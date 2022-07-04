• حجم المبيعات العقارية يتضاعف في دبي لعملاء رابطة الدول المستقلة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

• مبيعات شركة ميرا للوساطة العقارية تتجاوز 2 مليار درهم إماراتي لعملاء رابطة الدول المستقلة في النصف الأول من عام 2022

• مبيعات الشركة في نفس الفترة من العام الماضي بلغت 1 مليار درهم إماراتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تضاعف حجم المبيعات العقارية للعملاء من روسيا ورابطة الدول المستقلة الـ 11 الأخرى في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقًا لشركة ميرا للوساطة العقارية ومقرها دبي.

حققت ميرا للوساطة العقارية مبيعات بقيمة تتجاوز 2 مليار درهم لعملاء رابطة الدول المستقلة حتى الآن في عام 2022. وبلغ حجم مبيعات الشركة في نفس الفترة من العام الماضي مليار درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذه الأرقام، قالت تمارا غتيجيفا، المدير التنفيذي والشريك في شركة ميرا للوساطة العقارية: "أدّت الحرب في أوكرانيا وتأثير العقوبات على الأفراد الناطقين بالروسية ومؤسساتهم إلى نزوح مستثمري رابطة الدول المستقلة الأثرياء من بلدانهم للعثور على ملاذ في دبي. يتدفّق المليارديرات ورجال الأعمال من رابطة الدول المستقلة إلى الإمارات بأرقام قياسية، مما أدّى إلى زيادة الطلب على العقارات. يبحث معظم مشتري المنازل عن وحدات جاهزة وعقارات مطلّة على الواجهة البحرية."

في بيان سابق لها، أوضحت الشركة أن المستثمرون الوافدون من روسيا ورابطة الدول المستقلة الـ 11 الأخرى أصبحوا يمثّلون أكثر من 20٪ من مشتري المنازل المحتملين في دبي، بمتوسط سعر شراء للوحدة السكنية يتراوح بين 2.5 مليون درهم للأفراد و25 مليون درهم للأثرياء. تشكّل قاعدة المستثمرين من روسيا ورابطة الدول المستقلة نسبة 10٪ من الاستثمارات العقارية في دبي حتى الآن هذا العام.

ميرا للوساطة العقارية هي شركة استشارات عقارية سكنية ومقرها دبي. بقيادة رائدة الأعمال الشابة تمارا غتيجيفا، توسعت الشركة بسرعة إلى مجالات أخرى مثل الضيافة وإدارة الممتلكات من خلال شركة ميرا لمنازل العطلات وشركة ميرا للفنادق.

في غضون عام منذ إنشائها، حصلت شركة ميرا على جائزة أفضل وكيل عقاري من إعمار، من بين عدة جوائز أخرى من كبار المطورين مثل نخيل وشوبا. بعد مرور عامين على تأسيسها، نمت شركة ميرا لتصبح واحدة من أكبر شركات الوساطة العقارية في دبي.

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