذا القطاع من معلومات، وذلك عبر فيديوهات ونصائح عقارية، وعبر تطبيقات منصات "إنستغرام"، و"سناب شات"، و"تويتر"، التي تعتبر الأكثر نشاطًا بالنسبة له.