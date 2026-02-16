عدد سكان دبي قد يصل إلى حوالي 4.7 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تمضي منطقة دبي الجنوب نحو مرحلة أكثر نضجاً في دورتها السكنية، حيث يشكل طلب المستخدمين النهائيين الدافع الرئيسي لتوجيه سلوك الشراء، لا سيما مع تسارع تنفيذ مشاريع البنية التحتية واستمرار النمو السكاني، ما يعزز جاذبية المنطقة للعيش على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية في دبي نمواً متوازناً ومستقراً خلال عام 2026، مع ترجيحات بأن تبقى زيادات الأسعار ضمن مستويات معتدلة وغير مدفوعة بالمضاربات. وتشير التقديرات إلى احتمال تسجيل نمو يتراوح بين 4% و7% خلال العام، في ظل استمرار الطلب وتوافر معروض مدروس من الوحدات السكنية.

وتدعم هذه التوقعات بيانات سكانية أساسية، إذ يُرجّح أن يصل عدد سكان دبي إلى نحو 4.7 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2026، بزيادة تقارب 5%، ما يعزز الطلب طويل الأمد في سوقي الإيجار والتملك.

ومع تطور أولويات المشترين، يشهد سوق العقارات السكنية في دبي تمايزاً أوضح بين الشرائح. ففي المناطق الفاخرة الموجهة للفئة المتوسطة، لا سيما تلك التي لا تزال قيد التطوير، يزداد التركيز على المخططات المناسبة للعائلات، والمساحات القابلة للتكيّف، والتصاميم المجتمعية التي تدعم الاستقرار طويل الأمد. أما المناطق القريبة من مركز المدينة، بما في ذلك الواجهات البحرية والمشاريع متعددة الاستخدامات، فلا تزال تحافظ على جاذبيتها لكل من المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

وينسجم نهج شركة زازين بروبرتيز في دبي الجنوب مع هذا التوجه، من خلال اعتماد تخطيط منخفض الكثافة وعدد محدود من المباني، إلى جانب مرافق تتمحور حول العافية وتصميم يركز على توفير تجربة معيشية مريحة ومستدامة للسكان.

وتستند التوقعات الإيجابية لمنطقة دبي الجنوب خلال عام 2026 وما بعده إلى مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمتها توسعة مطار آل مكتوم الدولي، ما يعزز مكانة المنطقة كوجهة متكاملة للعيش والعمل على حد سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مادهاف دهار، الرئيس التنفيذي لشركة زازين بروبرتيز:"نشهد اليوم في دبي الجنوب مرحلة تعكس ثمار التخطيط طويل الأمد، حيث أصبح إنجاز مشاريع البنية التحتية، وتحسين الربط بشبكات النقل، وزيادة عدد مراكز التوظيف المجاورة، عوامل رئيسية تؤثر في قرارات الاستثمار واختيار مكان السكن. كما نلاحظ تحولاً واضحاً نحو طلب يقوده المستخدمون النهائيون، حيث تتصدر المساحة والطابع العملي وجودة الحياة المجتمعية قائمة أولويات المشترين، بدلاً من التركيز على المكاسب قصيرة الأجل. وهذا يتطلب إعادة النظر في منهجيات تصميم المشاريع السكنية، بحيث تركز على بناء منازل تدعم احتياجات الأسرة وتوفر قيمة مستدامة على المدى الطويل."

وفي ظل تطور المشهد السكني في دبي، تواصل دبي الجنوب ترسيخ مكانتها كوجهة تشهد تكاملاً فعلياً بين تنفيذ البنية التحتية والنمو السكاني وارتفاع طلب المستخدمين النهائيين، وهو تحول من شأنه أن يرسم ملامح استراتيجيات التطوير العقاري في الإمارة خلال السنوات المقبلة.

حول زازين بروبرتيز:

زازين بروبرتيز هي مطور عقاري مقره دبي يركز على إنشاء مشاريع سكنية مصممة بعناية وتقودها المجتمعات، وتولي الأولوية للجودة والاستدامة وصلاحية العيش على المدى الطويل. تشمل محفظة الشركة مشاريع حائزة على جوائز مثل زازن ون في مثلث قرية الجميرا وزازن جاردنز في الفرجان، والتي وضعت معايير جديدة للعيش المستدام القائم على التصميم.

حدائق زازين هي أول مشروع سكني في دبي يحصل على شهادة LEED Gold وقد حصلت على العديد من الجوائز في الصناعة، بما في ذلك مشروع العقارات المستدامة للعام في جوائز NDTV Ultimate Realty. تم تكريم زازين ون أيضًا على المنصات الإقليمية والدولية، حيث فاز بجوائز مثل مشروع العقارات المستدامة للعام ومشروع العقارات السكنية للعام في جوائز العقارات الدولية. مؤخراً، تم تكريم علامة زازن في جوائز العقارات العربية وجوائز الكونغرس العالمي للعقارات، وتم إدراجها ضمن أفضل المطورين الخضراء والرائدين في دول مجلس التعاون الخليجي من قبل مجلة Construction Week.

بالنظر إلى المستقبل، من المقرر تسليم مشروع زازن آيفي في مارس 2026، يليه مشروع ذا هب ريزيدنسز في مارس 2027، إلى جانب مجموعة من المشاريع الإضافية التي هي قيد التخطيط حاليًا في المجتمعات القائمة في دبي.

في جوهر فلسفة زازين يكمن اعتقاد بسيط: الحياة الأفضل تبدأ من أدق التفاصيل التي تُشكل حول الأشخاص الذين يستخدمونها. من خلال التصميم المدروس، والبناء عالي الجودة، والتركيز على القيمة طويلة الأجل، تهدف شركة زازن للعقارات إلى إعادة تعريف الحياة المجتمعية في دبي الحديثة ومساعدة الناس في الإمارات العربية المتحدة على العيش بشكل أفضل.

