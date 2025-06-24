من المتوقع أن تصل اشتراكات شبكات الجيل الخامس ( 5G ) إلى 2.9 مليار اشتراك عالميًا بحلول نهاية عام 2025، مع معالجة هذه الشبكات لما يصل إلى 80% من إجمالي حركة الاتصالات المتنقلة حول العالم بحلول عام 2030.

) إلى 2.9 مليار اشتراك عالميًا بحلول نهاية عام 2025، مع معالجة هذه الشبكات لما يصل إلى 80% من إجمالي حركة الاتصالات المتنقلة حول العالم بحلول عام 2030. في منطقة الخليج، يُتوقع أن تمثل اشتراكات الجيل الخامس 90% من إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول، لتصل إلى 86 مليون اشتراك بحلول عام 2030.

ويُسهم الطلب المتزايد على بدائل النطاق العريض عالية السرعة، إلى جانب المبادرات الوطنية لتحقيق طموحات المدن الذكية، في تسريع اعتماد تقنيات الجيل الخامس في المنطقة.

أظهرت نسخة شهر يونيو 2025 من تقرير التنقل الذي تصدره شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، أن تقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) تواصل جذب اهتمام مزودي خدمات الاتصالات حول العالم، بفضل قدرتها على توفير خطط تعريفة مرنة قائمة على السرعة ومدعومة بإمكانات الجيل الخامس. (5G) ومن المتوقع أن تمثل FWA أكثر من 35% من اتصالات النطاق العريض الثابت الجديدة عالميًا، مع ارتفاع عدد الاشتراكات إلى 350 مليون بحلول عام 2030.

وتُعد شبكات الجيل الخامس FWA عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق الاتصال، لا سيما في المناطق التي يصعب فيها تنفيذ البنية التحتية السلكية التقليدية.

كما يتوقع التقرير أن تصل اشتراكات الجيل الخامس عالميًا إلى 2.9 مليار بنهاية عام 2025، أي نحو ثلث إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول، مع استمرار النمو لتصل إلى 6.3 مليار اشتراك بحلول عام 2030. وقد استحوذت شبكات الجيل الخامس على 35% من حركة الاتصالات المتنقلة العالمية بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية العقد.

يشهد قطاع الاتصالات في دول الخليج تحولًا جذريًا، حيث يتجه مزودو الخدمات من كونهم شركات اتصالات تقليدية إلى مزودي خدمات رقمية متكاملة. ويأتي هذا التحول مدفوعًا بالانتشار الواسع لشبكات الجيل الخامس واعتماد تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحلول الطرفية (edge solutions). ومن المتوقع أن يلعب تشريح الشبكات (Network slicing) – المدعوم بالبنية الشبكية القابلة للبرمجة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة (open APIs) – دورًا محوريًا في تقديم خدمات مخصصة ومرنة تستجيب لمتطلبات الأداء العالية.

وفقًا للتوقعات، ستنمو اشتراكات الهاتف المحمول في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي قدره 3% بين عامي 2024 و2030، لتصل إلى 95 مليون اشتراك. كما يُتوقع أن تمثل اشتراكات الجيل الخامس 90% من إجمالي الاشتراكات، لتبلغ 86 مليون اشتراك بحلول نهاية العقد. ويأتي هذا النمو نتيجة للطلب المتزايد على حلول النطاق العريض عالية السرعة، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى ربط المناطق غير المخدومة وتعزيز طموحات المدن الذكية في المنطقة.

وتسلط نسخة يونيو 2025 من تقرير التنقل من إريكسون، الضوء على الإمكانات المتقدمة لشبكات الجيل الخامس المستقل (5G Standalone) والجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) في تمكين مزودي خدمات الاتصالات من تحقيق إيرادات جديدة استنادًا إلى تقديم القيمة، بدلاً من حجم البيانات فقط.

ويستعرض التقرير كيف يعمل مزودو الخدمات على ابتكار عروض اتصال متمايزة تلبي احتياجات المستهلكين، والمؤسسات، والجهات الحكومية، من خلال حالات استخدام تشمل: إنتاج الفيديو والبث، أنظمة نقاط البيع، الفعاليات والألعاب، الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، الشبكات الخاصة الافتراضية، وحلول رفع إنتاجية المؤسسات.

كما يتضمن التقرير مقالات تحليلية متعمقة، منها:

دراسة حول الذكاء الاصطناعي التوليدي وتأثيره المستقبلي على حركة مرور بيانات الهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن التطبيقات عالية التبني ومرتفعة المتطلبات فقط ستؤثر على النمو العالمي لحجم البيانات.

مقال مشترك مع شركة سوني حول سُبل التعاون في استخدام تقنيات متقدمة لإعادة تشكيل مستقبل الترفيه، من خلال التقطيع الديناميكي وواجهات برمجة التطبيقات ذات الجودة عند الطلب (QoD) لتقديم تجارب إعلامية سلسة عبر شبكات الهاتف المحمول.

وقالت بيترا شيرين، رئيس إريكسون الخليج في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتميز منطقة الخليج بريادة ملحوظة في تبني تقنيات الجيل الخامس، مدعومة بمستويات تحضر عالية وطموحات رقمية واضحة. وتشير توقعات نسخة يونيو 2025 من تقرير التنقل من إريكسون إلى أن 90% من اشتراكات الهاتف المتحرك في المنطقة ستكون قائمة على تقنية الجيل الخامس بحلول عام 2030. إن مزودي الخدمات في الخليج يتطورون إلى شركات تقنية متقدمة، لتقديم تجارب مخصصة وعالية الأداء، مدعومة بتقنيات الجيل التالي مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما يُعد النفاذ اللاسلكي الثابت عنصرًا محوريًا في سد فجوات الاتصال وتحقيق تطلعات المدن الذكية في مختلف أنحاء المنطقة."

أصبح تقرير التنقل من إريكسون، والذي يستند إلى رؤى فريدة من نوعها من شركة إريكسون وشركائها، مرجعاً رئيسياً في صناعة الاتصالات لبيانات الشبكة وأدائها والإحصاءات والتوقعات ذات الصلة منذ إطلاقه في عام 2011.

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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