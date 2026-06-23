شركة الأعمال الزراعية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تُحرز تقدماً ملموساً في مجالات الزراعة المتجددة، وتتبع الانبعاثات، والاستثمار المجتمعي عبر عملياتها في 15 دولة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت شركة "الظاهرة"، المتخصصة في الأعمال الزراعية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتمتد عملياتها عبر أربع قارات، أحدث تقاريرها للاستدامة، في سادس عام على التوالي من الإفصاح العلني عن أدائها في هذا المجال. ويوثق التقرير عام 2025 بوصفه عاماً شهد تقدماً ملحوظاً، حيث شملت أبرز الإنجازات تطبيق ممارسات الزراعة المتجددة والزراعة المحافظة على التربة على نحو 76% من الأراضي المزروعة في رومانيا، وإعداد جرد شامل لانبعاثات غازات الدفيئة ضمن النطاقات 1 و2 و3، إلى جانب استثمار أكثر من مليوني درهم إماراتي في المجتمعات التي تعمل فيها الشركة.

تأسست شركة "الظاهرة" في مدينة العين منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتطورت من مزرعة واحدة لتصبح شركة زراعية عالمية رائدة تسعى إلى أن تصبح أكبر منصة زراعية مروية ومدعومة بالتقنيات الرقمية في العالم بحلول عام 2030. وتشكّل منشآت الشركة في دولة الإمارات ركائز أساسية لشبكة الإمداد العالمية الخاصة بها، بما في ذلك محطة الفجيرة الاستراتيجية للحبوب، وأكبر منشأة لمعالجة الأرز في المنطقة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، و"الظاهرة للألبان" في مدينة العين.

وفي هذا الشأن، قال أرنود فان دن بيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "الظاهرة": "شهد عام 2025 انتقالنا من مرحلة بناء الأسس إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع، من خلال تطوير أنظمة زراعية أكثر مرونة، وتعزيز الحوكمة وقدرات إدارة البيانات، واتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات عبر عملياتنا وسلسلة القيمة لدينا. واستلهاماً من مكانة دولة الإمارات الريادية في مجال الاستدامة، فإنّ الحفاظ على سلامة موظفينا وحماية البيئة تُعد ركيزةً أساسية في نهجنا الرامي لخلق قيمة طويلة الأمد. ويعكس هذا التقرير بكل فخر الجهود اليومية التي تبذلها فرق عملنا هنا في دولة الإمارات وعبر أربع قارات على نحوٍ أوسع".

ومن أبرز التطورات الأخرى التي وثقها التقرير اعتماد خط أساس جديد لقياس انبعاثات الشركة، والانتقال إلى منصة ساندي (Sandy)، المتخصصة في إعداد تقارير الكربون والمصممة خصيصاً للقطاع الزراعي.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، وسّعت الشركة استخدام مسارات الشحن العاملة بالوقود الحيوي بأكثر من أربعة أضعاف، فيما أسهم التحول إلى النقل عبر الصنادل النهرية في رومانيا في الاستغناء عن نحو 200 رحلة شاحنة أسبوعياً. وفي إطار تعزيز استدامة سلسلة القيمة، أكملت "الظاهرة" دراسةً شاملة للمخاطر المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) عبر شبكة مورديها، كما اختارت منصة Sedex المتخصصة في تقييم هذه المعايير لدعم جهودها في مجال التوريد المسؤول.

وعلى صعيد الموارد البشرية، حقق أول استطلاع عالمي لمشاركة الموظفين أجرته الشركة نسبة مشاركة بلغت 80%، مسجلةً معدل تفاعل بلغ 76%، أي أعلى بست نقاط مئوية من المعدل المرجعي في القطاع. أما في مجال السلامة، فقد سجلت شركة "الظاهرة" خلو عملياتها تماماً من أي حالات وفاة خلال عام 2025، ورفعت نسبة الامتثال للتدريب إلى 65% في صفوف كوادرها العاملة إقليمياً وعالمياً.

يتوفر تقرير الاستدامة الكامل لعام 2025 على الموقع الإلكتروني www.aldahra.com.

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