دبي، أعلنت شركة ‎Swiss GRC («سويس جي آر سي») عن تعيين راجيف دوت مديرًا تنفيذيًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ (‎MEA & APAC)، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز هيكلها القيادي وتوسيع حضورها في هذه الأسواق الحيوية.

كان راجيف دوت يشغل سابقًا منصب المدير العام للمنطقة، ويتولى اليوم مسؤوليات أوسع تشمل قيادة وتطوير أعمال ‎Swiss GRC عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. ويتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (‎GRC)، إضافةً إلى إدارة استمرارية الأعمال. وقبل انضمامه إلى ‎Swiss GRC، شغل مناصب قيادية في شركات ‎InfiniteBlue و‎SAI360 و‎MetricStream.

ويأتي هذا التعيين في إطار النمو المتواصل لأعمال ‎Swiss GRC على المستوى الدولي. فمنذ تأسيس حضورها في المنطقة قبل عامين، نجحت الشركة في بناء قاعدة عملاء متنامية تضم مؤسسات رائدة، من بينها مجموعة ‎G42، وبنك قطر الوطني، وفنادق روتانا، وديوان ولي عهد أبوظبي، وغرف دبي، وشركة ‎BENEFIT في البحرين.

كما تواصل ‎Swiss GRC تعزيز هيكلها التنظيمي الإقليمي، حيث تمت ترقية بابو مانيكان إلى منصب رئيس قسم ما قبل البيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، تقديرًا لإسهاماته البارزة وخبرته في التفاعل مع العملاء واستشارات الحلول وقيادة أنشطة ما قبل البيع. كما يساهم شانخار أوماندو، رئيس الاستشارات الدولية، بخبرة واسعة في مجال ‎GRC وسجل حافل في قيادة مشاريع التنفيذ والخدمات الاستشارية. ويُسهم كلاهما في تعزيز القدرات القيادية وقدرات التنفيذ لدى ‎Swiss GRC في المنطقة.

وقال بيسفورت كوقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ‎Swiss GRC:

«لقد لعب راجيف دورًا محوريًا في ترسيخ حضورنا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. فهو يمتلك فهمًا عميقًا للبيئات التنظيمية ومتطلبات الأعمال في هذه المناطق، إلى جانب قدرته على ترجمة احتياجات العملاء إلى حلول عملية. ويعكس هذا التعيين تقديرنا لإسهاماته حتى الآن، وكذلك التزامنا بمواصلة تطوير هذه الأسواق.»

ومن جانبه، قال راجيف دوت:

«تشهد المؤسسات في هذه المنطقة تزايدًا ملحوظًا في متطلبات الحوكمة والمرونة المؤسسية وإدارة المخاطر. ويسعدني تولي هذا الدور الموسّع، ومواصلة العمل عن كثب مع عملائنا وشركائنا وفريقنا لتعزيز وتطوير أعمالنا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.»

ومن خلال هذه الخطوة، تواصل ‎Swiss GRC الاستثمار في تعزيز القيادة الإقليمية، والارتقاء بتجربة العملاء، وتطوير قدرات التنفيذ، دعمًا لمرحلة النمو القادمة في الأسواق الدولية.

نبذة عن ‎Swiss GRC

تُعد ‎Swiss GRC من الشركات الرائدة في تقديم حلول برمجيات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (‎GRC). ومن خلال منصة ‎GRC Toolbox، تمكّن الشركة المؤسسات حول العالم من إدارة المخاطر، وضمان الامتثال، وتعزيز المرونة المؤسسية عبر نهج متكامل يركز على المستخدم. وبالإضافة إلى حلول ‎GRC، تقدم ‎Swiss GRC أيضًا ‎Contraqto، وهو حل لإدارة دورة حياة العقود (‎CLM) يهدف إلى تبسيط وأتمتة عمليات العقود. يقع المقر الرئيسي للشركة في لوسيرن، سويسرا، ولديها حضور راسخ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، حيث تدعم عملاءها من خلال خيارات نشر مرنة تشمل النشر المحلي (‎On-Premise)، والسحابة الخاصة (‎Private Cloud)، ونموذج البرمجيات كخدمة (‎SaaS).

