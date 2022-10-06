● شهد شهر سبتمبر تسجيل أكبر عدد للمعاملات العقارية قدرها 8,649 صفقة بقيمة 24.42 مليار درهم.

● العقارات الثانوية/ الجاهزة سجلت زيادة بنسبة 30.46% على أساس سنوي من حيث حجم المعاملات كذلك السوق على الخارطة الذي شهد زيادة بنسبة 80.23% من حيث عدد المعاملات و 94.13% من حيث قيمة المعاملات على أساس سنوي.

● الربع الثالث يسجل أعلى عدد لمعاملات البيع على الخارطة والثانوية/الجاهزة خلال 12 عامًا من حيث العدد والقيمة حيث بلغت إجمالي معاملات البيع نحو 25،456 صفقة بقيمة 69.725 مليار درهم .

● الربع الثالث 2022 يشهد زيادة كبيرة في عدد معاملات المبيعات بنحو 61.7٪ونحو 65.6٪ من حيث القيمة.

● شهدت عقود الإيجارات في شهر سبتمبر زيادة بنحو 7.5% علر أساس شهري ، مع نمو العقود السنوية بنحو 9.13% على أساس شهري و 4.88% على أساس سنوي .

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – بناء على الأرقام الصادرة عن "بروبرتي فايندر"، شركة تكنولوجيا العقارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يظهر أن سوق العقارات يواصل تحقيق نمو مستمر. حيث سجل شهر سبتمبر الماضي أعلى عدد للصفقات قدره 8,649 صفقة، وبقيمة 24.42 مليار درهم، ليتجاوز بذلك ذروة السوق التي تحققت في عام 2013، وذلك بزيادة قدرها 13.34% من حيث عدد المعاملات ، و 23.04% من حيث القيمة.

كما شهد العقارات الثانوية/ الجاهزة زيادة بنسبة 30.46% على أساس سنوي من حيث عدد المعاملات، بعد أن بلغ عددها نحو 4,210 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد شهدت المعاملات زيادة بنسبة 32.39% على

أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 14.66 مليار درهم، مقارنة بـ 11.07 مليار درهم في سبتمبر من العام 2021.

هذا وقد بلغ عدد الصفقات في السوق على الخارطة نحو 4,439 عقاراً بقيمة 9,775 مليار درهم في سبتمبر بزيادة ملحوظة بلغت نحو 80.23% من حيث عدد المعاملات و 94.13% من حيث القيمة على أساس سنوي.

وحقق سوق العقارات في الربع الثالث 2022 أعلى عدد لصفقات البيع على الإطلاق في كل من السوق على الخارطة والسوق الثانوي/ العقارات الجاهزة على مدار الإثني عشر عاماً الماضية من حيث عدد المعاملات و قيمتها ، إذ سجل الربع الثالث نحو 25,456 صفقة بيع بقيمة 69.725 مليار درهم. وعند مقارنة النمو بالفترة ذاتها من العام الماضي، فقد سجل الربع الثالث زيادة ملحوظة بنسبة 61.69% من حيث عدد المعاملات و 65.64% من حيث القيمة.

وبمقارنة أداء السوق الثانوية/ العقارات الجاهزة على أساس سنوي، يظهر أن الربع الثالث 2022قد سجل زيادة بنسبة 52.44% من حيث عدد المعاملات و 56.94% من حيث القيمة على أساس سنوي. كما شهدت معاملات السوق على الخارطة في الربع الثالث نمواً مضطرداً؛ وبالرجوع إلى نفس الفترة من العام الماضي، نجد أن عدد المبايعات العقارية على الخارطة قد ارتفع بنسبة 74.03% من حيث عدد المعاملات و 84.58% من حيث القيمة.

وفي إطار الأداء العام لسوق دبي العقاري على مدى الأشهر التسعة الماضية، يظهر أن قيمة معاملات المبيعات قد سجلت ما يناهز 125.2 مليار درهم، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المحققة في العام 2013 بالكامل والبالغة 119 مليار درهم. ووصلت المعاملات على الخارطة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأشهر التسعة الماضية، عندما سجلت في المجمل 29,339 صفقة مبيعات، مقارنة بـ 24,077 معاملة سجلت خلال العام الماضي بالكامل.

وشهدت عقود الإيجار لشهر سبتمبر زيادة قدرها 7.55% على أساس شهري، بينما سجلت العقود السنوية معدل نمو بمقدار 9.13% تقريباً على أساس شهري و 4.88% على أساس سنوي.

وواصلت العقود السكنية نموها واستحوذت على نحو 71.59% من إجمالي عقود الإيجار في سبتمبر ، لتسجل زيادة قدرها 8.56% عن الشهر السابق. كما شهدت العقود التجارية أيضاً زيادة بنسبة 4.63% على أساس شهري.

وشهدت عقود الإيجار في الربع الثالث زيادة بنسبة 13.59% على أساس فصلي، مقارنة بالربع الثالث من العام 2021، في حين أظهرت العقود السنوية في الربع الثالث نمواً بنسبة 21.85% على أساس ربع سنوي، و 1.8% على أساس سنوي. ومن جهة أخرى، كشفت العقود السكنية في الربع الثالث عن زيادة وصلت نسبتها إلى 11.80% على أساس فصلي، بينما شهدت العقود التجارية زيادة بنسبة 17.67% على أساس فصلي أيضاً.

وتعليقاً على أداء السوق، قال سكوت بوند، مدير بروبرتي فايندر في الإمارات: " لم يكن الارتفاع في الطلب على العقارات على الخارطة والثانوية مفاجئاً، بل يعزى الفضل في ذلك إلى الاستراتيجيات الناجحة التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب اتباعها سياسات مرنة، وإطلاقها مبادرة التأشيرة الذهبية، يضاف إلى ذلك المناخ الاستثماري المثالي والأسعار المنافسة للعقارات. ونعتقد أن الاتجاهات والعوامل المحفزة الرئيسية بما في ذلك استقطاب الأثرياء، وتحول الكثيرين من التأجير إلى تملك المنازل، والاستدامة في سوق العقارات، ستسهم جميعها في تعزيز مكانة سوق دبي العقاري".

#بياناتشركات

- انتهى -