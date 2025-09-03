دبي، الإمارات العربية المتحدة-- أعلنت شركة New Narrative ‏N/N))، المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية في مجال الاتصالات، عن بدء المرحلة التالية في توسعها الدولي من خلال تعيينRashmi Jolly في منصب المديرة لمنطقة الشرق الأوسط.

من خلال مقرها في دبي، ستعمل Jolly على خدمة قاعدتنا المتنامية من العملاء الماليين والمهنيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي تعيينها في أعقاب افتتاح مكتبنا في لندن في عام 2023، ويؤكد التزام الشركة بمساعدة عملائنا على النمو في الأسواق الديناميكية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز مالي عالمي يجذب تدفقات رأسمالية غير مسبوقة.

تتمتع Jolly بخبرة تزيد عن 20 عامًا من العمل في منظمات رائدة في نيويورك ولندن وشنغهاي، وسنغافورة، وزيورخ، ودبي. عملت في مجال تداول المبيعات في Goldman Sachs، والابتكار في المدفوعات في Mastercard، والقيادة الفكرية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية والصحافة في صحيفة وول ستريت جورنال وفي الآونة الأخيرة، قامت بإنشاء منتجات تحويلية وتجارب عملاء وحلول الذكاء الاصطناعي لشركة Bain & Company. وقد فاز عملها بجوائز عالمية للعلاقات العامة، وكان له تأثير على التشريعات الأوروبية، وأدى إلى إقامة شراكات حكومية.

قالت Jolly: "في بيئة اليوم سريعة التغير، من الضروري للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز ريادتها الفكرية، والتفوق في التركيز على العملاء، وإنشاء علامات تجارية جذابة لتبرز بين الشركات الأخرى. أنا متحمسة لجلب الخبرة العالمية لشركة New Narrative في الصناعة واستراتيجياتها القائمة على البيانات ومهاراتها التحريرية العميقة إلى السوق لتعزيز حضور عملائنا وتأثيرهم".

تعمل شركة New Narrative على تعزيز نمو العملاء من خلال دمج التركيز على العملاء والمصداقية والرؤى القائمة على البيانات في استراتيجيات الاتصالات المؤسسية. وتغطي خدماتها التسويق، وبناء العلامات التجارية، وعلاقات المستثمرين، وتجربة العملاء، والبحوث المخصصة، وحملات القيادة الفكرية حول مواضيع حيوية مثل الاستدامة والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات الاستثمار.

وقال Joseph Chaney، الشريك والمؤسس المشارك لمجموعة New Narrative: "هذه خطوة طبيعية بالنسبة لـ New Narrative، ومع عقلية Rashmi المبتكرة وخبرتها الواسعة، فهي مناسبة تمامًا. "إن قيادتها سوف تعزز قدرتنا على خدمة العملاء في هذه المنطقة سريعة التطور وفي مراكزنا العالمية الأخرى".

حول New Narrative

New Narrative هي شركة استشارات اتصالات استراتيجية تعمل على تمكين الشركات الرائدة في العالم من إشراك الجماهير المتميزة من خلال رؤى موثوقة تقود القرارات التجارية والاستثمارية والسياسية الحيوية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في هونج كونج ولها عمليات في جميع أنحاء سنغافورة، ولندن، ونيويورك، ودبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.new-narrative.com

