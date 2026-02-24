أصدر مختبر إريكسون للمستهلكين (Ericsson ConsumerLab) دراسة جديدة تسلط الضوء على تصورات المستهلكين في المملكة العربية السعودية تجاه الاتصال المتمايز وضمان أداء الشبكة. وشملت الدراسة استطلاع آراء أكثر من 1,500 مستخدم للهواتف الذكية في المملكة، وكشفت عن تزايد استعداد المستهلكين للدفع مقابل الحصول على تجارب جيل خامس مضمونة خلال اللحظات الأكثر أهمية بالنسبة لهم.

وأفاد نصف المستهلكين في المملكة العربية السعودية بوجود مواقف يفضلون فيها الحصول على أداء شبكة مضمون، في مؤشر واضح على تحوّل جذري في كيفية تقييم المستخدمين لقيمة الاتصال المتنقل. كما أشار أكثر من نصف هؤلاء المستهلكين إلى استعدادهم للدفع مقابل هذا الضمان، ما يبرز فرصة واضحة أمام مزودي الخدمات للانتقال من نموذج "أفضل جهد ممكن" في الجيل الخامس إلى تحقيق الدخل من تجارب شبكية متميزة وعالية القيمة.

وفي هذا السياق، قال هاكان سيرفيل، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في المملكة العربية السعودية لدى إريكسون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعبّر المستهلكون في السعودية بوضوح متزايد عن أهمية الأداء الموثوق والمضمون بالنسبة لهم، لا سيما مع تحول التجارب الرقمية إلى مزيد من التفاعل، والتنقل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتتوفر لمزودي الخدمات، خلال شبكة الجيل الخامس المستقلة والاتصال المتمايز، فرصة حقيقية لفتح مصادر إيرادات جديدة، وتعزيز علاماتهم التجارية، وتقديم الجيل القادم من الخدمات الرقمية التي يتوقعها المستهلكون في المملكة".

الاتصال المتمايز يفتح آفاقاً جديدة للإيرادات

وأظهرت نتائج الدراسة أن المستهلكين في السعودية باتوا يقيّمون شبكات الاتصالات المتنقلة ليس فقط بناءً على السرعة، بل على مدى موثوقية الأداء في اللحظات الحرجة، مثل الفعاليات المباشرة، والسفر، والألعاب الإلكترونية، وبث المحتوى، والتفاعلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويقدّر مختبر إريكسون للمستهلكين أن الاستفادة من هذا الاستعداد للدفع قد تساهم في تحقيق ما يصل إلى شهرين إضافيين من متوسط الإيرادات لكل مستخدم سنوياً لمزودي الخدمات في المملكة.

الأداء المضمون يؤثر في قرارات اختيار الباقات

ويعكس هذا التحول طريقة اختيار المستخدمين لباقات الاتصالات المتنقلة في السعودية، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي مستخدمي شبكة الجيل الخامس في المملكة باستعدادهم لدفع تكلفة أعلى مقابل تحسين جودة الشبكة، بدلاً من الاعتماد على باقات منخفضة السعر قائمة على أفضل جهد ممكن. وأظهرت النتائج أن جودة الشبكة المضمونة تمثل حالياً 53% من عوامل اتخاذ القرار عند اختيار الاشتراكات المتنقلة، متقدمة بشكل ملحوظ على المزايا الإضافية أو حزم المحتوى.

الاتصال المضمون يعزز صورة العلامة التجارية وولاء العملاء

كما أبرزت المقارنات العالمية في الأسواق التي توفر الاتصال المتمايز بالفعل الأثر الإيجابي التجاري والتسويقي لهذا النهج. ووجد مختبر إريكسون للمستهلكين أن العملاء المشتركين في باقات توفر أداءً معززاً أو مضموناً سجلوا ارتفاعاً بنسبة 46% في مؤشرات صورة العلامة التجارية، و18% في مستوى رضا العملاء، مقارنة بمستخدمي باقات الجيل الخامس القياسية، ما يؤكد دور الاتصال المضمون في تعزيز الولاء وقيمة العلامة التجارية.

نماذج أعمال مرنة لتوسيع نطاق التجارب المتميزة

وسلطت الدراسة الضوء أيضاً على تفضيلات المستهلكين في السعودية بشأن آلية الحصول على هذه التجارب المتميزة؛ إذ يفضل 37% منهم شراء الأداء المعزز أو المضمون بشكل مباشر من مزود الخدمة، في حين يفضل أكثر من ربع المستهلكين تضمين الاتصال المضمون داخل التطبيقات التي يستخدمونها، وذلك عبر واجهات برمجة تطبيقات الشبكة ونماذج أعمال جديدة. ويشير ذلك إلى فرصة متنامية أمام مزودي الخدمات لتعزيز دورهم كمنصات فاعلة ضمن منظومة الاقتصاد الرقمي.

الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب على أداء شبكة مضمون

ومن المتوقع أن يتسارع الطلب على ضمان أداء الشبكة مع التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. وبحلول عام 2030، يتوقع واحد من كل ثلاثة مستهلكين في السعودية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة متعددة، في حين من المتوقع أن يتضاعف تقريباً تبني الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط من 19% حالياً إلى 36%. كما قد ترتفع نسبة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خارج المنزل من 38% إلى 48%، ما يزيد من الحاجة إلى اتصال متنقل عالي الأداء وموثوق في جميع الأوقات.

تم إجراء دراسة مختبر إريكسون للمستهلكين خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2025، وشملت أكثر من 1,500 مستخدم للهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، من بينهم 1,300 مستخدم نشط لشبكة الجيل الخامس، وذلك ضمن برنامج بحثي عالمي أوسع يغطي 27 سوقاً حول العالم.

لقراءة تقرير مختبر إريكسون للمستهلكين الكامل بعنوان "النجاح في السوق من خلال عروض الاتصال المتمايز"، يرجى زيارة هذا الرابط.

يمكنكم متابعتنا على:

يمكنكم الاشتراك في نشرات البيانات الصحفية الخاصة بشركة إريكسون هنا.

يمكنكم الاشتراك بمدونة منشورات شركة إريكسون هنا.

https://x.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

للمزيد من المعلومات:

مركز الأخبار

media.relations@ericsson.com

investor.relations@ericsson.com

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

-انتهى-

#بياناتشركات