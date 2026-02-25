سان فرانسيسكو: أعلنت SheltonAI، منصة الذكاء الاصطناعي المؤسسية للصناديق التقاعدية وصناديق الثروة السيادية، عن تعيين علي طارق مديرًا إداريًا ورئيسًا لمنطقة الشرق الأوسط.

في هذا المنصب، سيتولى علي مهمة الإشراف على تنفيذ إستراتيجية الشركة في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نشاطها، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين المؤسسيين في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، والمكاتب العائلية.

يتمتع علي بخبرة تمتد لعدة أعوام في الأسواق الخاصة، حيث شغل سابقاً منصب مدير أول في فريق الاستثمار لدى GPSSA، وهو صندوق التقاعد الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي. وقبل ذلك، شغل علي منصب نائب رئيس في شركة Morgan Stanley في لندن ونيويورك.

صرح Harrison Shaw، المدير التنفيذي لشركة SheltonAI، قائلاً: "تتمتع منطقة الشرق الأوسط بشبكة متطورة للغاية من المؤسسات، وبما أنَّ مهمتنا تتمثل في دعم المتقاعدين وأصحاب المصلحة عبر مختلف مجالات الاستثمار، فإنَّ دول مجلس التعاون الخليجي تُعدّ واحدة من أهم المناطق العالمية لشركتنا".

صرح علي طارق، المدير الإداري ورئيس منطقة الشرق الأوسط في SheltonAI، قائلاً: "يحدد المستثمرون المؤسسيون في المنطقة وتيرة الأسواق الخاصة على المستوى العالمي، جامعِين بين الحجم المتنامي وارتفاع معايير الحوكمة، والشفافية، والرؤى الدقيقة اللازمة لاتخاذ القرارات". "إنني يحدوني بالغ الفخر إزاء الانضمام إلى شركة SheltonAI، التي تتبوأ مكانة رائدة في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأسواق الخاصة. كما أتطلع إلى العمل مع عملائنا لاستكشاف الرؤى العميقة، وتوسيع نطاق العمليات، وتحقيق نتائج أقوى في الأسواق الخاصة."

نبذة عن SheltonAI

تُعدّ SheltonAI منصة للحوكمة والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقد صُممت خصوصًا للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق الخاصة. كما تقدم الشركة خدماتها إلى صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والصناديق الوقفية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا.

توفر منصة SheltonAI إشارات تقييم يومية وعند الطلب، ومبادئ حوكمة جاهزة للتدقيق، وآليات للتحقق من الرسوم والحصص، ورؤى فورية للمحافظ عبر الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، وفئات الأصول ذات الصلة.

