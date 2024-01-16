الكويت: أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقريره الأخير بعنوان: "الاكتتابات الأولية العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023". وأشار التقرير أن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية بلغ 10.1 مليار دولار أمريكي في عام 2023 من خلال 45 عملية طرح أسهم، مسجلة انخفاض بنسبة بلغت 55% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 22.7 مليار دولار امريكي من خلال 46 عملية طرح أسهم.

التوزيع الجغرافي:

وأشار تقرير "المركز" أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم في منطقة الخليج العربي في عام 2023 حيث تم طرح سبعة اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 5.5 مليار دولار امريكي شكلت نسبة بلغت 54.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية، إلا أنها سجلت انخفاض بلغ 55.0% مقارنة بقيمتها خلال عام 2022. هذا وتم طرح خمسة اكتتابات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار امريكي، فيما تم طرح الاكتتابين السادس والسابع في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 0.5 مليار دولار امريكي. وشهد السوق السعودي خمسة وثلاثون اكتتابات أولية عامة للأسهم بلغت في مجملها 3.5 مليار دولار امريكي مسجلة أكبر عدد من الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي وممثلة 35.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في عام 2023.كما سجلت انخفاض بنسبة 58.0% مقارنة بعام 2022. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتابين بلغت قيمتهما الاجمالية 973 مليون دولار أمريكي، ما يمثل 10.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية في العام. كما شهدت بورصة قطر طرح اكتتاب أولي عام بقيمة بلغت 193 مليون دولار أمريكي مشكلا نسبة 2.0% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال عام 2023.

توزيع القطاعات:

على الرغم من أنه لم يشهد قطاع الطاقة غير اكتتابين، إلا أنها شكلت ما يقرب 36.6% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام 2023. فيما شهد قطاع المواصلات 1.72 مليار دولار أمريكي من خلال 16 اكتتابًا أوليًا، مشكلا 17.0% من اجمالي قيمة الاكتتابات. وتبع ذلك قطاعا الصناعة والرعاية الصحية بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي من خلال اكتتابين و985 مليون دولار أمريكي من خلال اكتتاب واحد على التوالي. كما شهد قطاع التكنولوجيا اكتتاب واحد بلغت قيمته الإجمالية 496 مليون دولار أمريكي. وتشمل الاكتتابات العامة الأولية الأخرى في المقام الأول شركات من السلع الرأسمالية والخدمات الاستهلاكية والبيانات المالية وقطاع الأغذية والمشروبات والإعلام وغيرها.

الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية الأعلى قيمة خلال عام 2023:

أوضح تقرير "المركز" أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال عام 2023. وتصدرت القائمة الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة بترول أبو ظبي الوطنية للغاز حيث بلغت قيمته الإجمالية في 2 مارس 2.5 مليار دولار امريكي أو ما يوازي 25% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال العام. ويمثل الطرح أكبر اكتتاب أولي عام شهده سوق أبو ظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليار سهم أو ما يمثل 5% من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيراً، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة.

وجاء في المرتبة الثانية، الاكتتاب العام لشركة أديس القابضة والذي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار أمريكي في 28 سبتمبر ما يمثل 12% من إجمالي قيمة الاكتتابات، مما يجعله ثاني أكبر طرح أولي عام في عام 2023. ولقد تم إدراج شركة أديس القابضة في السوق الرئيسي من تداول حيث طرحت الشركة 338 مليون سهم او ما يعادل 30% من رأس المال. تمت تغطية الطرح 9.8 مرة.

وحل في المرتبة الثالثة، الاكتتاب العام لشركة بيور هيلث بقيمة بلغت 985 مليون دولار أمريكي في 19 ديسمبر، مما يمثل ثالث أكبر طرح اولي عام على سوق ADX بعد شركة بترول أبو ظبي الوطنية للغاز. عرضت شركة بيور هيلث 1.11 مليار سهم أو 10% من رأس مال الشركة وشكل الاكتتاب 9.7% من إجمالي قيمة الاكتتابات الاولية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023.

أما في المرتبة الرابعة فجاء طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تم طرح 1.41 مليار سهم أو ما يمثل 19% من رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 771 مليون دولار أمريكي في 25 مايو، والتي مثلت 7.6% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال العام وقد تم تغطية الطرح 163 مرة.

وجاء طرح أسهم شركة أوكيو لشبكات الغاز في سلطنة عمان في المرتبة الخامسة مسجلا أكبر طرح عام أولي في عمان في عام 2023. وبلغت قيمة الاكتتاب 728 مليون دولار أمريكي من خلال طرح ملياري سهم، أو ما يمثل 49% من رأس المال. وشكل الاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز 7.2% من إجمالي قيمة الاكتتابات الاولية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2023 وبلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين 13.9 مرة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.16 مليار دينار كويتي (3.75 مليار دولار أمريكي) كما 30 سبتمبر 2023. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول والوحيد للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

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