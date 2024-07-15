كان عام 2024 عام التنويع لعروض بيتباندا المعيارية. ركزت الشراكة مع البنك الألماني لاندسبانك بادن-وورتمبرغ على عروض الشركات، بينما ركزت شراكة سولاريس على حلول الحفظ

عام التنويع لعروض بيتباندا المعيارية. ركزت الشراكة مع البنك الألماني لاندسبانك بادن-وورتمبرغ على عروض الشركات، بينما ركزت شراكة سولاريس على حلول الحفظ التوقعات تشير إلى وصول إيرادات سوق الأصول الرقمية في دولة الإمارات إلى 453.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024

مليون دولار أمريكي في عام المنصة تواصل التوسع في الشرق الأوسط وتبدأ توفير البنية التحتية المميزة لشركائها في دولة الإمارات خلال الأشهر المقبلة

القدرة على التوسع والتعديل والسلامة وسرعة التكامل وخبرة المنصة باللوائح التنظيمية هي أهم عوامل جذب الشركاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية، المزود الرائد للبنية التحتية للأصول الرقمية في أوروبا، تعزيز مكانتها وإقامة علاقات شراكة مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في أوروبا بهدف تزويد مستخدميها بالبنية التحتية اللازمة للاستثمار في الأصول الرقمية وتداولها. وأثمرت علاقات التعاون هذه عن وصول العدد الإجمالي للمستخدمين النهائيين ممن يملكون إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية من خلال البنية التحتية التي توفرها بيتباندا إلى أكثر من 25 مليون مستخدم.

وخلال 2023، حرصت بيتباندا للحلول التكنولوجية على تطوير عروض منتجاتها لتشمل العديد من الابتكارات المتوفرة لدى بيتباندا، مما يتيح لشركائها إمكانية الوصول إلى عروض الأصول المشفرة لأكثر من 400 عملة، والتداول بالرافعة المالية للعملات المشفرة، والتخزين البارد لوحدات حماية الأجهزة للمؤسسات داخل المؤسسة أو كخدمة، إلى جانب تقديم نماذج تشغيلية تشمل الاستضافة الكاملة داخل الشركة أو عن بُعد. كما توفر المنصة الإعداد التنظيمي الكامل الذي يتضمن العديد من التراخيص ومجموعة كاملة من الأصول الرقمية التي تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسلع والمعادن الثمينة، إضافة إلى مجموعة من أفضل مزايا الأمان. ويمكن للشركاء الاستفادة من جميع هذه المزايا ضمن البنية التحتية للتداول المعيارية والموسعة على مدار الساعة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال لوكاس إنزيرسدورفير كونراد، الرئيس التنفيذي لمنصة بيتباندا للحلول التكنولوجية: "نشهد ارتفاعاً في أعداد البنوك والمؤسسات المالية التي تدخل هذا المجال بفضل زيادة اعتماد الأصول الرقمية. كما أن نمو منصتنا الملحوظ هو خير دليل على ذلك، لا سيما بعد أن أصبحنا الشريك المفضل لدى المؤسسات فيما يتعلق بالبنية التحتية للأصول الرقمية. ونشهد ارتفاعاً في وتيرة المنافسة في ضوء زيادة معدلات الطلب، مما يدفع المؤسسات إلى توفير الأصول الرقمية والاستفادة من الإيرادات الجديدة لتجنب توجّه العملاء نحو شركات منافسة."

ومن المرجح أن تصل إيرادات القطاع إلى 453.2 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مع توقعات بتسجيل معدل نمو سنوي مركب ثابت بنسبة %8.01 حتى عام 2028، لتصل القيمة الإجمالية للقطاع إلى 616.8 مليون دولار أمريكي[1]. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً بزيادة نسبة المستخدمين من %28.79 في عام 2024 إلى %31.92 بحلول عام 2028. وتحافظ الولايات المتحدة على المركز الأول في إيرادات الأصول الرقمية على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تشهد السوق في دولة الإمارات توسعاً ملحوظاً في ضوء التقديرات التي تشير إلى وصول معدل ​​الإيرادات لكل مستخدم فيها إلى 164.1 دولار أمريكي في عام 2024[2].

ومن جانبه، قال وليد بن عثمان، المدير الإداري لمنصة بيتباندا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "وضعت بيتباندا للحلول التكنولوجية معايير جديدة في صناعة الأصول الرقمية باستمرار، محققة نجاحاً ملحوظاً عاماً بعد عام. هدفنا هو محاكاة هذا النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع توقع نمو سوق الأصول الرقمية في الإمارات العربية المتحدة بشكل أكبر، هناك إرادة قوية. المستثمرون يتطلعون إلى تداول الأصول الرقمية، وعلى الشركات أن تقرر إذا كانت ستوفر هذه الفرص وتزيد من إيراداتها أو تترك منافسيها يستحوذون على هذا السوق المتنامي. الاختيار واضح."

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، أعلنت منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية عن عقد شراكات جديدة، إلى جانب التوسّع في شراكاتها القائمة. كما أجرى فريق المنصة أول عملية توسع دولية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم افتتاح مكتب جديد لتقديم الخدمات للعملاء في دولة الإمارات.

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لمحة حول بيتباندا:

تأسست بيتباندا في فيينا عام 2014، وهي واحدة من أبرز وسطاء تداول العملات المشفرة في أوروبا. تزخر محفظة شركة التكنولوجيا المالية النمساوية الرائدة بتشكيلة تضم أكثر من 2,800 أصل رقمي، بما فيها ما يزيد عن 400 أصل مشفر والعديد من الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والمعادن الثمينة والسلع. كما تُقدم الشركة واحدة من أشمل مجموعات الأصول الرقمية المتاحة في أوروبا. تتمتع بيتباندا بثقة ما يزيد عن 4.5 مليون مستخدم والعشرات من الشركاء المؤسسين، وتمتلك التراخيص في العديد من الدول، علماً أنّ لديها سجل حافل بالتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية لضمان سلامة الأصول وأمنها. يجعل هذا بيتباندا واحدة من أكثر منصات التداول أماناً وامتثالاً للمعايير التنظيمية على مستوى القطاع. وإلى جانب مقرّها الرئيسي في فيينا، تمتلك الشركة مكاتب في أمستردام وبرشلونة وبرلين وبوخارست.

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لمحة حول منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية:

تُعد منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية واحدة من أكثر البنى التحتية "للاستثمار كخدمة" قابلية للتطوير على مستوى أوروبا والعالم. تسمح المنصة لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية والمنصات الرقمية لتقديم خدمات التداول والاستثمار والإيداع الخاضعة للتنظيم للأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة والعملات المشفرة والمعادن الثمينة والسلع. ويستطيع شركاء المنصة تطوير عروضهم الخاصة بالاستناد إلى بنية تحتية موثوقة وحاصلة على اعتماد الآيزو 27001. كما تُتيح هذه المنصة المعيارية بالكامل خاصية التكامل من خلال واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة أو حلول العلامة البيضاء المباشرة.

منصة بيتباندا للحلول التكنولوجية | لينكدإن

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[1] https://www.statista.com/outlook/fmo/digital-assets/united-arab-emirates#:~:text=In%20the%20Digital%20Assets%20market%2C%20the%20number%20of%20users%20is,to%20hit%2031.92%25%20by%202028.

[2] https://www.statista.com/outlook/fmo/digital-assets/united-arab-emirates#:~:text=In%20the%20Digital%20Assets%20market%2C%20the%20number%20of%20users%20is,to%20hit%2031.92%25%20by%202028.