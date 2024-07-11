دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسُر "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM)، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة، الإعلان عن تعيين "أنطوني إي رايت" في منصب نائب الرئيس للعمليات. يتمتع "أنطوني" بخبرة هائلة تربو على 20 عامًا في قطاع الضيافة، وهو قيادي مُتمرس في إدارة وتشغيل الفنادق، مما يجعله الأجدر بتولي هذا المنصب المرموق في الشركة.

من المُزمع أن يتولى "أنطوني" قيادة فريق "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" بمنطقة الشرق الأوسط، تحت إشراف الرئيس التنفيذي "جريج أوستيان"، مع التركيز على ضمان الانتقال السلس لعمليات الاستحواذ الجديدة، وتعزيز ربحية جميع الفنادق وبيوت العطلات التابعة للشركة في المنطقة.

صرح "أنطوني إي رايت"، تعليقًا على توليه المنصب الجديد، قائلًا: "كم يُسعدني ويشرفني الانضمام إلى "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت"، التي تُعد واحدة من الشركات الأكثر عراقة في صناعة الضيافة. تستهدف رؤيتي تحقيق التميُز التشغيلي، وتعزيز الابتكار، مع ضمان تقديم أرقى تجارب الزوار، ومواصلة النمو المستدام."

يتمتع "أنطوني" بمسيرة مهنية زاخرة بالعديد من المناصب القيادية في كبرى مؤسسات الضيافة العالمية، بما في ذلك مجموعة فنادق "إنتركونتيننتال"، و"هيلتون"، وفنادق "ميلينيوم"، وفنادق ومنتجعات "سنتارا". بفضل سجله الحافل بالنجاح في افتتاح الفنادق وإدارتها، ورؤيته الاستراتيجية، بالإضافة إلى المهارات الاستثنائية في إدارة فرق العمل بمنتهى الكفاءة، يُعد "أنطوني" أحد الكوادر البارزة التي ستُساهم بفعالية في دفع عجلة التميُّز داخل "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت".

صرح "جريج أوستيان"، الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت"، قائلًا: "يمتاز "أنطوني" بفطنة قيادية وخبرة عملية هائلة في صناعة الضيافة، مما يؤهله للارتقاء بأداء فريق العمل. لا شك أن براعته في تحقيق رضا الزوار، وتعظيم تدفقات الإيرادات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، سيُعزز من تفوق الخدمات المُقدمة، فضلًا عن المُساهمة في مواصلة مسيرة الشركة الحافلة بالنجاحات".

تتمتع شركة "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" بباع طويل من الخبرة في مجال الضيافة الفاخرة مُمتد لأكثر من 3 عقود؛ نجحت خلالهم في إبرام العديد من الشراكات البناءة مع نخبة من أرقى سلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية بما في ذلك مجموعة "آي إتش جي"، و"ماريوت"، و"أكور"، و"حياة"، و"ويندام"، و"يوتل"، و"بيسبوك ريزيدنسز" لتتخطى قيمة الأصول تحت إدارتها حاجز المليار دولار. ذاع صيت "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" بفضل ابتكار مُختلف الخدمات والمفاهيم المُصممة خصيصًا لتعظيم القيمة وبلوغ أعلى مستويات النجاح المنشود في صناعة الضيافة.

حول "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM)

"يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" (UHM)، هي شركة عالمية مُتخصصة في مجال إدارة الفنادق الفاخرة تمتد خبرتها لأكثر من 3 عقود، ونظرًا لكونها رائدة في الإدارة، وتطوير الأصول، وتحقيق التميُّز التشغيلي، فقد أبرمت العديد من الشراكات البناءة مع نخبة من أرقى سلاسل الفنادق والمنتجعات العالمية، بما في ذلك مجموعة "آي إتش جي"، و"ماريوت"، و"أكور"، و"حياة"، و"ويندام"، و"يوتل"، و"بيسبوك ريزيدنسز"، لتتخطى قيمة الأصول تحت إدارتها حاجز المليار دولار.

تعمل "يونايتد هوسبيتاليتي مانجمنت" على ابتكار خدمات ومفاهيم مُصممة خصيصًا، لتعظيم القيمة وبلوغ أعلى مستويات النجاح المنشود في صناعة الضيافة. تتمتع الشركة بإرث ممُتد عبر مُختلف أنحاء أوروبا والشرق الأوسط؛ حيث ذاع صيتها بفضل ما تملك من علاقات قوية، وفريق قيادي استثنائي، بالإضافة إلى سجل حافل بتطوير أفكار الضيافة الخلاقة الأكثر رواجًا في جميع أنحاء العالم.

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