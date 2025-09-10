رحبت شركة North Highland، الشركة الرائدة في مجال الاستشارات المتعلقة بالتغيير والتحول، بالسيد Stephen Ardill في منصب المدير الإداري الأول والمسؤول الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال مكتب الشركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، سيستفيد Ardill من خبراته في تعزيز النمو الاستراتيجي وتحسين تقديم الخدمات للعملاء وتعزيز الابتكار في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي منصبه الجديد، سيشرف Ardill على المبيعات وتسليم المشاريع لللعملاء وقيادة المواهب وتطويرها في الشرق الأوسط، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يعزز القدرات الاستراتيجية للشركة ويقدم حلولاً مبتكرة توفر قيمة ملموسة لعملائنا.

قال Anthony Shaw، الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإداري الأول: "نحن سعداء للغاية بانضمام Steve إلى فريق القيادة لدينا". "ستيف قائد رائع يتمتع بعدة عقود من الخبرة في العيش والعمل في الشرق الأوسط. وفي منصبه الجديد، سيساعد عملاءنا على حل التحديات الأكثر تعقيدًا، بالإضافة إلى قيادة وتطوير مواهبنا السعودية الاستثنائية".

مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة، قاد Ardill التحولات الاستراتيجية والتشغيلية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا. اشتهر بنهجه التعاوني، وقد قدم باستمرار نتائج عملية. قبل انضمامه إلى North Highland، شغل مناصب عليا في شركتي Kearney وEY، حيث ركز على الاستراتيجية وتحويل الأعمال.

وأضاف Ardill قائلاً: "إن الانضمام إلى شركة North Highland يمثل فرصة مميزة للجمع بين خبرتي ومنهجيات النمو المثبتة للشركة". "سيكون التزامنا المشترك برضا العملاء وتقديم أثر مستدام هو الأساس لتحقيق نتائج استثنائية مستدامة".

لمعرفة المزيد حول القطاعات التي تدعمها North Highland، تفضل بزيارة www.northhighland.com/industries.

حول North Highland

تأسست North Highland في عام 1992، وتساعد الشركات على الانتقال من الاستراتيجية إلى الواقع، مع اتباع نهج علمي وعملي لبناء حلول ناجحة وخلق تأثير مستدام. وباعتبارنا شركة استشارية رائدة في مجال التغيير والتحول في العالم، فإن خدماتنا الحائزة على جوائز –والمدعومة بمزيج من المواهب والتكنولوجيا– تحول رؤى العملاء إلى قيمة حقيقية قابلة للقياس.

بفضل تصنيفات رضا العملاء الرائدة في القطاع، تحظى أساليب وخبرة شركة North Highland بالاعتراف بشكل منتظم من قبل شركات التحليل الرائدة في العالم. نحن عضو فخور في Cordence Worldwide، وهي شبكة عالمية من الشركات الاستشارية والتي لديها القدرة على التفكير وتقديم الخدمات معًا. وهذا يعني أن North Highland لديها أكثر من 5,500 خبير في أكثر من 60 مكتبًا حول العالم في متناول اليد للشراكة مع أي عميل. .

-انتهى-

