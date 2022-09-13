· بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ترفع معدلات الطلب في النصف الأول من العام

· المنصة الرائدة تسجل ارتفاع عروض البيع في الدوحة بنسبة 14%

· استثمارات الشقق تبلغ مستويات غير مسبوقة

الدوحة، قطر: كشف أحدث تقارير توجهات سوق العقارات في قطر الصادر عن "بروبرتي فايندر"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على الإيجارات في النصف الأول من العام الجاري. وتفوق حجم الطلب على العرض للمرة الأولى هذا العام، بينما سجلت الاستثمارات في الشقق أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويقدم التقرير في نسخته الثامنة أبرز التحليلات في السوق بالاعتماد على رؤى من 16 خبيراً محلياً في القطاع، وتتوفر نسخة كاملة منه على الموقع الإلكتروني للشركة. ويشير التقرير إلى تسجيل زيادات في الأسعار في جميع المناطق وأنواع الوحدات السكنية بسبب مستويات العرض المحدودة، حيث سجل متوسط سعر الوحدة المخصصة للإيجار في الدوحة زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، فيما سجلت مدينة الخور زيادة في الأسعار بنسبة 38% في الفترة نفسها. ويأتي ارتفاع الطلب نتيجة اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ويتوقع التقرير أن يكون ارتفاع الأسعار مؤقتاً، مع تراجع طفيف في الطلب خلال العام المقبل، ما يؤدي إلى استقرار مؤشر أسعار الوحدات المخصصة للإيجار. ومن جهة أخرى، يتواصل ارتفاع الطلب على الشقق، وتحديداً الوحدات المجهزة والمخصصة للإيجارات قصيرة الأمد في الوقت الحالي.

ووفق التقديرات، بلغ عدد الوحدات السكنية المعروضة للإيجار في قطر 308 آلاف وحدة، مع إضافة 700 وحدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وتحديداً في ذا بيرل ولوسيل. ووصلت معدلات الإشغال في الوحدات السكنية إلى 80%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب على عقود الإيجار من

اللجنة العليا للمشاريع والإرث، مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب الشركات التي تبحث عن سكن لموظفيها.

ويؤكد التقرير أن سوق المبيعات في قطر يواصل اكتساب المزيد من الزخم، حيث أشارت النشرة العقارية الفصلية الصادرة عن وزارة العدل إلى تسجيل 1251 معاملة بيع عقاري في الربع الأول من العام الجاري، بقيمة إجمالية قدرها 4,859,712,958 ريال قطري. ويأتي الطلب على المبيعات مدفوعاً برفع سقف الملكية الأجنبية وقوانين الاستثمار، وما تضمنه من منافع كبيرة، والزيادة في مساحة المناطق التي تتيح الاستثمار الأجنبي.

وقالت عفاف هاشم، مدير مكتب بروبرتي فايندر قطر: "ساهمت استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تتمتع بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، في تعزيز ثقة المستثمرين والمشترين لأول مرة للاستثمار في السوق. وتحرص وزارة العدل على القيام بالإجراءات اللازمة للارتقاء بالشفافية في السوق، ما يفسح المجال أمام المزيد من المستثمرين لدخول السوق في المستقبل القريب".

وسجلت منصة بروبرتي فايندر قطر ارتفاعاً في عروض البيع في الدوحة بنسبة 14% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2022، ما أسفر عن زيادة بنسبة 27% للمتر المربع في متوسط السعر المُعلن، بينما سجلت لوسيل زيادة 7% للمتر المربع في الفترة نفسها.

مشهد سوق التأجير:

الشقق: سجل النصف الأول 2022 ارتفاعات في قيم الإيجارات في جميع أنحاء قطر تقريباً، وتأثر متوسط الأسعار المعلنة في هذه الفترة بالتقلبات الكبيرة التي شهدتها بعض العقارات المدرجة على منصة بروبرتي فايندر قطر. وتقدم منطقة بحيرة الخليج الغربي اليوم عروضاً على الشقق، مع أنه كان يغلب عليها الفلل، لتشهد الشقق المعروضة زيادة بنسبة 45% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة العروض في منطقة طريق المطار القديم بمقدار يتخطى الضعف. وسجلت منطقتا الهلال والريان في النصف الأول من العام الجاري زيادة في الأسعار على أساس سنوي من 3,325 إلى 4,500 ريال ، ومن 6,500 إلى 9,000 ريال على التوالي بفضل العروض الجديدة بأسعار مرتفعة. وتم تسجيل بعض أعلى ارتفاعات الأسعار في منطقة المارينا، حيث سجلت زيادة من 9,000 إلى 12,750

ريالاً تماشياً مع ارتفاع الطلب في لوسيل. وفي الوقت ذاته، تراجعت الأسعار في مناطق طريق الكورنيش وفريج بن محمود بنسبة طفيفة خلال الفترة نفسها.

