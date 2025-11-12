أعلنت شركة Teledyne أيضًا عن خططها لبناء مقر جديد لها في الشرق الأوسط في الرياض، ومن المتوقع افتتاحه في منتصف عام 2026

الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة Teledyne FLIR Defense، وهي جزء من شركة Teledyne Technologies Incorporated (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDY)، عن تعيين طارق سليمان مديرًا عامًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن مقره في الرياض، سيشرف سليمان على استراتيجية النمو الإقليمي للشركة، والشراكات، ومبادرات التوطين عبر قطاعات الدفاع والصناعة والتكنولوجيا الناشئة. وسيقدم تقاريره إلى الدكتور JihFen Lei، رئيس شركة Teledyne FLIR Defense.

كما حصلت شركة Teledyne Technologies على ترخيص مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية وتخطط لافتتاح مقر جديد للشرق الأوسط في الرياض بحلول منتصف عام 2026. وسيعمل المقر الرئيسي كمركز للعمليات والابتكار لشركة Teledyne في المنطقة، مما يتيح التعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية ووكالات الدفاع والأمن في جميع أنحاء الخليج. وسيعمل المقر الرئيسي أيضًا كقناة لوحدات الأعمال العالمية لشركة Teledyne، من خلال الجمع بين التقنيات والقدرات من مختلف قطاعات الشركة الدفاعية والبحرية والبناء وغيرها لتقديم حلول شاملة ومتعددة المجالات.

قال الدكتور Lei: "إن تعيين طارق وإنشاء مقر رئيسي للشركة في الرياض يعكس التزام Teledyne الطويل الأمد تجاه المملكة والمنطقة ككل. وتستمر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر في قيادة التحول الاقتصادي في الخليج. إن قيادة طارق وعلاقاته الإقليمية العميقة من شأنها أن تعزز شراكاتنا بشكل أكبر وتضمن بقاءTeledyne مساهمًا موثوقًا به في الأولويات الوطنية".

استنادًا إلى عقود من النشاط الإقليمي، وسعت شركة Teledyne FLIR Defense نطاق حضورها في أنظمة الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي، مع حلول رائدة في مجال التصوير والاستشعار وأنظمة الطائرات بدون طيار. على مدى السنوات العشر الماضية، قامت الشركة بتوسيع نطاق خدماتها بشكل متزايد، مع انتشار مراكز الخدمة في سبع دول. تعمل شركة FLIR Defense حاليًا على تعزيز المبادرات الرامية إلى تطوير سلاسل توريد إقليمية متكاملة تدعم جهود التسليم العالمية وتمكن البحث والتطوير المحلي في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والاستقلالية وتحليلات البيانات.

وقال سليمان: "هدفنا هو التحرك إلى ما هو أبعد من الاستيراد والتكامل نحو قدرة إقليمية مترابطة حقًا. ومن خلال بناء سلاسل توريد محلية مرنة وتعزيز الابتكار المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، تستطيع شركة Teledyne المساعدة في تعزيز تطوير التكنولوجيا السيادية مع المساهمة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية في منطقة الخليج على نطاق أوسع".

تعمل شركة Teledyne في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال العديد من وحدات الأعمال، بما في ذلك Teledyne FLIR Defense وTeledyne FLIR Solutions وTeledyne Marine وTeledyne Instrumentation وTeledyne Construction.

انضم سليمان إلى شركة Teledyne FLIR قادمًا من شركة Arabian Sahara Company، حيث كان يشغل منصب المدير التنفيذي، وشركة UnmannedX، حيث قاد العمليات والاستراتيجية. وكان من أبرز المؤيدين للشراكات بين الولايات المتحدة ودول الخليج، حيث شغل منصب الرئيس الفخري لغرفة التجارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة مجلس سياسة الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، ومجلس إدارة كلية فوكوا للأعمال الإقليمي بجامعة ديوك. حصل سليمان على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية فوكوا لإدارة الأعمال بجامعة ديوك وتخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من جامعة جونسون آند ويلز.

حول Teledyne FLIR Defense

تقدم شركة Teledyne FLIR Defense تكنولوجيا وأنظمة متقدمة ذات أهمية بالغة منذ أكثر من 45 عامًا. تتواجد منتجاتنا في الخطوط الأمامية للتحديات العسكرية والأمنية والسلامة العامة الأكثر إلحاحًا في العالم. باعتبارنا شركة رائدة عالميًا في مجال التصوير الحراري، نقوم بتصميم وبناء أجهزة استشعار مراقبة متطورة للاستخدام الجوي والبري والبحري. نحن نعمل على تطوير منصات جوية وبرية غير مأهولة الأكثر قوة وموثوقية، بالإضافة إلى أجهزة الاستشعار الذكية المستخدمة للكشف عن المواد الكيميائية، والعوامل البيولوجية، والإشعاعات، والمتفجرات. في شركة Teledyne FLIR Defense، نجمع هذه الخبرة لتقديم حلول تمكن من اتخاذ القرارات الحاسمة وتحافظ على عالمنا آمنًا - من أي تهديد، في أي مكان. لمعرفة المزيد، قم بزيارتنا عبر الإنترنت أو تابع @flir و@flir_defense.

حول Teledyne Technologies

تعتبر شركة Teledyne Technologies من الشركات الرائدة في توفير منتجات وبرامج التصوير الرقمي المتطورة، والأجهزة، والإلكترونيات الفضائية والدفاعية، والأنظمة الهندسية. تقع عمليات شركة Teledyne بشكل أساسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكندا، وأوروبا الغربية، والشمالية. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة موقع Teledyne على www.teledyne.com.

