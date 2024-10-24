[الرياض] أعلنت اليوم مجموعة PayTabs، شركة تنظيم المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحائزة على جوائز عالمية، عن تعيين محمد عباس في منصب الرئيس التنفيذي للمبيعات والعمليات. وبفضل خبرته التي تمتد لأكثر من 22 عاماً في مجال المبيعات وتطوير الأعمال وإدارة العمليات في قطاعات التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، سيقود محمد عباس الشركة لتحقيق أهداف الإيرادات والربحية بالإضافة الى تحسين الكفاءة التشغيلية في الأسواق الرئيسية للشركة مثل السعودية والامارات ومصر.

يجلب محمد كقائد تنفيذي بارز ورائد أعمال متميز قيمة هائلة لشركة PayTabs والتي تشمل خبرته في تحقيق نمو كبير في الإيرادات بالإضافة الى خبرته في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الحصة السوقية وإدارة العلاقات المؤسسية الكبيرة.

في أحدث خبراته، بجانب كونه عضوًا في الفريق المؤسس في Amazon Payment Services (المعروفة سابقًا باسم PayFort)، وفي فترة عمله السابقة مع شركة Network International، قام بتأسيس وإدارة الأطر التنظيمية وقيادة الشراكات الاستراتيجية وإظهار القيادة المتميزة وتوجيه المؤسسات عبر بيئات السوق المعقدة وقيادة نمو الإيرادات المستدامة والربحية في جميع أنحاء المنطقة.

ويتماشى هذا التعيين الاستراتيجي مع هدف الشركة الطموح المتمثل في تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 200% و400% في الأسواق القائمة والناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على مضاعفة الحصة السوقية. وقد مكنته مهاراته الاستثنائية التجارية، ومهاراته في التفاوض، والتواصل، وإدارة العلاقات، فضلاً عن خبرته في برامج توافق العملاء المصممة بدقة، من تكوين تحالفات ناجحة مع المؤسسات الكبيرة والجهات المعنية.

وتتضمن خطط PayTabs لتحسين الأداء وزيادة الحصة السوقية وتطوير الكفاءة التشغيلية توسيع نطاق عمليات منصة الدفع الأساسية ومنصة تنظيم المدفوعات الخاصة بها في المنطقة بالإضافة الى العمل مع المؤسسات المرخصة وخطط البطاقات الكبيرة هذا العام. يمكن لمنصةPayTabs لتنظيم المدفوعات إدارة ومعالجة أحجام مدفوعات بالمليارات في جميع أنحاء المنطقة، دون عناء في الثانية الواحدة من خلال خوادم موجودة داخل المملكة العربية السعودية.

وقال Johnson Sasikumar، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة PayTabs في كلمة ألقاها من المقر الرئيسي لمجموعة PayTabs في الرياض: ”سيكون لقيادة محمد دور فعال في تعزيز رؤية PayTabs لتشغيل كل المعاملات الرقمية في المنطقة وتسريع الحركة الرقمية، بما يتماشى مع مهمة الشركة في توفير بنية تحتية متكاملة وقابلة للتطوير للمدفوعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن متحمسون لانضمام محمد إلى PayTabs وتوليه هذا التحدي الفريد من نوعه، حيث نواصل تركيزنا على حل المشاكل والابتكار لصالح عملائنا وشركائنا لقيادة مسار ربحيتنا وإضافة قيمة لأعمالنا.“

تعمل شركة PayTabs في السوق السعودية منذ عقد من الزمن في بناء وامتلاك حقوق الملكية الفكرية عبر البنية التحتية المصرفية الأساسية للمدفوعات التي تمكن الحكومات والشركات من إنشاء منصات دفع مستقلة وقائمة بذاتها. تحمل PayTabs شهادة مزود خدمة تكنولوجيا الدفع من المدفوعات السعودية.

نبذة عن PayTabs

PayTabs هي شركة رائدة في مجال حلول المدفوعات حائزة على العديد من الجوائز أسسها رجل الأعمال السعودي عبد العزيز الجوف.

بعد اجراء أول معاملة مالية نشطة على بوابة الدفع في يونيو 2014 كخطوة أولى، تُعالِج PayTabs اليوم العديد من المعاملات بخيارات عملات وأسواق متعددة بسرعة وأمان، من خلال توفير البنية التحتية لحلول الدفع B2B ، والتي تتضمن الفواتير الرقمية للشركات، ورمز الاستجابة السريعة، ومدفوعات وسائل التواصل الاجتماعي، ونقاط البيع وتبديل المنصات، تسهل PayTabs حلول التجارة الإلكترونية والتجارة الاجتماعية للتجار وكبار رجال الأعمال.

على مدى عقد من الزمان، قامت PayTabs ببناء وتصدير مجموعة كاملة من الحلول التي تغير قواعد اللعبة. وتشمل تطبيقات الهاتف المحمول والضيافة والتطبيقات الحكومية والتعليمية وشركات الطيران والسفر والنقل وحلول الفواتير، من أجل ربط سلسلة أسواق الشركات التي تُقدَّر بمليارات الدولارات في المنطقة.

في عام 2021، أطلقت PayTabs حل PT Touch ، وهو أول حل Soft POS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحويل الهواتف الذكية إلى محطات نقاط بيع تجارية (POS). في عام 2022، قامت PayTabs بقفزة نحو الريادة في مدفوعات الجيل المتقدّم، من خلال إطلاق مدفوعات موحَّدة مملوكة محليًا ومعتمدة عالميًا ومنصة معالجة المعاملات من الجيل المتقدّم Payment Orchestration لتنسيق معالجة الدفع الموحد لـ PayTabs حيث يمكّن الحكومات والمنشآت واسعة النطاق من أن تصبح منصات دفع مستقلة لخدمة صناعاتها.

في عام 2022، استحوذت الشركة على منصة التجارة الاجتماعية التركية Paymes لاستكمال محفظة البيع بالتجزئة الحالية. في أوائل عام 2023، حصلت PayTabs على شهادة بوابة الدفع من المدفوعات السعودية، في اكتوبر 2024 حصلت PayTabs على لقب أفضل 100 شركة تقنية مالية في العالم.

أنشأت PayTabs مكاتب مخصصة في دول التعاون الخليجي تشمل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وأوجدت فروعًا لها في العديد من دول المنطقة التي تشمل الأردن وتركيا ومصر. الشركة هي صاحبة عمل ذات فرص متكافئة مع فريق متعدد الثقافات. لمزيد من المعلومات عن الإنجازات تفضل بزيارة https://site.paytabs.com/ar/

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