نيويورك: أعلنت اليوم مجموعةZ Capital Group، ‏("ZCG")، الشركة العالمية الرائدة المملوكة للقطاع الخاص، عن تعيين السيد عدنان الفرج رئيسًا لقطاع الإقراض المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة في ZCG Arabia. سيقود السيد الفرج منصة الإقراض المباشر للشركة في ما يختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ("SMEs") في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الشركات ذات النمو المرتفع وتوليد التدفق النقدي بقيادة فرق إدارية تتمتع بالخبرة الواسعة.

يأتي هذا التعيين في إطار التزام ZCG المعلن عنه سابقًا بالاستثمار في المملكة العربية السعودية كجزء من توسعها العالمي الأكبر نطاقًا. وتتمثل مهمة ZCG Arabia في أن تصبح المزود الرائد لحلول رأس المال المصممة خصوصًا للعميل، والتي تدعم النمو المستدام وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

ومن خلال منصتها للإقراض المباشر، ستوفر ZCG Arabia مجموعة من خيارات التمويل المرنة، بما في ذلك القروض المضمونة الأجل، وتسهيلات الائتمان المتجددة، وقروض الميزانين. وسيتولى السيد الفرج مسؤولية إدارة عمليات التمويل والإنشاء والاكتتاب وتقييم المخاطر وإدارة محفظة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يتمتع الفرج بخبرة تزيد عن عقدين في القيادة الاستراتيجية ولديه تاريخ ناجح في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية في قطاعات متعددة. ولقد أمضى أكثر من 15 عامًا في البنك السعودي الفرنسي، وكان آخر منصب شغله هو رئيس وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في Corporate Banking Group، حيث لعب دورًا رئيسيًا في مضاعفة محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع حصتها في السوق. وكذلك شغل الفرج مناصب قيادية في بنك أول السعودي، حيث قاد تطوير الأعمال وأدار محفظة من العملاء من الشركات.

وقال James Zenni، المؤسس، والرئيس، والرئيس التنفيذي لشركة ZCG: "تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية سوقًا يتمتع بإمكانات هائلة غير مستغلة بعد، ونحن ملتزمون بتقديم حلول رأس المال الإبداعية والمصممة خصوصًا لمساعدتها في النمو. إن الخبرة العميقة التي يتمتع بها السيد عدنان في مجال الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقيادته القوية تجعله الشخص المثالي لقيادة هذه المبادرة المهمة لمجموعة ZCG. ونحن على ثقة بأنه سيعمل على تحقيق قيمة طويلة الأجل لصالح شركائنا ومستثمرينا."

بالإضافة إلى استراتيجية الإقراض المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة، ستطور ZCG انتشار أعمالها في المنطقة وتسعى إلى نشر رأس المال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية من خلال منصاتها الأساسية للأسهم الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية، بدعم من منصة الاستشارات التجارية لدى ZCG Consulting, LLC ‏("ZCGC") ‏( www.zcgc.com ) وشركة التكنولوجيا التابعة، Haptiq ( www.haptiq.com ). يقع المقر الرئيسي لشركة ZCG Arabia في الرياض، حيث تعمل كمركز إقليمي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وموقعه: نورث يارد، 7068 طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، الرياض، 13523، المملكة العربية السعودية.

وقال السيد الفرج: "يشرفني الانضمام إلى مجموعة ZCG ويغمرني الحماس إزاء التزام الشركة الواضح بدعم النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة. وأتطلع إلى العمل في تعاون وثيق مع فريق ZCG الاستثنائي لتوفير حلول رأسمالية مرنة وموجهة نحو النمو ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التغلب على ما يواجهها من تحديات، وتحقيق النجاح المستدام."

نبذة عن ZCG

ZCG هي شركة عالمية رائدة مملوكة للقطاع الخاص، تعمل في إدارة أصول الأسواق الخاصة وخدمات الاستشارات التجارية وتطوير التكنولوجيا والحلول.

وعلى مدى ما يقرب من ثلاثة عقود، استثمرت ZCG عشرات المليارات من الدولارات في استراتيجيات الأسهم الخاصة والائتمان، من خلال دورات اقتصادية متعددة وفي العديد من المجالات، بما في ذلك المنتجات الاستهلاكية والصلب ومعالجات الصلب والزراعة والأغذية الاستهلاكية والألعاب والضيافة والتصنيع والخدمات المتخصصة والسيارات.

ومن بين مستثمري ZCG صناديق الثروة السيادية العالمية البارزة، والمؤسسات، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمؤسسات، والمكاتب العائلية، وشركات إدارة الثروات، وغيرها من المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

يضم فريق ZCG العالمي نحو 400 متخصص. ويقع المقر الرئيسي للشركة في نيويورك، ولها مكاتب تابعة تقع في بوني ومومباي في الهند، والرياض في المملكة العربية السعودية.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة الموقع www.zcg.com.

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