وقعت شركة «ايدج القابضة» للتطوير العقاري عقد اتفاق مع شركة «أكور العالمية»، المتخصصة في إدارة الفنادق والسياحة، عقد فندق سوفيتيل اويا تاورز بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الادارية الجديدة, اول فندق خمس نجوم علي النهر الاخضر مباشرة.

Sofitel Oia Towers سيكون اول فندق خمس نجوم علي النهر الاخضر مباشرة, باطلالة مباشرة علي فندق الماسة, محور بن زايد و البرج الايقوني, سيتم افتتاح الفندق بالبرج الغربي لمشروع أويا تاورز, علي ان يكون البرج مكون من شقق فندقية تحت ادارة Sofitel.

من مميزات فندق سوفيتيل انه مبني علي الطراز الفرنسي الفخم والعريق بالاضافة الي خدماته المتعددة منها spa, housekeeping and laundry, Park Spaces , Lobby, Front desk, lobby lounge bar, branded residences amenities, ballrooms, pre-function areas, meeting rooms, banquet sales office, business center & mice ancillary areas, all-day dining buffet, pool bar & grill, specialty restaurant, specialty bar, interior areas at exterior pools and kids club.

و قد صرح المهندس حازم الشريف رئيس مجلس ادارة شركة ايدج القابضة ان جذب أهم العلامات التجارية العالمية هو من اجل تحسين العائد على الاستثمار لكل عملائها الذين قاموا بالشراء في مشاريعنا . لذلك نقدم اليوم علاقة شراكة ناجحة مع واحدة من أهم شركات التشغيل حول العالم وهى شركة اكور لادارة الفنادق والتى تمتلك ادارة اكثر العلامات التجارية رواجا في مجال السياحة والفنادق مثل رافالز ،فيرمونت ،سوفيتيل. وقامت شركة ايدج باختيار افضل براند من عائلتها وهو سوفتيل ذو الخمس نجوم ليكون فندقا داخل اويا تاورز في العاصمة الإدارية ليكون اول مشروع يحتوى على فندق عالمى بمواصفات عالمية لاكثر من 200 غرفة فندقية ما بين اجنحة وغرفتين وغرفة على مستوى عالي من الجودة وكذلك ما يقرب من 300 شقة فندقية تخدم وتدار بواسطة شركة اكور العالمية تحت اسم براند سوفتيل.

وان دل ذلك فيدل على قوة شركة ايدج القابضة من حيث الملائة المالية لتنفيذ مثل هذا المشروع الصعب والذي يحتاج إلى مزيد من التفاصيل المعقدة والهندسية والتى تخدم العملاء من حيث جودة المنتج النهائى والتنفيذ على اعلى معايير الجودة العالمية تحت اشراف المكتب الفنى لشركة اكور العالمية من خلال التعاقد معهم.

و من جانبه اوضح المهندس حازم الشريف رئيس مجلس ادارة شركة ايدج القابضة انه تم اختيار فندق Sofitel Hotel & Resort التابع ل Accor صاحب الخبرة الكبيرة في مجال الادارة الفندقية علي مستوي العالم لانه الفندق الافخم و الاعلي ل Accor والذي لديه 120 فرعا في 49 بلد مختلفة, مؤكدًا أن هذا التعاقد يعكس أيضًا قوة الملاءة المالية للشركة، واهتمامها الأول والأخير بالجودة والاستمرارية.

وتحرص دائما شركة ايدج القابضة على تنويع المحفظة الاستثمارية لها عن طريق عمل فندق غير قابل للبيع وتنفيذه من أجل تنشيط السياحة في العاصمة الادارية وجذب المزيد من الزائرين حول العالم وتحقيق نوع من الرواج الاقتصادي والسياحى وخصوصا عملائها الذين قاموا بشراء الوحدات التجارية حيث ستحقق لهم شركة ايدج القابضة مزيد من حجم الاشغال والحركة اليومية، كذلك جذب ماركات عالمية تخدم مرتادي الفندق والشقق الفندقية.

مشروع Oia Towers هو مشروع فندقي تجاري اداري طبي علي مساحة 12.900 الف متر من 22.000 الف متر كاجمالي مساحة المشروع , وهو عبارة عن برجين متصلين وكل برج عبارة عن 24 دور + دور ارضي, بالاضافة الي 5 طوابق تحت الارض. يتم ادارة المنطقة التجارية في المشروع من قبل Tivoli Dome أكبر شركات ادارة المناطق التجارية في العالم مما يضيف قيمة وعاي?د استثماري للوحدات التجارية بالمشروع ، حاصلة على جاي?زة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .

و تصميم المشروع من قبل شركة YBA للاستشارات الهندسية، لتصميم الأعمال الهندسية لمشروع “أويا تاورز” و التي ساهمت شركة YBA للاستشارات الهندسية فى تنفيذ وإدارة أكثر من 1200 مشروع على مدار 25 عامًا تتراوح بين مشروعات سكنية، وتعليمية وثقافية وفنادق ومنتجعات ترفيهية ومشروعات صناعية ودينية وتجارية فى مصر والشرق الأوسط وأوروبا.

بالاضافة الي شركة SIAC للمقاولات لتنفيذ مشروع “أويا تاورز” والتي شاركت فى تنفيذ مشروع “أبراج العلمين الجديدة” بجانب عدد من المشروعات القومية العملاقة منها الحى الحكومى والوزرات والأحياء الجديدة فى العاصمة الادارية وغيرها من المشروعات.

يعتبر هذا التوقيع تعبيرا عن مدى نجاح الشركة في تحقيق الاشتراطات والمواصفات العالمية داخل المشروع وملائمته لتنفيذ مثل هذا المشروع العملاق بكل تفاصيله وذلك من خلال مجموعة من افضل الاستشاريين حول العالم وخصوصا استشاري التصميم الداخلي والذى يحمل نكهة فرنسية داخل اركان المبنى والمحافظة على الطراز الفرنسى بطبيعة مصرية للعلامة التجارية سوفتيل ليكون هو اوتيل بمواصفات فرنسية مصرية معاصرة تحقق التناغم المعماري المطلوب.

كذلك بذلت الشركة افضل الجهد وذلك في فصل الاحتياجات والانشطة المختلفة داخل التاور لتحقيق افضل تشغيل وادارة لكافة الانشطة التجارية والإدارية والفندقية والسكنية بطريقة احترافية من خلال زيادة مسارات الحركة والمصاعد المختلفة والمداخل المختلفة والمدروسة كأنها شبكة عنقودية تعمل في ان واحد ومتحكم فيها من خلال افضل الانظمة الإلكتروميكانيكية.

واخيراً اتقدم بالشكر إلى السادة الحضور والذين شرفنا بيهم اليوم في هذا الحفل الجميل ليشهدوا مراسم التوقيع مع شركة عالمية مثل شركة اكور واعتبرها انها شركة استراتيجية متجددة تخدم عملاء شركة ايدج القابضة وتخدم منطقة العاصمة الإدارية الجديدة والتى اعتبرها منارة العالم خلال الاعوام والسنين القادمة في ظل السياسة الحكيمة للقيادة السياسية.

