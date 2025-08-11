أعلنت شركة طيران الجزيرة اليوم عن تعيين السيد/ ألب إر تونغا إرسوي مديراً عاماً جديداً لمبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وذلك تزامناً مع مرحلة محورية مشرفة على نمو قياسي في أعداد المسافرين واستمرار الشركة استثمارها في تطوير تجربة السفر.

قال الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، السيد/ باراثان باسوباثي: "تتميز طيران الجزيرة على مستوى المنطقة بامتلاكها وتشغيلها لمبنى ركاب خاص بها، ومع التوسعة المخططة في مبنى T5 والخطط لإنشاء مبنى T6 الجديد، تبقى رؤيتنا قائمة على تقديم تجربة سلسة ترتكز على راحة العملاء عبر المطار. نحن سعداء بانضمام ألب إر تونغا إرسوي كمدير عام لمباني ركاب الجزيرة وذلك في وقت تشهد فيه الشركة نمواً غير مسبوق واستثمارات متواصلة. ونحن على ثقة بأن خبراته ستساهم في دفع المرحلة المقبلة من التميز التشغيلي والاستراتيجي."

كان مبنى ركاب الجزيرة T5 قد أعاد تعريف تجربة المطارات في الكويت منذ افتتاحه ليصبح في فترة وجيزة معياراً للكفاءة والراحة في المنطقة. وقد شهدت حركة المسافرين عبر المبنى نمواً سنوياً ثابتاً ليبلغ عددهم اليوم 5 ملايين مسافراً سنوياً، مدفوعاً بتوسع شبكة طيران الجزيرة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المالي في طيران الجزيرة، السيد/ كريشنان بالاكريشنان: "سيركز ألب في منصبه الجديد على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوسيع البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة عبر محفظة مباني ركاب الجزيرة. ويؤكد هذا التعيين التزام طيران الجزيرة بدعم طموح الكويت لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً للطيران والترانزيت مع ضمان تحقيق عوائد قوية على الاستثمارات في البنية التحتية."

يتولى ألب قيادة المبنى في لحظة حاسمة مع انطلاق المرحلة التالية من تطوير مبنى T5 التي تشمل توسعته وإنشاء مبنى الركاب الجديد T6، ما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بشكل كبير وإدخال مرافق من الجيل الجديد لدعم مستقبل السفر في الكويت. ومن المتوقع أن ترفع هذه المشاريع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمبنى ركاب الجزيرة من 5 ملايين إلى 7.5 ملايين مسافر، وصولاً إلى 12 مليون مسافر وبما يتماشى مع رؤية الكويت لتصبح مركزاً عالمياً للطيران.

ومن جهتهم قال السيد/ ألب إر تونغا إرسوي: "يشرفني الانضمام إلى طيران الجزيرة في هذه المرحلة المحورية من نموها ومع توسعة مبنى T5 وإنشاء مبنى T6، حيث أتطلع إلى قيادة العمليات والاستراتيجية التجارية وتطوير البنية التحتية بما يعزز الكفاءة ويرتقي بتجربة المسافرين ويقوم على رسم مستقبل السفر في المنطقة."

بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 25 عاماً في إدارة المطارات وخدمات المناولة الأرضية وتشغيل مباني الركاب وخدمة العملاء، بما في ذلك في منصبه السابق كمدير تنفيذي لمطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، يتمتع ألب بالمؤهلات التي تمكنه من إدارة كل من مبنى T5 ومبنى T6 المستقبلي خلال فترة من النمو المتسارع والابتكار.

نبذة عن طيران الجزيرة

طيران الجزيرة هي شركة طيران منخفضة التكلفة رائدة مقرها الكويت، تأسست في عام 2024 وتخدم اليوم أكثر من 5 ملايين مسافر سنوياً عبر شبكة وجهاتها التي تضم أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

برحلات تتبع أعلى معايير السلامة، وخدمة عملاء ذات جودة عالية وأسعارها التنافسية، تلبي طيران الجزيرة احتياجات جميع فئات المسافرين، سواء كانت رحلتهم للعمل أو السياحة أو للزيارات الدينية أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وتُشغّل طيران الجزيرة أسطولاً حديثاً ذات كفاءة عالية يتكون من 24 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وA320neo والتي تمكّن الشركة من تحسين كفاءة استهلاك الوقود والحد من تأثيرها البيئي. ومن المجدول استلامها 26 طائرة جديدة ضمن طلبيتها ابتداءً من عام 2027 وما بعده، ومنها 18 طائرة من طراز A320neo وثمان طائرات من طراز A321neo.

كما تُعد طيران الجزيرة شركة الطيران الوحيدة المدرجة في بورصة الكويت، وقد صُنّفت ضمن قائمة فورتشن 500 العربية، وحصلت على لقب "أفضل مكان للعمل" في عام 2023.

وتنفرد طيران الجزيرة بريادتها في قطاع الطيران، إذ أطلقت العديد من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء، فيما كانت من أوائل شركات الطيران التي صمّمت وبنت وتشغّل مبنى ركابها الخاص، مبنى ركاب الجزيرة T5، في مطار الكويت الدولي.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.jazeeraairways.com