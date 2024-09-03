يفكّر 79% من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة و72% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية في شراء مركبات كهربائية في المرة القادمة.

تمتلك أسواق السيارات عبر الإنترنت، مثل دوبيزل ودوبي كارز، حصة سوقية مجتمعة تبلغ 73%، تليها يلا موتور بنسبة 13% ثم أوبن سوق بنسبة 11%.

الإمارات العربية المتحدة: نشرت شركة أوتو داتا الشرق الأوسط، الشركة التابعة لمجموعة وورلد أوتو موتيف جروب والمزود البارز لحلول بيانات السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقريرها نصف السنوي حول سوق السيارات المستعملة في دول مجلس التعاون الخليجي. ويسلّط هذا التقرير الضوء على ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية، والقيم المتبقية، والاتجاهات الرئيسية في سلوكيات المستهلكين، والتحوّل على مستوى رحلات شراء المستهلكين، والتأثير المتزايد للعلامات التجارية الصينية في المنطقة.

وفيما تقدّم أوتو داتا الشرق الأوسط نظرة شاملة على المشهد التنافسي الحالي، تدعم الشركة المشترين والبائعين لمواكبة تعقيدات قطاع السيارات المستعملة بثقة وشفافية. وبشكل عام، ركّز التقرير على خمسة محاور رئيسية كالآتي:

الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية

تشهد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ارتفاعًا متزايدًا في الطلب على المركبات الكهربائية، وذلك في ظلّ المبادرات الحكومية وجهود توسيع البنية التحتية المخصّصة لهذه الطرازات. فقد سجّلت الإمارات، حتّى العام 2024، المرتبة الثامنة عالميًا في مؤشر جاهزية سوق المركبات الكهربائية بفضل 325 محطة شحن تقريبًا.

وفيما يرتفع التركيز على الاستدامة، يفكّر 79% من المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة و72% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية في شراء مركبات كهربائية في المرة القادمة. ومن المتوقّع أن تزيد حصة سوق المركبات الكهربائية في الإمارات بشكل كبير، لتتجاوز نسبة 15% بحلول العام 2030. ففي الواقع، تضم دبي ما يصل إلى 25,929 مركبة كهربائية بينما توسّع أسطول المركبات الكهربائية في أبوظبي ليشمل 2,441 طرازًا حتّى الربع الرابع من العام 2024.

وضعت بعض دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، أهدافًا طموحة لتسهيل تبني المركبات الكهربائية واختيارها. فعلى سبيل المثال، تهدف الحكومة الإماراتية إلى توسيع بنيتها التحتية المخصّصة لشحن المركبات الكهربائية لتشمل 10,000 محطة بحلول العام 2030، سعيًا إلى تحقيق نسبة 50% من المركبات الكهربائية والهجينة بحلول العام 2050. وينعكس هذا الهدف المستدام أيضًا على دبي، حيث تسعى الإمارة إلى تحويل أسطول سيارات الأجرة لتصبح جميعها صديقة للبيئة، فتشمل بالتالي طرازات هجينة وكهربائية وهيدروجينية بحلول العام 2027. في المقابل، يهدف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية 2030، إلى نشر 5,000 محطة شحن سريع بحلول العام 2030.

ويأتي هذا التحوّل نحو النقل المستدام كنتيجة لارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية في العديد من الأسواق، مثل دوبي كارز الذي سجّل ارتفاعًا في البيع نسبته 45% بين العامين 2022 و2023، مع زيادة متوقّعة بنسبة 13% في العام 2024.

أداء القيم المتبقية

وفقًا لأحدث أبحاث أوتو داتا حول القيم المتبقية، تتفوّق المركبات الكهربائية والهجينة المستعملة على المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل في الإمارات العربية المتحدة. وقد كشف التقرير عن زيادة بنسبة 250% في المركبات الكهربائية والطرازات الهجينة على مدار السنوات الخمسة الماضية، وذلك في ظل تزايد الاهتمام والاستثمار في المركبات الكهربائية مع طرح العديد من العلامات التجارية مجموعة من الطرازات لتلبية هذا الطلب.

