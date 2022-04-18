كافة المساكن الفاخرة مباعة بالكامل من قبل جميع المطورين الرئيسيين في دبي، حيث يتم حالياً تداول الوحدات الفاخرة بأسعار عالية في السوق الثانوية

المزيد من أصحاب الملايين ينتقلون إلى دبي ويستثمرون في منازل العطلات الفاخرة والمساكن الدائمة

آلاف الأفراد ذوي الثروات العالية ينتقلون للعيش في دبي عام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة : تشهد دبي حالياً إقبالاً هائلاً على الوحدات السكنية الفاخرة من المستثمرين والمشترين، وفقًا لشركة الوساطة العقارية الرائدة يونيون سكوير هاوس (USH). ومنذ عام 2021 وحتى يومنا هذا، تعد كافة المساكن الفاخرة مباعة بالكامل من قبل جميع المطورين الرئيسيين في دبي، حيث يتم حالياً تداول الوحدات الفاخرة بأسعار عالية في السوق الثانوية.

وفي ذروة الوباء ولأطول فترة زمنية، شكّلت المساكن الفاخرة التي تزيد قيمة كل وحدة منها عن مليون دولار عبئًا على سوق العقارات في دبي. وكانت العقارات الفاخرة بالكاد تباع، مع تحوّل دبي إلى "سوق للمشتري" في الغالب، حيث تمكّن المستثمرون من الشراء بأفضل الأسعار في أعقاب الجائحة.

واعتمد معظم المستثمرين نموذج الشراء للتأجير خلال الجائحة، إذ عمد معظمهم إلى شراء وحدات صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة بكميات كبيرة لتحقيق عائد أعلى على الاستثمار. وكانت السياحة مدفوعة في المقام الأول من قبل الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين قامو باختيار وحدات أصغر حجماً وبأسعار معقولة.

ومع اقتراب نهاية الوباء، يشهد السوق العقاري تغيرات كبيرة. يقوم المزيد من الناس وخاصة أصحاب الملايين بالانتقال إلى دبي مع عائلاتهم والاستثمار في منازل العطلات الفاخرة والمساكن الدائمة. ووفقًا لـ New World Wealth، ارتفع عدد سكان دبي من أصحاب الثروات العالية بنسبة 3.8٪، من 52,000 في ديسمبر 2020 إلى 54,000 في يونيو 2021.

وتعليقًا على هذه التطورات، قال غوراف أيداساني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة يونيون سكوير: "إن تدفّق أصحاب الملايين الذي تشهده دبي يعزز سوق العقارات الفاخرة. لا يزال المستثمرون اليوم يبحثون عن عوائد عالية على استثماراتهم. ولكن السبب الرئيسي وراء استثماراتهم الحالية هو امتلاك منزل فاخر في دبي. وقد أدى ذلك إلى حدوث تحول في السوق ضمن فئة العقارات الفاخرة وبالتالي تفوق الطلب من قبل المستثمرين على المعروض من قبل المطورين".

وأضاف غوراف: "واستنادًا إلى أداء المبيعات على مستوى القطاع العقاري، مرّت العقارات الفاخرة في مرحلة حرجة في ذروة الوباء. على مدى السنوات القليلة الماضية، قام عدد قليل جدًا من المطورين بطرح الوحدات الفاخرة. إن بطء وتيرة السوق التي اتسمت به حقبة الوباء أدى إلى نقص المعروض من العقارات الفاخرة في دبي."

واختتم غوراف قائلاً: "تمثل بداية عام 2022 مرحلة جديدة لقطاع العقارات في دبي، مع استمرار تداعيات التأرجح الكبير من زيادة المعروض إلى ارتفاع الطلب على العقارات الفاخرة. ونتيجة لذلك، سنشهد إطلاق العديد من المشاريع العقارية الفاخرة الجديدة في دبي هذا العام."

في عام 2021، حققت يونيون سكوير مبيعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، إذ قامت الشركة بتوسعة قاعدة عملائها من ست إلى 30 جنسية، وشهدت نمو قدره ثلاث أضعاف في أداء أعمالها وضعفين في أعضاء فريقها. وقامت شركة الوساطة العقارية أيضًا بالتركيز على الأسواق الجديدة، مستفيدة من الطلب على المنازل الفاخرة من العملاء الأوروبيين والأمريكيين والكنديين.

احتلت يونيون سكوير مؤخرًا المركز الأول كأفضل وكالة عقارية في دبي، بعد حصولها على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من شركة إعمار العقارية للسنوات العشر الماضية على التوالي. وكانت قد حصلت يونيون سكوير سابقاً على جائزة "أفضل وكالة عقارية" من مجموعة دبي للعقارات على مدى سبع سنوات متتالية، وميراس العقارية (سنتان متتاليتان)، ومؤسسة التنظيم العقاري (2021)، ودبي القابضة (2021)، وداماك العقارية (2021). وتشمل الجوائز الأخرى البارزة التي فازت بها الشركة: ماجد الفطيم (جائزة الشريك الأول لعام 2021)، نخيل (جائزة أفضل وكالة في المرتبة الثانية لعام 2021) وميدان، المنطقة الأولى (أفضل وكالة عقارية لعام 2021).

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