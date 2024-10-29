أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد الطلب على حلول الأمن السيبراني ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى العالمي، وذلك في إطار سعي الحكومات والشركات حول العالم إلى تعزيز حماية بياناتها وتوفير أعلى مستويات الأمن الرقمي في مواجهة الارتفاع المضطرد في وتيرة وخطورة الهجمات الإلكترونية الأسبوعية على الشركات، والتي سجلت نموًا قياسياً بنسبة وصلت إلى 30% خلال الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وقد بلغ حجم قطاع الأمن السيبراني عالميًا 190.4 مليار دولار في العام 2023، ويتوقع أن يواصل نموه السريع ليصل حجمه 298.5 مليار دولار بحلول العام 2028، بمعدّل نموّ سنوي مركب يبلغ 9.4%. ويتجاوز نمو القطاع في دولة الإمارات المعدلات العالمية، مدفوعًا بالجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز الأمن السيبراني وبالاستثمارات الكبيرة في مجال أمن السحابة وحماية نقاط الاستخدام النهائية وحلول حماية البيانات. ويقدر حجم قطاع الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 0.54 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.07 مليار دولار بحلول العام 2029، بمعدل نموّ سنوي مركب يبلغ 12.72%.

وفي إطار جهوده في نشر وتوظيف حلول الأمن السيبراني بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي، وقع مكتب أبوظبي للاستثمار مع "أنكسينسيك"، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول وخدمات الأمن السيبراني، اتفاقية لتأسيس مقرها العالمي في سوق أبوظبي العالمي.

وجاء تأسيس شركة "أنكسينسيك" لمقرها العالمي الرئيسي في أبوظبي لما توفره الإمارة من بنية تحتية متطورة تدعم حلول الأمن السيبراني ولما تمتلكه الإمارة من كفاءات ماهرة في هذا القطاع. وتنضم "أنكسينسيك" إلى العديد من شركات التكنولوجيا العالمية التي حرصت على افتتاح مقارٍ لها في أبوظبي بما في ذلك "أمازون ويب سيرفيسز AWS" و"مايكروسوفت" و"جي42" و"بيسبين جلوبال".

وفي هذا الصدد، قال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: "نجحت إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية عبر التزامها بالاستثمار في دعم نمو القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك القطاع الرقمي، وتمكين الشركات المحلية والعالمية من الانطلاق من أبوظبي لريادة التطور التكنولوجي. ويسعدنا انضمام شركة "أنكسينسيك" إلى المجموعة المتنامية من الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، ونتطلع إلى أن تساهم الشركة في توفير حلول سيبرانية متقدمة تعزز حماية بنيتنا التحتية الرقمية المتطورة."

ومن جانبه، قال أليكس جيانغ، رئيس مجلس إدارة "أنكسينسيك": "شكلت إمارة أبوظبي الخيار المثالي لتأسيس مقرنا العالمي لما تتمتع به من بنية تحتية متميزة ومواهب استثنائية، وما توفره من بيئة فريدة للعيش والعمل والاستثمار، بالإضافة إلى ما تتيحه من فرص كبيرة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وبفضل دعم مكتب أبوظبي للاستثمار وشراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي، يشكل افتتاحنا اليوم لمقرنا الجديد تأكيدًا على التزامنا بتطوير تقنياتنا وتعزيز قدراتنا في مجال الأبحاث والتطوير، وتوسيع أعمالنا في الأسواق العالمية. وسنعمل على ابتكار أحدث حلول الأمن السيبراني والخدمات المتخصصة، بما يسهم في تعزيز نموّ الاقتصاد الرقمي في إمارة أبوظبي."

وتتعاون "أنكسينسيك" مع العديد من الهيئات الحكومية في الإمارات، بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، للمساهمة في دفع عجلة الابتكار في قطاع الأمن السيبراني في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.

وتمثل الشراكة مع "أنكسينسيك" أحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الشراكات التي عقدها مكتب أبوظبي للاستثمار مع روّاد التكنولوجيا العالمية؛ بما في ذلك كل من "يوبيسوفت" و"إنسيليكو ميديسين" و"أبلايد إيه آي كومباني" و"نيوبلي" و"طماطم للألعاب الإلكترونية".

نُبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار

تتمثل مهمة مكتب أبوظبي للاستثمار في دعم المستثمرين على مستوى الدولة والمنطقة والعالم، وتمكينهم من تطوير وتنمية أعمالهم في العاصمة أبوظبي من خلال التعاون الوثيق مع نخبة من الشركاء من الهيئات الحكومية، والجهات الاستثمارية السيادية، والشركات الوطنية الرائدة.

يعدّ مكتب أبوظبي للاستثمار المنصة الرئيسية في العاصمة أبوظبي التي توفر الدعم لاستثمارات القطاع الخاص، وتمكينه من التوسع والنمو، وعقد الشراكات والاتفاقيات الفعاّلة، والمنافسة على مستوى العالم من خلال تزويده بالفرص الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، وسبل الوصول إلى الأسواق الجديدة ضمن عدد من القطاعات الرئيسية بدايةً من القطاع العقاري والبنية التحتية إلى القطاعات الصناعية والزراعية، وبما يُسهم في تعزيز التزام الدولة بالاستثمار في المواهب والابتكار والاستدامة.

يمتلك مكتب أبوظبي للاستثمار شبكةً متناميةً من المكاتب الدولية، ويمكن للمستثمرين التواصل مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال زيارة مكتبه الرئيسي في أبوظبي، أو أحد مكاتبه الدولية الثمانية المنتشرة في كل من بكين، وفرانكفورت، ولندن، ونيويورك، وباريس، وسان فرانسيسكو، وسيؤول، وتل أبيب.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.investinabudhabi.gov.ae/

نبذة عن "أنكسينسيك"

تتميز شركة "أنكسينسيك" الرائدة في مجال الأمن السيبراني، ومقرها أبوظبي، بتقديم حلول وخدمات أمنية متطورة، عززت سمعتها كشركة عالية الكفاءة في التعامل مع التهديدات الرقمية المتطورة، وخاصة ضد البنى التحتية للمعلومات الحساسة. ونجحت "أنكسينسيك" في إنشاء مراكز ومكاتب إقليمية رائدة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية.

تعتمد شركة ""أنكسينسيك" للأمن السيبراني على المعرفة، وتتمثل مهمتها في "حماية أمان العالم الرقمي"؛ حيث تمتلك تقنية حماية الذاكرة التي تم تطويرها بشكل مستقل، وتقنية اكتشاف سلسلة الهجمات والتصدي لها، والتي يتم تطبيقها في استكشاف الهجمات على نقاط النهاية والتعامل معها EDR، واكتشاف البرمجيات الضارة ,وحماية بيانات الأمان وإدارة الأحداث SIEM وغيرها من المنتجات. تساعد هذه المنتجات الشركات على التصدي للتهديدات المتطورة وإنهائها بصورة فورية، مثل الهجمات التي لا تتضمن ملفات، وهجمات استغلال الثغرات الأمنية غير المعروفة لدى البائع 0-Day، وهجمات ذاكرة الويب وتهديدات الهجمات المستمرة والمتقدمة APT وغيرها، مما يضمن استمرارية الأعمال الأساسية بصورة فعالة، ويمنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)

سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي (ADGM) في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم بأكملهما اللتين تشملان المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي.

صُنّف سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لكافة الكيانات العاملة ضمن نطاقه الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي (ADGM) والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adgm و"لينكد إن":@ ADGM

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