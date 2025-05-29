دلهي، منطقة العاصمة الوطنية، الهند- أعلنت اليوم شركة Paytm (One97 Communications Limited) الرائدة في الهند في مجال حلول الدفع وتوزيع الخدمات المالية، والمتخصصة في ابتكار حلول الدفع عبر الهاتف المحمول وأكواد الاستجابة السريعة (QR) وSoundbox، عن تعيين السيد Ramana Kumar في منصب المدير التنفيذي لأعمالها في الشرق الأوسط، فهو يتمتع بخبرة قوامها أكثر من 20 عامًا شغل في أثنائها مناصب قيادية في قطاعات التكنولوجيا المالية والدفع والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى خبرته المتعمقة في دفع عجلة الابتكار وتحفيز نمو الأعمال في مجال الخدمات المالية.

قبل انضمامه إلى شركة Paytm، شغل السيد Kumar منصب المدير التنفيذي المؤسس لشركة Magnati الرائدة في مجال حلول الدفع في الإمارات العربية المتحدة وإحدى الشركات التابعة لبنك أبو ظبي الأول (FAB)، حيث تولى قيادة مبادرات رئيسية لتحديث نظم الدفع وتحفيز نمو الأعمال. كما قد شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في FAB، حيث تولى مهمة الإشراف على أعمال الدفع والخدمات المصرفية الرقمية في البنك. وقبل ذلك، شغل منصب المدير الإداري ورئيس قسم الخدمات المصرفية للمعاملات العالمية - شعبة إدارة المنتجات والأعمال في بنك أبو ظبي الوطني (NBAD)، حيث لعب دورًا محوريًا في تطوير الخدمات المصرفية الرقمية وحلول الدفع. أضف إلى ذلك أنه على مدار أعوام، حقق السيد Kumar سمعة طيبة في القطاع على صعيد ابتكار حلول دفع قابلة للتطوير ومبتكرة وآمنة.

سيتولى السيد Kumar مهمة توسع شركة Paytm في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، إذ سينصب تركيزه على تطوير حلول الدفع الرقمية المصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات المحلية، وذلك بالاعتماد على تكنولوجيا الشركة وخبرتها الثرية وريادتها في مجال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول وأجهزة الدفع في الهند بغية دفع عجلة النمو الإقليمي. وتجدر هنا الإشارة إلى أنَّ تعيينه يمثل خطوة محورية في رحلة شركة Paytm الهادفة إلى توفير الخدمات المالية الرقمية في أسواق دولية جديدة.

صرح Vijay Shekhar Sharma، مؤسس شركة Paytm ومديرها التنفيذي، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء الترحيب بالسيد Ramana الذي نجح في تأسيس أنشطة تجارية فاعلة في مجال الدفع في الإمارات العربية المتحدة. وأود أن أشير إلى أننا نهدف إلى تقديم خدمات متميزة في المنطقة عن طريق العمل على تطوير وتأسيس قيادة إقليمية قوية مدعومة بتقنياتنا الفاعلة".

صرح السيد Ramana Kumar، المدير التنفيذي لشركة Paytm في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: "يحدوني بالغ الحماس إزاء الانضمام إلى Paytm وقيادة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنَّ هذه المنطقة الإستراتيجية تقطع خطوات واسعة على طريق اعتماد حلول الدفع الرقمية، كما أنها تشهد ارتفاعًا في الطلب على الحلول المبتكرة والآمنة والقابلة للتطوير، وتكنولوجيا Paytm، المبتكرة والمنقحة في الهند، ملائمة تمامًا لتلبية هذه الاحتياجات. ولسوف نمد جسور التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية وشركاء المنظومة لتقديم ابتكارات مؤثرة وتعزيز منظومة الدفع الرقمية".

ترى الشركة أنها تتمتع بإمكانات قوية تؤهلها لتعزيز نموذجها المعتمد على التكنولوجيا في مجال حلول الدفع التجارية وتوزيع الخدمات المالية، في إطار مساعيها الهادفة إلى الانطلاق إلى الأسواق الدولية، علاوةً على ذلك، تدرس شركة Paytm إمكانية استغلال فرص عالمية محددة في إطار إستراتيجية النمو على المدى الطويل، مع توقع تحقيق نتائج ملموسة خلال الأعوام القليلة المقبلة.

نبذة عن Paytm

تعد Paytm شركة رائدة في الهند في مجال حلول الدفع عبر الهاتف المحمول وتوزيع الخدمات المالية. كما تعد Paytm شركة رائدة أحدثت ثورة في مجال الدفع عبر أكواد الاستجابة السريعة (QR) في الهند، ناهيك عن ابتكارها تقنيات تساعد الشركات الصغيرة في مجال الدفع والتجارة. هذا، وتتمثل مهمة Paytm في تقديم خدمات متميزة لنصف مليار هندي وإشراكهم في النظام الاقتصادي الرسمي بمساعدة التكنولوجيا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

-انتهى-

#بياناتشركات