الفلل: سجلت جميع المناطق تقريباً زيادات في الأسعار على أساس سنوي في النصف الأول 2022، حيث شهدت مناطق العزيزية والمعمورة وأم صلال محمد الزيادات الأعلى بفضل دخول المعروض الجديد الأعلى سعراً إلى السوق. وتحظى إيجارات الفلل بشعبية كبيرة لدى المستأجرين في قطر، مع انخفاض الأسعار سابقاً بهدف تعزيز معدلات الإشغال. ويواصل المعروض ارتفاعه في منطقة أبو هامور مع زيادة العقارات المدرجة بنسبة 85% على أساس سنوي، مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت منطقة الهلال أيضاً زيادة في المعروض مع ارتفاع الأسعار بنسبة 75% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، كنتيجة مباشرة لاكتمال عمليات التسليم في النصف الأول من العام الجاري.

مشهد المبيعات:

الشقق: سجلت سوق المبيعات زيادة في الطلب ولاسيما على الشقق، وشهد النصف الأول 2022 تقلباً في الأسعار نتيجة مستويات الطلب القوية، وزيادة المعروض، والجهود الحكومية لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وسجلت منطقة السد في النصف الأول من العام الجاري ارتفاع الأسعار بقيمة 10,900 ريال للمتر المربع لتبلغ 14,423 ريالاً للمتر المربع على أساس سنوي، مع ارتفاع المعروض بنسبة 56% في الفترة نفسها. وشهدت الواجهة البحرية تحسناً ملحوظاً في متوسط الأسعار المعلنة من 15,500 إلى 17,460 ريالاً للمتر، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الطلب المستمر في المنطقة. وواصلت منطقة لوسيل اكتساب الزخم بشكل عام، وتحولت سريعاً إلى أحد أبرز مناطق الاستثمار. وجاء في التقرير: "تواصل المعاملات العقارية ارتفاعها خاصة مع استمرار تسجيل مختلف أسواق قطر مستويات غير مسبوقة في الاستثمارات، رغم عدم استقرار أسعار الشقق المعروضة للبيع".

الفلل: ارتفع الإقبال على مبيعات الفلل مع السماح بالاستثمار العقاري في مناطق جديدة، ما انعكس زيادةً في المعروض على موقع www.propertyfinder.qa. وازدادت الفلل المعروضة للبيع في الخليج الغربي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 87% على أساس سنوي، ما يشير إلى توافر المعروض الجديد، بينما سجل المعروض في عين خالد زيادة بنسبة 47% مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي. واستمرت التقلبات في أسعار الفلل، ويعزى ذلك جزئياً إلى تعزيز الشفافية في عملية التسعير بفضل جهود

وزارة العدل في تنظيم السوق. وارتفع متوسط الأسعار المعلنة للفلل في منطقة الخيسة بمقدار 6,917 ليبلغ 7,619 ريالاً للمتر المربع الواحد، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، لزيادة المعروض مع تضاعف عدد العقارات المدرجة بمقدار ثلاثة أضعاف. وارتفع متوسط السعر المعلن في مدينة لوسيل من 10,865 إلى 15,625 ريالاً للمتر المربع الواحد في النصف الأول من العام الجاري، مع الزيادة في عدد الفلل المعروضة.

تحليلات الخبراء:

يقدم تقرير أحدث التوجهات من بروبرتي فايندر أبرز تحليلات السوق من قادة القطاع والتي تشمل مجموعة من العوامل المؤثرة، بما في ذلك توقعات قطاع العقارات المفروشة بالكامل؛ وآفاق الاستثمار للمقيمين؛ وتوقعات الطلب على المساحات التجارية والمكتبية في قطر؛ وشفافية السوق؛ وتأثيرات استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022؛ ورسوم عمولة الوكيل؛ ومشاريع التطوير المرتقبة؛ وأحدث توجهات التصميم؛ والتوقعات للمنازل الخاصة بقضاء العطلات.

اضغط على الرابط ادناه لتنزيل التقرير حول توجهات سوق العقارات في قطر: https://www.propertyfinder.com/news/property-finder-qatars-real-estate-rental-market-sees-demand-outstripping-supply/

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