وما زالت سيارات الدفع الرباعي تحتفظ بقيمتها إلى حد كبير مقارنةً بسيارات السيدان. في المقابل، سجّلت المركبات الفاخرة والمتميزة، على الرغم من نقاط سعرها، انخفاضًا في قيمها المتبقية بعد بضع سنوات نظرًا إلى ارتفاع تكاليف صيانتها.

الامتثال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

يشير تقرير أوتو داتا إلى زيادة ملحوظة في الطلب على المركبات ذات المواصفات الخليجية، حيث عرّف 86% من مستخدمي منصة Vehicle Report أنفسهم كمشترين مهتمّين في المقام الأول بالطرازات بين العامين 2015 و2020. وتستمرّ كل من شركتي تويوتا ونيسان هيمنتهما على السوق، حيث استحوذتا على 24.8% و17.1% على التوالي من حصة السوق في الربع الأوّل من العام 2024. بالإضافة إلى ذلك، يختار السائقون بشكل متزايد خدمات تأجير المركبات حيث أبدى 83% منهم استعدادهم للنفكير في عقود الإيجار. ويعود السبب في ذلك إلى المرونة التي توفّرها خيارات التأجير للسائقين، بما في ذلك الخدمات المجانية مثل التأمين المجاني والخدمة والصيانة والمرونة في مدة التأجير أو عدد الأميال وغيرها.

شراء المركبات في الأسواق الرقمية

يختار المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل متزايد بدء رحلة شراء سيارة رقميًا، ما يسلّط الضوء على تفضيل واضح للبحث عبر الإنترنت قبل زيارة أي متجر. ويؤكد هذا النهج المتكامل على أهمية أن توفّر الجهات الفاعلة في سوق السيارات انتقالًا سلسًا بين القنوات الرقمية والمادية.

وبحسب استبيان أجرته منصة كونسالتنسي ميدل إيست على مستوى المستهلكين، يفضّل 83% من المشاركين بدء رحلة الشراء عبر المواقع الإلكترونية الخاصة بالوكلاء فيما لا يزال 85% يفضّلون المفاوضات داخل المتجر. وعليه، يشير هذا الاتجاه إلى أهمية التكامل السلس بين منصات السوق وصالات العرض الفعلية لضمان تجارب مريحة للعملاء.

في الواقع، تسيطر المنصات مثل دوبيزل ودوبي كارز على المشهد الرقمي بحصة سوقية مجتمعة تبلغ 73% نتيجة المخزونات الواسعة والواجهات المتكاملة وسهلة الاستخدام. وفي المقابل، تحتفظ الجهات الفاعلة الأخرى في السوق بحصة مختلفة مثل 13% لمنصة يلا موتور و11% لمنصة أوبن سوق. أمّا الحصة المتبقية أي 3%، فتتشاركها منصة كارز24 مع منصات صغيرة أخرى تقدّم بدورها عروضًا وخدمات تفصيلية مثل عمليات الفحص والتمويل وغيرها.

بروز العلامات التجارية الصينية

استطاعت العلامات التجارية االصينية أن تكتسب بسرعة موطئ قدم قويًا في قطاع السيارات في الإمارات العربية السعودية. وتسلّط أوتو داتا الضوء على ارتفاع الطلب على السيارات الصينية بنسبة 150% في يونيو 2024 مقارنةً بالعام 2023 عبر الأسواق المختلفة مثل دوبي كارز. فقد بات المستهلكون يفضّلون بشكل متزايد هذه العلامات التجارية على الخيارات الأمريكية والصينية والأوروبية، وذلك بناءً على عدد من العوامل الرئيسية من بينها التكاليف والميزانية التكنولوجية المتقدّمة. فعلى سبيل المثال، ينخفض متوسط سعر سيارة هاتشباك صينية جديدة بنسبة 34.5% عن سعر طراز أمريكي مماثل.

وتواصل العلامات التجارية الصينية ترسيخ حضورها في المنطقة، بفضل عروض المنتجات المتنوّعة وارتفاع مستوى الجودة ودمج التقنيات المبتكرة. وبحسب منصة دوبي كارز، ارتفعت حصة الماركات الصينية في السوق من 0.58% في العام 2022 إلى 2.68% في العام 2023. وتشمل العلامات الرائدة في الإمارات على وجه الخصوص: جيتور، وشانجان، وبي واي دي (ابنِ أحلامك)، وجيه أيه سي، وشيري.

