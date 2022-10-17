• شهد سوق العقارات الرئيسي ارتفاعًا في معدل الأسعار بنسبة 11.29٪ بعد أن حققت نموًا في حجم المبيعات بلغ 1.11٪ على أساس ربع سنوي

• سعر القدم المربع كان الأعلى في جميرا يليها خليج جميرا ونخلة جميرا

• أعلى زيادة في حجم المبيعات سجلت في جميرا وزعبيل والخليج التجاري

• ارتفع حجم مبيعات الشقق الرئيسية في الربع الثالث بنسبة 4.75٪ ليبلغ 16.7 مليار درهم

• يُظهر المستثمرون تفضيلهم للشقق والعقارات الكبيرة في ظل ظهور أحياء رئيسية جديدة مثل زعبيل التي تميزت بمبيعات عالية القيمة

دبي: أظهرت نتائج تحليل أجرته شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي استند إلى بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات الرئيسي في دبي يواصل الحفاظ على استقراره، حيث نما حجم السوق الإجمالي بنسبة 1.11% في الربع الثالث من عام 2022 على أساس ربع سنوي ليصل إلى 21.9 مليار درهم إماراتي، وارتفع معدل الأسعار بنسبة 11.29٪ ليبلغ متوسط ​​سعر العقارات الرئيسية 6.4 مليون درهم. وقد تم بيع إجمالي 7552 عقارًا في تلك الفترة في سوق دبي السكنية الرئيسية، من ضمنها 6940 شقة و316 فيلا و251 منزلًا مستقلًا، مما يعكس زيادة ربع سنوية بنسبة 7.06٪. وكان سعر القدم المربع هو الأعلى في جميرا (10942 درهم)، تلتها جميرا باي (5305 درهم)، ثم نخلة جميرا (3،018 درهم).

شمل التقرير مناطق السوق السكنية الرئيسية في دبي وهي البراري، المرابع العربية، وسط مدينة دبي، دبي مارينا، الخليج التجاري، الإمارات ليفنج، جميرا، جميرا باي، جميرا بيتش ريزيدنس، مدينة محمد بن راشد، عقارات جميرا للجولف، جزر جميرا، أبراج بحيرة الجميرا، نخلة جميرا، وزعبيل التي تم إضافتها إلى قائمة المناطق الرئيسية هذا الربع بسبب المشاريع الكثيرة التي شهدتها مثل زعبيل 1، المشروع فخم المتعدد الاستخدامات، ومشروع "ريزيدينسز 1" من قبل مجموعة وصل لإدارة الأصول.

وقد شهدت أحياء مثل جميرا ومدينة محمد بن راشد والمرابع العربية إقبالًا من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن مساكن بمساحات كبيرة بزيادة قدرها 86.8٪ (3043 قدمًا مربعة) و16.9٪ (9877 قدمًا مربعة) و9.1٪ (4625 قدمًا مربعة) على التوالي خلال الربع الأخير.

ولم تشهد المناطق الثلاثة الأولى من حيث حجم المبيعات في القطاع الرئيسي أي تغيير مقارنة بالربع الماضي، حيث أثبتت نخلة جميرا التي حققت مبيعات بقيمة 5.10 مليار درهم إماراتي، والخليج التجاري (3.79 مليار درهم إماراتي) ووسط مدينة دبي (3.59 مليار درهم إماراتي) أنها أكثر المواقع تفضيلاً بالنسبة لمشتري العقارات الرئيسية.

أفضل 5 مناطق سكنية رئيسية من حيث حجم المبيعات

# مناطق سكنية رئيسية حجم المبيعات (درهم إماراتي) 1 نخلة جميرا 5,100,380,759 2 الخليج التجاري 3,795,850,073 3 وسط مدينة دبي 3,591,310,874 4 مدينة محمد بن راشد 2,378,487,641 5 دبي مارينا 1,764,161,933

المصدر: لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، Property Monitor أكتوبر 2022

وبهذه المناسبة، قال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "يواصل قطاع العقارات نموه في دبي، حيث حثت تقلبات السوق في بعض الدول خلال العام الماضي أصحاب الثروات العالية والمليارات حول العالم على شراء منازل داخل المنطقة. وتوفر هذه المنازل الكثير من الفرص للمستثمرين وتحثهم على اتخاذ قرارات بالشراء انطلاقًا من الفوائد الكثيرة التي تقدمها لهم وتشجعهم على الانتقال إلى دبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية وممارسة الأعمال والاستقرار في بيئة آمنة ومريحة. وتظهر نتائج الربع الثالث شهية أصحاب الثروات على شراء العقارات الفاخرة في جميع أنحاء المدينة بما في ذلك الأحياء الجديدة مثل زعبيل".

السوق الرئيسية للشقق

بخلاف ما حصل في الربع الماضي، تظهر الإحصائيات ارتفاع مبيعات الشقق بنسبة 9.39٪ وازدياد حجم المبيعات بنسبة 4.75٪ لتبلغ إجمالي 16.7 مليار درهم إماراتي، واستحوذت الشقق ذات العلامات التجارية على الحصة الأكبر من حيث الحجم.

