الدراسة شملت آلاف المستهلكين في 12 سوقًا حول العالم

القاهرة، مصر، في خطوة جديدة تعزز ريادتها في تقديم حلول منزلية مبتكرة، أصدرت شركة بيكو، ، إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في مصر، نتائج مؤشرها العالمي الأول للحياة الذكية (Smart Living Index – SLI) الخاصة بالسوق المصري. والتي كشفت عن تحول جذري في توجهات المستهلكين المصريين نحو اقتناء الأجهزة الذكية والموفرة للطاقة، مدفوعاً بزيادة الوعي بكفاءة التشغيل، والقيمة طويلة الأمد، وضرورة الإدارة المثلى لموارد الأسرة.

ويُعد "مؤشر الحياة الذكي" من بيكو واحداً من أكبر الدراسات البحثية العالمية التي تستطلع تطوُّر مواقف المستهلكين تجاه الاستدامة، واستخدام الطاقة، وتقنيات الأجهزة المنزلية الذكية. وقد شملت الدراسة آلاف المستهلكين في 12 سوقاً محورياً، من بينها مصر، حيث قامت بتقييم كيفية استجابة الأسر للمتغيرات الاقتصادية عبر تعديل سلوكيات الشراء وتبني أنماط استخدام أكثر كفاءة للأجهزة اليومية.

ووفقاً لنتائج المؤشر، أظهر المستهلكون في مصر مستوى مرتفعاً من الوعي بتكاليف تشغيل الأجهزة، بالتزامن مع ثقة قوية في تقنيات المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث أفاد أكثر من 50% من المشاركين في مصر بثقتهم الكاملة في الأجهزة المنزلية العاملة بالذكاء الاصطناعي، مما يضع السوق المصري ضمن القائمة الأعلى عالمياً من حيث مستوى الثقة في التقنيات الذكية. كما أشار 66% من مستخدمي غسالات الأطباق إلى تقديرهم لميزات العيش الذكي، وهي نسبة أعلى من تلك المسجَّلة في عدة أسواق أوروبية، بينما أظهر 83% من المستهلكين المشاركين إدراكاً دقيقاً لتكاليف تشغيل مجففات الملابس.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح هاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لشركة بيكو، قائلاً: " مؤشر الحياة الذكي يكشف عن تحول واضح نحو اتخاذ قرارات منزلية أكثر وعياً وقائمة على القيمة، في ظل سعي المستهلكين لمواجهة ضغوط ارتفاع التكاليف". وأضاف " إن الشفافية والكفاءة القابلة للقياس أصبحت عوامل حاسمة في قرار الشراء، ونحن ملتزمون بدورنا المحوري في دعم الأسر لتحقيق أقصى قيمة مستدامة من استثماراتهم في الأجهزة المنزلية".

وتُبيِّن نتائج بيكو أن الأسواق التي يُراقب فيها المستهلكون استهلاك الطاقة بصورة نشطة تشهد معدلات أعلى لاعتماد ميزات الأجهزة الذكية. وفي مصر، بات مفهوم "الحياة الذكي" يُنظر إليه على نحوٍ متزايد بوصفه حلاً عملياً يدعم كفاءة إدارة شؤون المنزل، ويساعد على التخطيط المالي المُتوقع، ويوفِّر الراحة في الحياة اليومية، مما يرسخ مكانة التكنولوجيا كركيزة أساسية في تدبير ميزانية الأسرة.

ومن جانبه، علق أوميت جونيل، المدير العام لشركة بيكو مصر والمدير الإقليمي لبيكو شمال أفريقيا، قائلاً: " تبرز مصر اليوم كنموذج عملي للحياة الذكية، حيث أصبحت الاستدامة استراتيجية اقتصادية واعية لمواجهة تكاليف المعيشة. هذه النتائج تلهمنا لمواصلة تقديم حلولنا الموثوقة والموفرة للطاقة، والتي نعتز بإنتاجها محلياً داخل مجمع بيكو الصناعي بمصر وفقاً لأعلى المعايير العالمية"، وأضاف " مع ثقة المصريين في الذكاء الاصطناعي، نواصل تركيزنا على توظيف الأجهزة الذكية لخفض استهلاك الطاقة والتكاليف، ودعم نمط حياة مستدام ومريح للأسر دون زيادة الأعباء على ميزانيات المنازل".

وتتوافق نتائج مؤشر بيكو للحياة الذكي مع التوجُّه الوطني المصري نحو الاستدامة، والرقمنة، واعتماد الحلول الذكية عبر مختلف القطاعات، فمع تزايد تفاعل الأسر مع التقنيات المتصلة، يمكن للأجهزة المنزلية الذكية أن تُسهِم في تمكين استخدامٍ أكثر كفاءة للموارد، ودعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات على مستوى الأسرة، بما يُكمِّل الرؤية طويلة الأجل للدولة في مجال التحوُّل الرقمي والتنمية المستدامة.

ويُعَدُّ المؤشر مبادرة بحثية عالمية تهدف إلى تقديم رؤى معمَّقة حول كيفية تأثير الاعتبارات المالية، واعتماد التكنولوجيا، وأولويات الاستدامة في سلوك الأسر. وقد أُجريت الدراسة بصورة مستقلة بواسطة شركة J.L. Partners، مع اعتماد حصص ديموغرافية تمثيلية لضمان دقَّة النتائج في جميع الأسواق المشمولة.

نبذة عن BEKO

تضم شركة BEKO حوالي 55,000 موظف في جميع أنحاء العالم، وتدير عملياتها العالمية من خلال فروعها في 58 دولة و45 منشأة إنتاج موزعة على 13 دولة (بما في ذلك تركيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، رومانيا، سلوفاكيا، بولندا، جنوب إفريقيا، روسيا، باكستان، الهند، بنجلاديش، تايلاند، والصين). تمتلك شركة BEKO 22 علامة تجارية إما مملوكة لها أو مستخدمة بموجب ترخيص محدود، ومنها Arçelik: ، Beko،Whirlpool ، Grundig ،Hotpoint ،Arctic ،Ariston ،Leisure ، Indesit،Blomberg ، Defy وDawlance وHitachi ،Voltas Beko،Singer ،Elektra Bregenz،Flavel،Bauknecht ،Privileg و Altus ، Ignis ،.Polar

أصبحت BEKO أكبر شركة للأجهزة المنزلية في أوروبا من حيث الحصة السوقية (استنادًا إلى حجم المبيعات)، حيث بلغت مبيعاتها المجمعة 8 مليارات يورو في عام 2023. كما تدير BEKO 31 مركزًا ومكتبًا للبحث والتطوير والتصميم في جميع أنحاء العالم، ويعمل بها أكثر من 2300 باحث. وتمتلك الشركة أكثر من 3500 طلب براءة اختراع مسجل دوليًا حتى الآن.

للعام الخامس على التوالي، حصلت BEKO على أعلى درجة في صناعة السلع المعمرة المنزلية من DHP (وفقًا للنتائج الصادرة في 27 أكتوبر 2023) ضمن مؤشر داو جونز للاستدامة لتقييم الاستدامة المؤسسية العالمية .S&P رؤية شركة BEKOهي "احترام العالم، واحترام عالمي".

www.bekocorporate.com

-انتهى-

#بياناتشركات