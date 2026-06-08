أصدرت بورصة الكويت تقريرها الخامس للاستدامة، موثِّقةً أداءها المؤسسي خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025 في محاور الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG). يُجسّد هذا الإصدار نهجاً مؤسسياً تراكمياً يمتد على مدى خمس سنوات متواصلة، في ظل تحوّل الإفصاح عن الاستدامة من ممارسة طوعية إلى متطلب تنظيمي ملزم في سوق المال الكويتي.

جاء التقرير متوافقاً مع منظومة متكاملة من الأطر الدولية المعترف بها، تشمل معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ومعايير مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB) الخاصة بقطاع البورصات وأسواق السلع، والعناصر ذات الصلة من متطلبات مجلس معايير الاستدامة الدولي (ISSB)، إضافة إلى الدليل الإرشادي لإعداد تقارير الاستدامة الصادر عن بورصة الكويت، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يُعزز قابلية المقارنة والمواءمة مع التوجهات العالمية في أسواق المال.

وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبدالكريم:

«يمثل تقرير الاستدامة الخامس امتداداً طبيعياً لمسيرة بورصة الكويت في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة السوق المسؤول، حيث أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً في تقييم الجدارة الاستثمارية وبناء الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصالح. وانطلاقاً من دورنا كبورصة الأوراق المالية الرسمية في دولة الكويت وشركة مدرجة في السوق، نواصل العمل على تطوير منظومة إفصاح أكثر نضجاً، ودعم الشركات المدرجة في الارتقاء بممارسات الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.»

يأتي إصدار التقرير في توقيت بالغ الأهمية، إذ أوجب تعميم هيئة أسواق المال رقم 4 لسنة 2025 على الشركات المدرجة في السوق الأول إعداد تقارير الاستدامة عن عام 2025 والإفصاح عنها على موقع البورصة الإلكتروني قبل نهاية الربع الثاني من عام 2026. وتؤكد بورصة الكويت، بحكم كونها شركةً مدرجةً بالتزاماتها المزدوجة كبورصة الأوراق المالية الرسمية وكيان خاضع للتنظيم، امتثالها المبكر لهذا المتطلب وتقديمها نموذجاً يُحتذى به في قطاع الإفصاح المؤسسي.

ويأتي ذلك اتساقاً مع الإصدار المحدث من دليل إعداد تقارير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية الصادر عن بورصة الكويت، والذي يوفر إطاراً استرشادياً يساعد الشركات المدرجة على إعداد تقاريرها وفق أفضل الممارسات وبما يعزز الشفافية وقابلية المقارنة وتلبية توقعات المستثمرين وأصحاب المصالح.

وتعليقاً على ذلك، قالت العبدالكريم:

«يُعدّ إصدار بورصة الكويت لتقارير الاستدامة بصورة منتظمة ومتواصلة دليلاً على استراتيجية إفصاح راسخة، لا تكتفي بالاستجابة للمتطلبات التنظيمية بل تعمل من أجل أن تكون مثلاً يحتذى به في هذا المجال. وينسجم هذا التوجه مع النهج الاستباقي الذي تبنته بورصة الكويت خلال السنوات الماضية، من خلال إصدار تقارير الاستدامة، وتوفير الأطر الإرشادية كدليل تقارير الاستدامة وتحديثه بشكل منتظم، ودعم الشركات المدرجة في تطوير ممارسات الإفصاح، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح. «

يسلط تقرير الاستدامة الخامس الضوء على جهود بورصة الكويت في تطوير السوق وتعزيز الابتكار، بما في ذلك مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق، وتعزيز كفاءة العمليات، ودعم استحداث أدوات ومنتجات مالية تسهم في تعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويأتي ذلك في إطار رؤية أوسع تهدف إلى بناء سوق مال متنوع قادر على مواكبة التحولات العالمية واستيعاب فئات أصول جديدة، بما يعزز تنافسية السوق الكويتي ويرسخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

كما يعكس التقرير التزام بورصة الكويت بترسيخ ثقافة السوق المسؤول وتعزيز النمو المستدام، استناداً إلى نهج مؤسسي بدأ منذ انضمامها إلى مبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة في عام 2017، وتواصل من خلال إصدار تقارير الاستدامة، وتطوير الأطر الإرشادية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم المجتمع والبيئة.

مؤشرات ESG الرئيسية لعام 2025

471 طناً بلاستيك أُعيد تدويره عبر شراكة أمنية +173 طناً مخلفات أُزيلت من جون الكويت +1,100 طالب مستفيدون من برامج الثقافة المالية 44 مهمة عمليات ميدانية بيئية خلال العام 2017 عام الانضمام لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة 1,972 كجم نفايات تشغيلية مُعالَجة بأسلوب مسؤول

تعزيز الكفاءة التشغيلية وتنمية رأس المال البشري

عززت بورصة الكويت كفاءة مواردها التشغيلية ورسخت ممارسات الإدارة المسؤولة داخل المؤسسة، حيث بلغ إجمالي النفايات التي تمت معالجتها خلال عام 2025 نحو 1972 كيلوغراماً، شملت 472 كيلوغراماً من النفايات البلاستيكية و1500 كيلوغرام من النفايات الورقية التي تمت إعادة تدويرها أو إتلافها بشكل آمن. ويعكس ذلك نهج الشركة في خفض أثرها البيئي التشغيلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وترسيخ ممارسات الاستدامة في بيئة العمل.

