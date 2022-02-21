الأول في المملكة لعملاء تأمين المركبات

في إطار سعيها المتواصل لابتكار برامج تأمينية تلبي تطلعات عملاء قطاع المركبات في المملكة، أطلقت شركة التعاونية للتأمين برنامج "دروب" الذي يعد أول برنامج يقدم خدمات متكاملة ذات قيمة مضافة لعملاء تأمين المركبات.

يوفر برنامج "دروب" 11 خدمة مجانية ومميزة، تناسب جميع الفئات مما يساهم في تحقيق مستوى أعلى من رضا العملاء، حيث تشمل خدمات المساعدة على الطريق، وخدمة الفحص الدوري للمركبة، وخدمة الصيانة الدورية، وتغطية دول مجلس التعاون الخليجي، والدخول إلى صالة كبار الشخصيات في المطارات، وتوسعة سيارة بديلة.

يتيح برنامج "دروب" أيضًا الاستفادة من برنامج إثراء برايم الذي يوفر العديد من العروض الحصرية لأكثر من 1500 مزود خدمة سواءً على المأكولات والمشروبات، ومستحضرات التجميل، واللياقة البدنية، والترفيه والسفر في جميع أنحاء المملكة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين. ومن المتوقع أن يساعد برنامج إثراء برايم العملاء على توفير مايقارب 1000 ريال سعودي سنويًّا.

إضافةً إلى ذلك، يقدم برنامج "دروب" خدمة المطالبة والإصلاح المتكاملة التي تتيح سحب السيارة من موقع الحادث، وتنقل العميل من موقع الحادث إلى وجهته. كما تساعد الخدمة في فتح مطالبة لإصلاح السيارة بعد تضررها من الحادث. وأخيرًا إرسال السيارة للورشة لإصلاحها في حال كانت الخسارة جزئية وإعادتها للعميل بعد الإصلاح. وفي حال كانت الخسارة كلية، تتم عملية التسوية وصرف قيمة التعويض.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لقطاع المركبات بشركة التعاونية للتأمين منصور أبو اثنين: "نحرص في التعاونية دوماً أن نكون أقرب إلى عملائنا، ونتفهم احتياجاتهم ونقدم لهم تجربة مميزة تتجاوز المنافع الأساسية لوثيقة التأمين بتقديم خدمات نوعية ترفع من مستوى الحماية وتساعدهم على قيادة مركباتهم براحةٍ وأمان، وذلك في إطار استراتيجية التعاونية التي تعزز الابتكار وتقدم حلولًا متكاملة لقطاع المركبات.

وأضاف أبو اثنين: "إن برنامج دروب يُراعي احتياجات مختلف الفئات، ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تناسب 4 فئات لعملاء الشامل، تضم: الفئة البرونزية، والفئة الفضية، والفئة الذهبية، والفئة البلاتينية، حيث يمكنهم الاستفادة من خدمات البرنامج عن طريق تطبيق التعاونية للهواتف الذكية".

وأوضح أبو اثنين أن هذا البرنامج يأتي امتدادًا للعديد من المبادرات المبتكرة، التي قدمتها الشركة لتواكب كافة شرائح المجتمع، مثل برنامج التعاونية درايف الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط والذي يساهم في تحسين سلوك القيادة على الطرق، ويكافئ السائقين على ذلك. مُشيرًا إلى أنّ التعاونية كانت قد أطلقت في العام الماضي برنامج موتور فليكس الذي يتيح للعميل المرونة الكاملة لتصميم المنتج التأميني الذي يناسب احتياجاته والاختيار من بين 10 تغطيات إضافية إلى جانب التغطية الأساسية.

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- انتهى -

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