تمهيد الطريق لعصر جديد في عالم الأعمال في المنطقة العربية

تتصدر السعودية القائمة بواقع 33 شركة، تليها الإمارات بواقع 29 شركة، ومصر بـ 9 شركات.

تضم القائمة 11 مليارديرا بإجمالي ثروة تبلغ 27.7 مليار دولار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023، لتسلط الضوء على أهم الشركات العائلية العريقة في منطقة الشرق الأوسط، التي نجحت في الاستمرار عبر الأجيال، ورسّخت بصمتها في أسواق الأسهم في المنطقة.

قيّم فريق الأبحاث في فوربس الشرق الأوسط كل شركة عائلية، وفقًا لمجموعة من المعايير شملت: حجم الأصول، والشركات التابعة، وأداء الأعمال التجارية خلال العام الماضي، والتاريخ والإرث الذي تمثله الشركة، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة من حيث القطاعات والتوسع الجغرافي.

ويعد أكثر من 60% من الشركات العائلية المصنفة في القائمة، من المساهمين الرئيسيين في شركات مدرجة في أسواق المال العربية، التي أسست العديد منها.

تتصدر السعودية القائمة بواقع 33 شركة تتخذ من المملكة مقرًا لها، صُنفت 4 منها ضمن أول 10 مراكز في قائمة العام. تليها الإمارات بـ 29 شركة، ثم مصر (9 شركات)، ف قطر (8 شركات).

تمكنت معظم شركات القائمة من الاستمرار عبر الأجيال، علمًا أنّ 6 منها تأسّس في القرن التاسع عشر.

على صعيد تصنيف الشركات العائلية، تصدرت عائلة منصور (مصر) قائمة العام، وتقدر صافي الثروة المجمعة للإخوة ياسين ومحمد ويوسف منصور بنحو 6.4 مليار دولار في يوليو/ تموز 2023. وإجمالًا تضم القائمة 11 مليارديرا مع ثروة مجمعة تبلغ 27.7 مليار دولار.

تقدمت شركة سدكو القابضة (السعودية) 6 مراكز في التصنيف لتحتل المرتبة الثامنة من المركز 14 في العام الماضي. وتعد بذلك الشركة الوافدة الوحيدة إلى المراتب العشر الأولى، لتصبح من بين أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2023. وتملك المجموعة 35% من شركة النهدي الطبية، التي جمعت 1.4 مليار دولار في طرح عام أولي عام 2022، ليعد الأكبر في السوق المالية السعودية منذ إدراج شركة أرامكو السعودية.

وفي سياق التطور والابتكار، تقود الشركات العائلية التغيير عبر الاستثمار في الشركات الناشئة. حيث استثمرت مجموعة منصور ومجموعة عبد اللطيف جميل في شركات ناشئة عالمية، واستحوذت مجموعة تمر على حصة أغلبية في شركة (Mumzworld) للتجارة الإلكترونية في منتجات الأمهات والأطفال في عام 2021. ومن خلال المبادرات والجهود الهادفة لمواكبة التغيير، يتطلع مشهد الأعمال العربي إلى المستقبل بحماس لا حدود له.

توزيع الشركات العائليّة بحسب الدول:

دول القائمة السعودية 33 عُمان 5 الإمارات 29 البحرين 4 مصر 9 المغرب 3 قطر 8 الأردن 2 الكويت 6 الجزائر 1

أقوى 10 شركات عائلية عربية لعام 2023

1- مجموعة منصور

الدولة: مصر

تاريخ التأسيس: 1952

2- مجموعة الفطيم

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 1930

3- شركة العليان المالية

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 1947

4- الغرير للاستثمار

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 1960

5- ماجد الفطيم القابضة

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 1992

6- عبد اللطيف جميل

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 1945

7- مجموعة المهيدب

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 1943

8- سدكو القابضة

الدولة: السعودية

تاريخ التأسيس: 1976

9- مجموعة الغرير

الدولة: الإمارات

تاريخ التأسيس: 1960

10- الفيصل القابضة

الدولة: قطر

تاريخ التأسيس: 1964

للاطلاع على القائمة الكاملة " "أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2023" يرجى الضغط هنا.

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