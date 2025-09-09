نيويورك- أعلنت اليوم مجموعة Z Capital Group (ويشار إليها بـ "ZCG")، الرائدة عالميًا والمملوكة للقطاع الخاص، عن تعيين السيدة جوردانا سمعان رئيسةً للموظفين لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في ZCG Arabia، وهي الشركة التابعة لـ ZCG (ويشار إليها بـ "ZCG Arabia") ومقرها الرياض. ستشرف السيدة سمعان، من خلال مكتب ZCG الجديد في الرياض، على توسيع عمليات الشركة في المملكة العربية السعودية (ويشار إليها بـ "المملكة") وتطوير وتنفيذ المبادرات الرئيسية في ZCG Arabia. وستقوم السيدة سمعان أيضًا بدعم جهود الشركة في جمع التبرعات الإقليمية بالتنسيق مع فريق تكوين رأس المال في ZCG وإدارة علاقات الشركاء المحدودين المحليين.

تتمتع السيدة سمعان بأكثر من عقدين من الخبرة القيادية في مجال الاتصالات والموارد البشرية. ولقد شغلت مؤخرًا منصب رئيسة الموارد البشرية لمنطقة الخليج وآسيا ورئيسة قسم الولاء والانتماء العالمي في Investcorp، حيث أشرفت على إدارة الأداء والموارد البشرية الاستراتيجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة والصين واليابان والهند. وفي مرحلة سابقة من مسيرتها المهنية، شغلت سمعان العديد من الأدوار القيادية في مجال الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك أربع سنوات كرئيسة للموارد البشرية في البحرين والمملكة العربية السعودية في شركة DSV Logistics، حيث قادت برامج التوظيف والتعويضات والمزايا في الشركة.

ويقول James Zenni، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ZCG: "إن جوردانا قائدة أثبتت جدارتها، وتتمتع بسجل حافل في بناء فرق عالية الأداء في قطاع الخدمات المالية، ونحن سعداء بالترحيب بها في ZCG. ويعكس تعيينها حضورنا المتنامي وفريقنا المتفاني في المملكة. وستلعب دورًا رئيسيًا في توسيع جميع قطاعات أعمالنا، كإدارة الأصول والاستشارات والتكنولوجيا، في أنحاء المنطقة كافة.

وقالت السيدة سمعان: "إن هذه لحظة محورية في نمو ZCG، ولا سيَّما في قطاع الأسواق الخاصة الذي يشهد توسعًا سريعًا في المملكة. إنني أتطلع إلى التعاون مع James وفريق ZCG لتعزيز الجهود الرامية إلى اكتساب أصحاب المواهب ورأس المال وضمان وضع ZCG في بؤرة جيدة لتحقيق النجاح على المدى الطويل في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ على نطاق أوسع."

ويأتي هذا التعيين بعد انضمام عدنان الفرج مؤخرًا كرئيس لقسم الإقراض المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة في ZCG Arabia، حيث سيقود منصة الإقراض المباشر الخاصة بالشركة، ZCG Direct Finance Partners، التي تتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.

تأتي هذه التعيينات في إطار التزام ZCG بتوسيع نطاق وجودها في المملكة كجزء من استراتيجيتها الأوسع للتوسع العالمي، والتي تضمنت افتتاح مكتب ZCG في الرياض في وقت سابق من هذا العام، ومكاتب جديدة في مومباي، ونقل مقرها الرئيسي في نيويورك إلى موقع مطور وحديث. وتعمل هذه المبادرات على تعزيز الوجود الاستراتيجي لـ ZCG في الأسواق الدولية الرئيسية وتؤكد التزامها بتوسيع نطاق العمليات وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار وتوسيع منصات الشركات التابعة، بما في ذلك منصة الاستشارات الخاصة بالشركة، ZCG Consulting, LLC (يشار إليها بـ "ZCGC").

نبذة عن ZCG

ZCG هي شركة عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص تتألف من قطاعات إدارة أصول الأسواق الخاصة وخدمات الاستشارات التجارية وتطوير التكنولوجيا والحلول.

وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، استثمرت ZCG عشرات المليارات من الدولارات في استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان، من خلال دورات اقتصادية متعددة وفي العديد من المجالات، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والصلب ومعالجات الصلب والزراعة والأغذية الاستهلاكية والألعاب والضيافة والتصنيع والخدمات المتخصصة والسيارات.

ومن بين مستثمري ZCG صناديق الثروة السيادية العالمية البارزة، والمؤسسات، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمؤسسات، والمكاتب العائلية، وشركات إدارة الثروات، وغيرها من المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويضم فريق ZCG العالمي نحو 400 متخصص. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، ولها مكاتب تابعة تقع في بوني ومومباي في الهند، والرياض في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة www.zcg.com. يمكنك أيضًا معرفة المزيد عن ZCGC على www.zcgc.com والتعرُّف على شركة التكنولوجيا التابعة لهما Haptiq، على www.haptiq.com.

