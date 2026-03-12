دبي، الإمارات العربية المتحدة : كشفت ويجو (Wego)، التطبيق الأول للسفر وأكبر سوق إلكتروني للسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، عن تزايد توجه سكان دولة الإمارات نحو الإقامات المحلية في مختلف أنحاء الدولة مع اقتراب عطلة عيد الفطر.

ومع تزايد الانتقائية في خطط السفر إلى الخارج، يختار العديد من المقيمين الاستمتاع بتجارب إقامة مميزة داخل الدولة. ووفقًا لبيانات ويجو، شهدت عمليات البحث عن الفنادق ارتفاعًا ملحوظًا، مع طلب قوي على المنتجعات الشاطئية من فئتي الأربع والخمس نجوم، ومنتجعات الاسترخاء، والفنادق الفاخرة في دبي ومختلف أنحاء الإمارات.

وقال كريغ هيويت، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للفنادق في ويجو: "نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات البحث عن الفنادق داخل الدولة عبر ويجو مع اقتراب عطلة عيد الفطر، حيث يتجه العديد من المقيمين إلى قضاء العطلة داخل الإمارات. وتسهم البيئة الآمنة والاستقرار في الدولة في تعزيز ثقة المسافرين، ما ينعكس في زيادة الطلب على المنتجعات المحلية والإقامات داخل الإمارات."

ويعكس هذا الارتفاع توجهًا أوسع نحو الإجازات القصيرة عالية الجودة، حيث يعيد العديد من سكان الإمارات النظر في خطط السفر لمسافات طويلة ويختارون قضاء العطلة داخل الدولة. وتشير بيانات ويجو إلى أن المسافرين يركزون بشكل متزايد على السهولة والراحة والخصوصية، مع اهتمام واضح بالوجهات التي تتيح للعائلات والمجموعات الصغيرة الاسترخاء دون تعقيدات السفر الدولي.

وتتصدر المنتجعات الشاطئية الفاخرة في دبي ورأس الخيمة والفجيرة قائمة الخيارات الأكثر بحثًا قبل عطلة العيد، لا سيما الفنادق التي توفر شواطئ خاصة، وأجنحة واسعة، ومرافق مناسبة للعائلات، وتجارب طعام مميزة. كما تشهد الإقامات التي تركز على العافية والاسترخاء اهتمامًا متزايدًا، حيث يبحث المسافرون عن المنتجعات التي توفر مرافق سبا متكاملة، ومسابح بتصاميم مستوحاة من الطبيعة، وأجواء هادئة تمنح شعورًا بالابتعاد عن صخب المدينة مع البقاء على مسافة قريبة.

كما يستفيد العديد من المسافرين من رمز الخصم WEGOSAVE26 الذي يتيح توفيرات إضافية على حجوزات الفنادق الفاخرة المختارة في مختلف أنحاء الإمارات.

تم اعتماد الأسعار وفقاً لبيانات شهر مارس، وهي دقيقة حتى وقت كتابة هذا التقرير.

ماريوت ماركيز دبي كريك، دبي

يوفّر فندق ماريوت ماركيز دبي كريك إقامة راقية مع إطلالات مميزة على خور دبي، ليشكّل خيارا مناسبا لمن يبحثون عن أجواء عصرية في قلب المدينة. ويجمع الفندق بين التصميم الأنيق وتنوّع المطاعم وسهولة الوصول إلى الأحياء التاريخية في دبي.

تبدأ أسعار الغرف على ويجو من حوالي 404 درهما إماراتيا لليلة الواحدة، مع إمكانية الاستفادة من خصومات إضافية باستخدام الرمز الترويجي WEGOSAVE26.

كمبينسكي سنترال أفينيو، دبي

يقع فندق كمبينسكي سنترال أفينيو في قلب وسط مدينة دبي على شارع الشيخ محمد بن راشد، ويمنح ضيوفه وصولا مباشرا إلى دبي مول وقربا استثنائيا من برج خليفة. ويجمع الفندق بين الأناقة الأوروبية والفخامة العصرية، ليقدّم تجربة إقامة داخلية راقية مع إطلالات على أبرز معالم المدينة.

تبدأ أسعار الغرف على ويجو من حوالي 498 درهما إماراتيا لليلة الواحدة، مع إمكانية الاستفادة من خصومات إضافية باستخدام الرمز الترويجي WEGOSAVE26.

ذا كوف روتانا ريزورت، رأس الخيمة

على شواطئ رأس الخيمة الهادئة، يقدّم منتجع ذا كوف روتانا تجربة إقامة مميزة وسط أجواء مستوحاة من العمارة العربية التقليدية. ويطل المنتجع على الخليج العربي، مع ممرات متعرجة وإطلالات واسعة على الساحل، ما يجعله مناسبًا لمن يرغبون في عطلة تجمع بين الهدوء والطابع المحلي.

تبدأ أسعار الغرف على ويجو من حوالي 541 درهمًا إماراتيًا لليلة الواحدة، مع إمكانية الاستفادة من خصومات إضافية باستخدام الرمز الترويجي WEGOSAVE26.

فجيرة روتانا ريزورت آند سبا، الفجيرة

يقع منتجع وسبا فجيرة روتانا بين جبال الحجر ومياه المحيط الهندي، ليمنح الزوار ملاذا هادئا على الساحل الشرقي للدولة. ويضم المنتجع شاطئا خاصا ومجموعة من المسابح ومرافق سبا فاخرة، ما يجعله وجهة مناسبة للراغبين في الاسترخاء وتجديد النشاط بعيدًا عن صخب المدينة.

تبدأ أسعار الغرف على ويجو من حوالي 627 درهما إماراتيا لليلة الواحدة، مع إمكانية الاستفادة من خصومات إضافية باستخدام الرمز الترويجي WEGOSAVE26.

مع اقتراب عيد الفطر، تواصل الرحلات الداخلية استقطاب اهتمام المسافرين الباحثين عن عطلة تجمع بين الراحة والفخامة دون الحاجة إلى السفر لمسافات بعيدة، مع تفضيل متزايد لتجارب إقامة مميزة تتيح الاستمتاع بأجواء العيد في أبرز الوجهات الفندقية في المنطقة.

نبذة عن "ويجو"

تعد ويجو (Wego) التطبيق الأول للسفر وسوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتضمّ “ويجو” مواقع إلكترونية مختصة بالسفر حائزة على جوائز مرموقة، فضلاً عن تطبيقات رائدة للمسافرين المقيمين في دول الشرق الأوسط، وآسيا، والمحيط الهادئ. إن موقع “ويجو” من أكثر محركات البحث تطوراً وسهولة في نفس الوقت، ويمنح مستخدميه مزايا خاصة تمكنهم من عقد مقارنات موضوعية وفورية بين كافة العروض المتاحة في الأسواق المحلية والعالمية والتي تقدمها مئات الفنادق، وشركات الطيران، ومواقع السفر الإلكترونية.

وباتت “ويجو” خيار ملايين المستخدمين شهرياً وعلى مدار العام للبحث عن أفضل عروض الفنادق وحجوزات الطيران في أسرع وقت وفي مكان واحد. تأسّست شركة” ويجو” عام 2005 في سنغافورة، ولديها اليوم مقرين رئيسيين في كل من سنغافورة ودبي، بالإضافة إلى مراكز إقليمية في بنغالور، والرياض، والقاهرة، ولاهور وكوالالمبور. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.wego.com

للمزيد من المعلومات٬ يرجى التواصل مع:

نادين عبد الخالق

مسؤولة العلاقات العامة في ويجو

البريد الإلكتروني: nadine@wego.com

-انتهى-

#بياناتشركات