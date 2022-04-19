وفقاً لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

ارتفعت أسعار العقارات الجاهزة بنسبة 15٪ في الربع الأول من عام 2022 في ظل زيادة الطلب مقارنة بالمعروض

دبي، الإمارات العربية المتحدة: سجلت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية الرائدة التي تقدم خدمات متكاملة في دبي، زيادة في عدد المستثمرين الأوروبيين الذين يسعون لشراء عقارات جاهزة في دبي. وتأتي اندفاعة المستثمرين وأصحاب الأعمال والعائلات من أوروبا تجاه دبي على خلفية حالة عدم التيقن والاضطرابات الجيوسياسية التي يعيشها العالم، إذ تعتبر دبي اليوم مركزاً رئيسياً للأعمال يوفر أسلوب حياة مترف، ويضم قطاعاً عقاراياً متنامياً يمثل استثماراً آمناً لأصحاب رؤوس الأموال.

وأدى الارتفاع في الطلب على العقارات في دبي إلى زيادة نشاط السوق الثانوية، والتي شهدت ارتفاعاً في الأسعار خلال الشهرين الماضيين بأكثر من 15٪. ويستهدف المستثمرون، لاسيما القادمون من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا، شراء عقارات جاهزة في قطاع العقارات الفاخرة بمجرد توفرها، وخاصة في المناطق الأكثر جذباً في دبي، مثل نخلة جميرا، ودبي مارينا، وخور دبي، وداون تاون.

وجدير بالذكر أن متروبوليتان بريميوم بروبرتيز شهدت زيادة في قاعدة عملائها الأوروبيين بنسبة 20٪ في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي معرض تعليقها على أداء السوق، قالت ألينا أدامكو، مديرة المبيعات والتأجير لقطاع السوق الثانوية في متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "تمثل دبي ملاذاً آمناً للاستثمار والحياة، وهذا هو أهم سبب يدفع المستثمرين إلى شراء عقارات فيها كاستثمار آمن. ونظراً لتزايد عدد الشركات التي تتيح لموظفيها العمل عن بُعد، فقد أصبح هناك العديد من العائلات التي تفضل الانتقال إلى دبي، كما لمسنا تزايداً في توجه الشركات إلى نقل عملياتها وموظفيها إلى الإمارة. فعلى سبيل المثال، هناك أحد عملائنا من النمسا يعمل حالياً على نقل أعماله إلى دبي، ويسعى لاستثمار 200 مليون درهم إماراتي في عقارات سكنية لموظفيه".

وأضافت ألينا: "تعد الوحدات العقارية المتوسطة إلى الفاخرة، الأكثر شعبية في الإمارة، إذ يشهد سوق هذه العقارات حالياً زيادة في الطلب مقارنة بالمعروض. كما لمسنا أن هناك بعض المستثمرين باتوا يتوجهون الآن لشراء عقارات فائقة الجودة، فيما كان الاتجاه في السابق نحو العقارات الأصغر حجماً أو أن يقوم المستثمر بالاستئجار قبل اتخاذ قرار بشراء منزل العمر. وقد شهدنا زيادة في عدد صفقات السوق الثانوية خلال الربع الأول من هذا العام بنحو ثلاثة أضعاف، الأمر الذي أدى إلى نمو في المبيعات بنسبة 250٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وفي سياق استجابتها لهذا الطلب المتزايد، قررت شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز افتتاح مكتب مختص بسوق العقارات الثانوية في مجمع إعمار للأعمال في منطقة ذا جرينز، والذي سيكون مكرساً لمناطق عقارية محددة، مثل نخلة جميرا، ودبي مارينا، وإعمار بيتشفرونت، وبلوواترز، وجميرا بيتش ريزيدنس.

من جانبه، قال نيكيتا كوزنيتسوف، الرئيس التنفيذي لشركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز: "نشهد اهتماماً كبيراً من أوروبا الغربية بسوق العقارات الثانوية في دبي، وقد فاق حجم الطلب الآن المعروض في السوق، ولهذا فنحن نعمل مع وكالات عقارية أخرى لتوفير العقارات المناسبة لعملائنا. كما أننا وفي سياق الاستجابة لهذا الطلب المتنامي، بدأنا بالبحث عن مديري فروع لعملياتنا في نخلة جميرا ودبي مارينا، فضلاً عن أننا نعمل على تعزيز فريقنا المختص بالسوق الثانوية."

وإلى جانب شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في دبي، تضم مجموعة متروبوليتان أيضًا شركة متروبوليتان كابيتال العقارية في أبوظبي، وشركة لوكشري إيموبليان GMBH، وهي وكالة عقارية في فيينا متخصصة في العقارات الفاخرة، وشركة متروبوليتان كونسلتينج (م.م.ح)، التي تقدم الخدمات القانونية الشخصية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

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حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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