وفي هذا السياق، علّق السيد سيباستيان فوكس، المدير العام لشركة أوتو داتا الشرق الأوسط: "تتصدّر أوتو داتا الشرق الأوسط سوق السيارات المستعملة الديناميكي والمتغيّر بسرعة في المنطقة. وينعكس التزامنا بالشفافية والثقة في الأدوات المبتكرة التي نقدّمها، مثل منصة Vehicle Report التي توفّر معلومات تفصيلية حول ماضي السيارة، مثل تاريخ الحوادث والملكية السابقة وتقييمات السوق. أمّا اليوم، فيسرّنا أن نعلن عن إطلاق أداة DealRevs الجديدة والمخصّصة للشركات، حيث تمكّن شركات السيارات المستعملة والتجار وأصحاب المصلحة من الحصول على بيانات آنية توجّه عملية اتخاذ قرارات مدروسة وتقييم نقاط الأسعار بدقة عند شراء المركبات وبيعها. وتُعتبر خدماتنا قيّمة بالنسبة إلى المستهلكين والشركات على حد سواء، حيث تساعد في مواكبة تعقيدات سوق السيارات المستعملة المتنامي".

لمزيد من المعلومات حول الحلول المبتكرة التي تقدّمها أوتو داتا الشرق الأوسط في مجال بيانات السيارات، يُرجى زيارة www.autodatame.com و www.vehiclereport.me

نبذة عن شركة أوتو داتا الشرق الأوسط:

شركة أوتو داتا الشرق الأوسط، الشركة التابعة لمجموعة وورلد أوتو موتيف جروب، هي المزود البارز لحلول بيانات السيارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي. تتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتشكّل قوة رائدة في إصدار سياسات السيارات وإدارة المطالبات، فيما تكرّس جهودها لتمكين الاختصاصيين وتسهيل اتخاذ القرارات المستنيرة. وتعمل الشركة الرائدة على ترسيخ الثقة على مستوى شركائها وسوق السيارات، بما يعزّز الموثوقية من خلال الحلول المبتكرة.

أبصرت الشركة النور في المنطقة في العام 2010 وتعمل حاليًا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تصدر تقارير شاملة عن تاريخ المركبات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عُمان وقطر والبحرين. وشركة أوتو داتا الشرق الأوسط هي جزء من مجموعة سكيلمور التي تتمتّع بأكثر من 35 عامًا من الخبرة في مجال أعمال السيارات في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ما يجعلها مزودًا رائدًا للمعلومات الدقيقة والمفصّلة عن المركبات. وتقدّم الشركة مجموعة شاملة من خدمات الشركات والأفراد، من بينها استشارات التأمين، والتمويل، واستشارات أسعار الشراء والتجارة، وأدوات منصات البيع والشراء وغيرها. وبفضل كل ذلك، استطاعت الشركة الرائدة في مجال توفير حلول بيانات السيارات أن تحصد جائزة مزوّد حلول التقدير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ضمن جوائز "إنسرتك" للتميّز "غولدن شيت" للعام 2024.

في مايو 2024، أبرمت شركة أوتو داتا الشرق الأوسط شراكة مع شركة كارفاكس كي تستفيد من بيانات واسعة النطاق من أكثر من 100,000 مصدر عبر 22 سوقًا في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا. وبما أنّها تلتزم بالتميّز على الدوام، تؤدي حلولها القائمة على البيانات دورًا في تمكين اتّخاذ قرارات واثقة في ما يتعلّق بأسعار التأمين ومعاملات المركبات وعمليات البيع، بما يرفع مستوى الشفافية والثقة في قطاع السيارات. وتسعى الشركة إلى مواصلة الابتكار وتشكيل مستقبل النقل، وذلك مع التمسّك بمفاهيم المساءلة واتّخاذ القرارات القائمة على البيانات ووضوح التواصل.

لمزيد من المعلومات حول حلول بيانات السيارات المبتكرة من شركة أوتو داتا الشرق الأوسط، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.autodatame.com.

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