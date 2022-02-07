وقّعت منصّة "بلاي هيرا" اتفاقيةَ شراكةٍ ثُلاثيَّة حصرية تجمعها مع كل من "مجموعة زين" و"زين السعودية" لتأسيس شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بالتعاون مع شركة Zain Esports، وستتخذ من الرياض مقراً لها. وتصل قيمة استثمارات الاتفاقية إلى 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وجرى الإعلان عنها بالتزامن مع فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض بتنظيم من وزرة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف الاتفاقية المشتركة إلى تعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية، عبر خدمات نوعية ذات جودةً سريعة وفائقة التطور، من خلال دمج أحدث التقنيات في هذا المجال، والتي ستحقق أفضل نتائجها بفضل اعتمادها على البنية التحية الرقمية لـ"مجموعة زين" الأقوى والأكثر تفوقاً في خدمات الجيل الخامس (5G)، والتي ستسهم في جذب مزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية إلى منصاتها التفاعلية التي تعتبر مركز ومجتمع ألعابٍ متعدد الميزات.

وقع الاتفاقية كل من نايف ملاعب، الرئيس التنفيذي لشركة بلاي هيرا، م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية"، ومالك حمود، الرئيس التنفيذي للاستثمار والرقمنة في "مجموعة زين". تعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لمنصة "بلاي هيرا" نايف ملاعب: "نسعد بتوقيع هذه الاتفاقية التي ستمكننا من تقديم خدماتنا وعروضنا المميزة للاعبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل البطولات والألعاب السحابية والمحتوى الحصري، ونفخر بكوننا منصة سعودية وصلت للعالمية ولدينا تواجد وحضور في الأسواق الرئيسية مثل اليابان التي تعتبر مهد الرياضات الإلكترونية".

وأردف ملاعب قائلاً: "سنواصل العمل على تشجيع الأفراد والشركات للدخول في هذا المجال والاستفادة من منصة بلاي هيرا كبوابة رئيسية لصناعة الرياضات الإلكترونية".

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس إدارة "مجموعة زين" ورئيسها التنفيذي بدر بن ناصر الخرافي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع استراتيجية المجموعة في ضخ الاستثمارات النوعية التي تعود بأفضل النتائج على جميع الأطراف، سواء القطاع أم الشركات أم العملاء. وقال: "نحرص على توفير أحدث التقنيات التي تثري تجربة عملائنا، وتحقق لهم أعلى قيمة لتجربتهم الرقمية، لا سيما على مستوى الرياضات الإلكترونية التي تشهد نمواً غير مسبوق على مستوى المنطقة، وهو ما يعزز طموحاتنا في أن نكون ركيزة لهذا النوع من الصناعات ونموذجاً عالمياً متفوقاً في هذا المجال، إلى جانب الفرص الاستثمارية الهائلة التي نوفرها وفرص العمل الكبيرة والمتنوعة".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الحصرية والنوعية، واختيار الرياض لتكون المقر الإقليمي لمنصة بلاي هيرا هو تأكيد على التفوق التقني لبنيتها التحتية الرقمية والسحابية على مستوى الجيل الخامس (5G)، التي تعتبر العصب الأساسي لمثل هذا النوع من الأنشطة التي تحتاج تقنيات فائقة التطور وتوفر أقل زمن استجابة ممكن. ولنا الشرف في زين السعودية بالإسهام المباشر في تبوؤ الرياض هذه المكانة المرموقة، بامتلاكنا أقوى شبكة للجيل الخامس (5G)، وأفضل تغطية وأسرع خدمة وكذلك الأكثر موثوقية، وهو ما يؤكد التزامنا التام بمسيرة التحول الرقمي لرؤية السعودية 2030، وتماشياً مع استراتيجية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في التحول نحو مجتمع رقمي متكامل، وكذلك هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وتطمح بلاي هيرا، التي تمتلك حالياً 150 ألف لاعب نشط على منصتها، إلى توسيع تواجدها على المستويين الإقليمي والدولي لتكون منصة رائدة في مجال الألعاب الإلكترونية وتقديم خدماتها لكل المهتمين من أفراد وشركات. وستُمكّن هذه الاتفاقية الحصرية من زيادة نمو قيمة بلاي هيرا في المنطقة، لتقديم خدماتٍ ذات قيمة مضافة للاعبين مثل البطولات، والألعاب السحابية، والمحتوى الحصري الترفيهي، والمتاجر الإلكترونية، كما أنها ستوفر بوابة لدخول هذه الصناعة للرعاة والمستثمرين.

#بياناتشركات

-انتهى-

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