أما بالنسبة للسوق الإجمالية الرئيسية، فقد شهدت مدينة محمد بن راشد ارتفاعًا في عدد الوحدات المباعة على أساس ربع سنوي بنسبة 67.7٪، يليها الخليج التجاري (59.84٪) وزعبيل (30.99٪). وتم بيع أكثر من ثلث الشقق في الخليج التجاري بإجمالي 2420 وحدة، وحصدت مشاريع مثل مجموعة دورتشستر شعبية كبيرة، حيث تمكنت شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي من بيع فيلا مساحتها 7779.48 قدمًا مربعة بسعر 39.2 مليون درهم إماراتي في الربع الثالث.

وتشير النتائج إلى أن المناطق الثلاثة الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للشقق السكنية هي نخلة جميرا (3.89 مليار درهم إماراتي) يليها الخليج التجاري (3.79 مليار درهم إماراتي) ثم وسط المدينة (3.59 مليار درهم إماراتي). وفي حين ارتفع إجمالي حجم مبيعات الشقق، انخفض متوسط تكلفة الشقة الرئيسية بنسبة 9.47٪ على أساس ربع سنوي بمعدل وسطي يبلغ 4.1 مليون درهم إماراتي.

واستحوذت مبيعات الشقق الرئيسية على الخريطة على أكبر نسبة من إجمالي حجم المبيعات في القطاع الرئيسي بإجمالي 10.4 مليار درهم إماراتي، مما يشير إلى زيادة بنسبة 24.76٪ مقارنة بالربع السابق. وكان الدافع وراء ذلك المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة مثل "مستر سي ريزيدنسز جميرا" و"نخلة 1" و"سيكس سينسنز" و" أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز" وإفا في نخلة جميرا.

وفي حين انخفض متوسط تكلفة الشقة الرئيسية بشكل عام، ارتفع متوسط أسعار العقارات على الخريطة في القطاع الرئيسي بنسبة 19.6٪ ليصل معدل سعر الصفقة إلى 8 ملايين درهم إماراتي.

سوق الفلل الرئيسي

في حين انخفض حجم مبيعات الفلل بنسبة 9.91٪ على أساس ربع سنوي، ارتفع متوسط سعرها بنسبة 33٪ ليبلغ 4.53 مليار درهم إماراتي. ولكن في ظل ظهور مشاريع جديدة شهدت الفلل المباعة في جميرا وجميرا باي زيادة كبيرة في حجم المبيعات بلغت 802٪ (290 مليون درهم إماراتي) و544٪ (205 مليون درهم إماراتي) على التوالي. في الوقت نفسه، ارتفع متوسط سعر الصفقة للفلل الرئيسية إلى 18.4 مليون درهم إماراتي بزيادة 33٪ على أساس ربع سنوي وزيادة في سعر القدم المربع بنسبة 50٪ ليصل إلى 3.483 درهم إماراتي.

وكانت نخلة جميرا أكثر المناطق رواجًا لبيع الفلل في الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغ إجمالي حجم المبيعات 1.1 مليار درهم إماراتي، تلتها الإمارات ليفنج بقيمة 867 مليون درهم إماراتي، ثم مدينة محمد بن راشد بقيمة 669 مليون درهم إماراتي.

أهم 10 صفقات سكنية في الربع الثالث من عام 2022

# المنطقة-المشروع السعر (درهم إماراتي) المساحة المبنية (قدم مربع) 1 فيلا Frond G في نخلة جميرا 302,500,000 33,000 2 فيلاSector L في تلال الإمارات 210,000,000 16,014 3 أرض سكنية في جميرا باي 180,000,000 4 أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز في نخلة جميرا 163,461,539 13,476 5 فيلا Frond N في نخلة جميرا 145,000,000 32,932 6 مرسى العرب في أم سقيم 3 145,000,000 20,979 7 مرسى العرب في أم سقيم 3 120,000,000 17,712 8 بولغري ريزورت آند ريزيدينسز، جميرا باي 115,000,000 7,115 9 سيكس سينسنز ريزيدينسز في نخلة جميرا 92,070,000 25,775 10 سيكس سينسنز ريزيدينسز في نخلة جميرا 90,000,000 34,621 11 وان آت بالم في نخلة جميرا 89,500,000 56,379

المصدر: لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي وProperty Monitor Analysis، أكتوبر 2022. تمثل المعاملات المميزة تلك التي أغلقتها لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي

ومن ضمن أفضل 10 صفقات أبرمت في الربع الثالث من عام 2022، باعت لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي قطعة أرض سكنية مزدوجة تمتد على مساحة 46222 قدمًا مربعة في جميرا مقابل باي 180 مليون درهم إماراتي والتي قام ببيعها الدكتور تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في الشركة ، وفيلا في نخلة جميرا مقابل 145 مليون درهم إماراتي والتي قامت ببيعها هوني ديلامي الشريك التنفيذي في الشركة. وتتضمن الصفقات الهامة الأخرى التي قامت بها شركة الوساطة العقارية الفاخرة في الربع الثالث ثلاث فلل في تلال الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 158 مليون درهم إماراتي وإعادة بيع شقة مكونة من 4 غرف نوم في "نخلة 1" مقابل 56 مليون درهم إماراتي، بالإضافة إلى العديد من الصفقات الأخرى.

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