وفي الإطار ذاته، استثمرت بورصة الكويت في رأس مالها البشري باعتباره ركيزة أساسية في استدامة الأداء المؤسسي، من خلال برامج تدريبية ومبادرات داخلية تستهدف تطوير الكفاءات القيادية والمهنية، وتعزيز المعرفة التخصصية، ودعم ثقافة المشاركة والتطوير. كما تستمر الشركة بالعمل على بناء بيئة عمل محفزة وقادرة على تمكين الموظفين، بما يعزز كفاءة العمليات الداخلية ويدعم قدرة المؤسسة على مواكبة متطلبات سوق مال أكثر تطوراً واستدامة.

تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية

واصلت بورصة الكويت دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية، وتمكين الشباب، وتنمية المهارات، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المحلية والدولية، وذلك ضمن جهودها في مجال المسؤولية المجتمعية.

شملت هذه الجهود مواصلة التعاون مع أكاديمية CODED من خلال رعاية واستضافة النسخة الخامسة من برنامج UNICODE، والذي استقطب أكثر من 320 طالباً جامعياً، إضافة إلى إبرام شراكة استراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت لدعم وتمكين أكثر من 800 طالب في المرحلة الثانوية والجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية في الثقافة المالية وريادة الأعمال والمهارات الحياتية.

وتكاملت هذه الجهود مع دعم المبادرات المهنية المتخصصة، من بينها الشراكة مع معهد المحللين الماليين المعتمدين واستضافة ورعاية مسابقة "تحدي أبحاث المحللين الماليين"، إلى جانب تعزيز شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ودعم مبادراتها الإنسانية في المنطقة، بما يعكس نهجاً متكاملاً يجمع بين التعليم، وتمكين الشباب، والعمل الإنساني، وبناء شراكات ذات أثر مستدام.

أثر بيئي ملموس

وعلى الصعيد البيئي، واصلت بورصة الكويت دعم المبادرات الهادفة إلى حماية البيئة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد وخفض أثرها البيئي التشغيلي، وذلك من خلال شراكات ومبادرات متعددة تعكس التزامها بترجمة مبادئ الاستدامة إلى أثر عملي قابل للقياس، حيث استمرت الشركة في رعاية مبادرة فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، الهادفة إلى الحفاظ على جون الكويت باعتباره أحد الأصول الاقتصادية والبيئية الحيوية للدولة.

ومن خلال 44 مهمة ميدانية خلال العام، تمكن الفريق من إزالة أكثر من 173 طناً من المخلفات، شملت 76 طناً من المواد الخطرة عبر 29 مهمة، و7 أطنان من شباك الصيد المهجورة، إضافة إلى انتشال ست سفن وقوارب بلغ إجمالي وزنها 90 طناً، بما يعكس أهمية الشراكات طويلة الأمد في مواجهة التحديات البيئية وترسيخ ممارسات المسؤولية البيئية.

كما استمرت البورصة في شراكتها الاستراتيجية مع شركة أمنية لتجميع البلاستيك ودعم جهود إعادة تدوير البلاستيك وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، إلى جانب تنفيذ مبادرات داخلية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتقليل البصمة الكربونية، حيث نجحت أمنية خلال عام 2025 في إعادة تدوير أكثر من 471 طناً من المخلفات البلاستيكية، بما يعادل نحو 23.6 مليون عبوة بلاستيكية، بما يعكس اتساع نطاق وفاعلية المبادرات البيئية التي تدعمها الشركة.

نمو مستدام، وأثر يمتد

يُشكّل تقرير الاستدامة الخامس امتداداً لاستراتيجية بورصة الكويت للاستدامة، القائمة على ركائز المجتمع والبيئة، والهادفة إلى خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصالح من خلال مبادرات عملية وشراكات مؤسسية ذات أثر ملموس. كما يعكس التقرير نهج البورصة في مواءمة الإفصاحات مع المعايير الدولية والأولويات الوطنية، بما يلبي تطلعات المستثمرين والجهات التنظيمية وأصحاب المصالح، ويعزز جودة الإفصاح وقابليته للمقارنة.

ومن خلال ما وثقه التقرير من إنجازات ومؤشرات خلال عام 2025، تؤكد بورصة الكويت أن الاستدامة أصبحت جزءاً راسخاً من منظومة عملها المؤسسي، وعنصراً أساسياً في تعزيز كفاءة عملياتها، وتطوير رأس مالها البشري، وتوسيع أثرها المجتمعي والبيئي. كما تؤكد أن الشفافية في عرض ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية تمثل عاملاً محورياً في بناء الثقة وترسيخ المصداقية، وأصلاً استراتيجياً لأي مؤسسة تسعى إلى تحقيق نجاح مستدام على المدى الطويل.

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