20 مليار دولار حجم السوق المتوقع في الدولة بحلول 2027

أبوظبي: استفاد قطاع الترفيه في دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة من زخم استثماري غير مسبوق، مدفوعًا ببيئة أعمال مرنة ونمو سكاني متسارع، ما جعله أحد أبرز القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية. وتشير تحليلات مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع منذ انطلاق "مشاريع الخمسين" بات يقترب من حاجز 100 مليار درهم، معزّزًا بذلك من موقع الإمارات كمركز إقليمي للترفيه والسياحة الثقافية.

وتُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات الترفيهية في المنطقة، بفضل مشاريع كبرى قائمة تعكس تنوع التجربة السياحية وتكامل بنيتها التحتية، ففي أبوظبي، تتألق "عالم فيراري" و"ياس ووتروورلد" كوجهات ترفيهية رائدة على جزيرة ياس، مدعومة بمعالم ثقافية مثل "قصر الوطن" و"قصر الحصن".

وفي دبي، تتصدر "دبي باركس آند ريزورتس" المشهد كأكبر مجمع ترفيهي متكامل في الشرق الأوسط، إلى جانب "عين دبي" – أطول عجلة مشاهدة في العالم – و"سفاري دبي بارك" و"أوبرا دبي" التي تشكل منارة للفنون والثقافة.

كما تبرز مواقع الترفيه الكبيرة في مثل "VR Park" في دبي مول كواحدة من أكبر وجهات الواقع الافتراضي في المنطقة.

ويُعد مشروع "ديزني لاند أبوظبي" في جزيرة ياس من أضخم الاستثمارات الترفيهية في المنطقة، حيث تُقدّر تكلفة إنشائه بأكثر من 36.7 مليار درهم، ما يجعله من بين أكبر مشاريع ديزني على مستوى العالم من حيث الكلفة. أما مشروع "دبي باركس آند ريزورتس"، فقد بلغت كلفته الإجمالية نحو 10.5 مليار درهم، ويُعد من أكبر الوجهات الترفيهية المتكاملة في الشرق الأوسط.

استراتيجية لرفع العوائد

يؤكد "إنترريجونال" أن هذه الطفرة الاستثمارية تتقاطع مع أهداف "الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031"، التي تعمل على زيادة العائد السياحي الإجمالي وتعزيز مساهمة قطاعات الترفيه والثقافة ضمن الناتج المحلي. وتشمل الاستراتيجية حزمة سياسات ومبادرات من المتوقع أن ترفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتستقطب عشرات الملايين من الزوار سنويًا، إلى جانب تمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع مجالات الاستثمار النوعي.

الاقتصاد الإبداعي

في السياق ذاته، تواصل إمارة دبي تنفيذ "استراتيجية الاقتصاد الإبداعي" التي دخلت حيز التطبيق منذ عام 2021، مستهدفة مضاعفة العائدات من قطاعات مثل الفنون والموسيقى والتصميم وصناعات الألعاب الرقمية. وبحسب التحليل، فإن الإمارة في طريقها لمضاعفة عدد الشركات والمبدعين في هذه القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية في تحفيز البيئة الإبداعية.

بنية تحتية

أشار "إنترريجونال" إلى أن الإمارات باتت تتمتع ببنية تحتية ترفيهية تضاهي المعايير العالمية، تشمل مدن ألعاب ضخمة، مرافق ثقافية حديثة، مراكز تسوق عملاقة، وشبكة نقل ومواصلات متقدمة، ما يضعها في موقع تنافسي قوي إقليميًا وعالميًا.

إنفاق وسوق متصاعد

تُظهر دراسات استهلاكية اتجاهًا تصاعديًا في هذا المجال، خاصة في ظل ارتفاع متوسط الدخل وتنوّع الخيارات المتاحة للعائلات من مواطنين ومقيمين، سواء في الفعاليات أو الوجهات الثقافية والعائلية.

ورجّح "إنترريجونال" أن يواصل سوق الترفيه في الإمارات نموه المضطرد، وسط تقديرات تشير إلى اقترابه من حاجز 20 مليار دولار بحلول عام 2027، مدفوعًا بالطلب الداخلي المتنامي وتدفق الزوار الذي يتجاوز 20 مليون سائح سنويًا.

بيئة محفزة

تتمتع الإمارات بإطار تنظيمي مرن يتيح للمستثمرين تأسيس مشاريع ترفيهية في بيئة آمنة ومحفزة، مع توفر مناطق حرة مختصة بالصناعات الإبداعية والرقمية، وتسهيلات قانونية وتشغيلية تواكب تطلعات رواد الأعمال.

ترفيه ما بعد النفط

ويؤكد "إنترريجونال" أن قطاع الترفيه بات أحد أعمدة الاقتصاد الجديد للدولة في مرحلة ما بعد النفط، مشيرًا إلى تحولات هيكلية جعلت من الفنون والثقافة والسياحة الترفيهية مجالات رئيسية ضمن استراتيجية التنويع الاقتصادي.

مشاريع قيد التنفيذ

تواصل الإمارات تنفيذ عدد من المشاريع الترفيهية العملاقة، أبرزها "ديزني لاند أبوظبي" على جزيرة ياس، بالشراكة مع شركة ديزني العالمية، إضافة إلى "متحف جوجنهايم أبوظبي" المتوقع افتتاحه في 2025، و"منتجع وين الماريا" في رأس الخيمة المخطط افتتاحه في 2027. كما تشمل المشاريع "دبي كريك هاربر" كوجهة ترفيهية شاملة، و"مسار المشي الجبلي" في حديقة مشرف بدبي لتعزيز السياحة البيئية.

فرص متجددة

أكد "إنترريجونال" أنه بالإشارة إلى أن هذه المشاريع تعكس تنوع القطاع وثراء فرصه الاستثمارية، كما تسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة، وتعزيز موقع الإمارات كمنصة ثقافية وترفيهية رائدة في المنطقة والعالم، إلى جانب دورها المحوري في تحفيز الطلب المحلي وتنويع الدخل الوطني.

حول إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية: -

"إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية"، شركة استشارات عامة، متعددة المهام، تم تأسيسها في 20 يناير 2021، بأبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم مركز دراسات، يعمل على متابعة وتحليل التطورات الجارية ذات الطابع الاستراتيجي، من خلال نشاطات أكاديمية، كالمراصد الإعلامية، والتحليلات السياسية، والدوريات المتخصصة، والمواقع الإلكترونية، وحلقات النقاش.

وتتفاعل المؤسسة مع أنشطة "المجال العام" في أقاليم العالم ذات التأثير على المنطقة، بهدف تقديم رؤية متوازنة حول واقع الشرق الأوسط، وتوجهات الدول العربية الرئيسية، خاصة الخليجية، “عبر الأقاليم”. كما تعمل على دعم عملية تشكيل السياسات وصنع القرار، في المؤسسات العامة والخاصة، داخل الدولة، وخارج الدولة، في إطار القواعد الحاكمة لعمل شركات المناطق الحرة.

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