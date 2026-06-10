أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركةRobo.ai Inc ‏(NASDAQ: AIIO) عن تعيين السيد راشد الغفلي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (COO) لشركتها التابعة والمملوكة بالكامل Neurovia AI، والمتخصّصة في معالجة البيانات وضغطها. وسيتولى السيد الغفلي الإشراف على الإدارة التشغيلية اليومية للشركة وتنفيذ استراتيجياتها الأساسية.

في الوقت نفسه، أكدت Neurovia AI مشاركتها بصفتها الشريك الرسمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية 2026 المرتقبة، والمقرر انعقادها في 11 يونيو في أبوظبي. وبشغله لمنصبه الجديد كرئيس تنفيذي للعمليات، سيمثل السيد الغفلي الشركة ويلقي كلمة رئيسية بعنوان "تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي: بناء بنية تحتية مرنة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات".

قبل انضمامه إلى Neurovia AI، اكتسب السيد الغفلي خبرة مهنية تمتد لأكثر من عقد داخل دولة الإمارات في مجالي التعاون الحكومي والإدارة التشغيلية العليا بحكومة عجمان، حيث تولى تنسيق وتخطيط وتنفيذ مبادرات تشغيلية وإدارة علاقات عامة من المستوى الرفيع.

ومن خلال خبرته الواسعة في التنسيق بين الإدارات، وإدارة الفعاليات المهمة، وتحسين العمليات المؤسسية، أظهر السيد الغفلي قدرات قيادية في إدارة الشراكات الكبيرة والتنسيق بين الحكومة وقطاع المؤسسات، وهندسة الأنظمة المعقدة.

ومن الجدير بالذكر أن السيد الغفلي حاصل على درجة البكالوريوس في دراسات الأعمال من جامعة ويلز، كما أكمل برامج تدريبية دولية في الإدارة. وستوفر شبكة علاقاته الراسخة بين الحكومة وقطاع المؤسسات في المنطقة، إلى جانب رؤيته العالمية، دعماً تشغيلياً وضماناً للامتثال اللازمين للتوسع التجاري واسع النطاق لبنية Neuovia AI التحتية في الشرق الأوسط والأسواق العالمية الرئيسية.

في قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية 2026 المرتقبة، سيستعرض السيد الغفلي بالتفصيل الاستراتيجية الأساسية لشركة Neurovia AI بشأن تطوير منصات البيانات التأسيسية للذكاء الاصطناعي الفيزيائي.

وتُعد القمة، التي يستضيفها مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، منتدى رفيع المستوى يجمع كبار أصحاب المصلحة الحكوميين لمناقشة الاستثمارات الوطنية في البنية التحتية الرقمية وتطور استراتيجيات الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط.

بصفتها الشريك الرسمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في القمة، ستشارك Neurovia AI في الحوارات المتعلقة بالأسس الرقمية الإقليمية، بهدف دمج قدرات المعالجة عالية الكفاءة للبيانات التي توفرها منصة NeuroStream™ ضمن أطر التحول الرقمي التي تقودها الحكومات، بما يسهم في دفع نشر البنية التحتية الذكية على نطاق واسع في مختلف أنحاء المنطقة.

وتعليقاً على تعيينه، قال السيد الغفلي: "تعمل دولة الإمارات على بناء واحدة من أكثر البنى التحتية الرقمية طموحاً في العالم، ويجب أن تكون طبقة البيانات التي تقوم عليها موثوقة وفعّالة وذات سيادة. وهذا تحديداً ما تقدمه .Neurovia AI

إنني فخور للغاية بانضمامي إلى هذا الفريق الاحترافي، وأتطلع إلى قيادة الأسس التشغيلية التي ستمكّن من إيصال NeuroStream™ إلى الحكومات والمؤسسات في مختلف أرجاء المنطقة وخارجها."

يسهم هذا التعيين التنفيذي ومشاركة الشركة في القمة في ترسيخ المكانة الاستراتيجية لكل من Robo.ai وNeurovia AI ضمن شبكة البنية التحتية الرقمية الأساسية في المنطقة. وتمضي الشركة قدمًا في تقديم تقنيتها الأساسية لمعالجة البيانات وضغطها وفق معايير موحدة ضمن بيئات حكومية ومؤسسية عالية التزامن، بما يؤسس قاعدة تشغيلية متينة للنمو طويل الأمد لمنصة اقتصاد الآلات العالمية التابعة لشركة Robo.ai.

نبذة عن قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية

تُعد قمة الإمارات للبنية التحتية للبيانات والحوسبة السحابية منتدى رفيع المستوى يتمتع بأهمية محورية في منطقة الشرق الأوسط، ويركز على تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية وتطور المنصات السحابية. ومع تسريع دولة الإمارات انتقالها نحو اقتصاد رقمي شامل، تجمع القمة مسؤولين حكوميين إقليميين، وممثلين عن الجهات التنظيمية، وقيادات تنفيذية في قطاع التكنولوجيا، لبحث الدور الاستراتيجي لمراكز البيانات الحديثة، والبنى السحابية، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الحوكمة الرقمية، وضمان السيادة الرقمية الوطنية، بما يوفر توجهاً واضحاً نحو تحديث البنية التحتية الرقمية في المنطقة وتطويرها بشكل مستدام.

نبذة عن شركة Neurovia AI Limited

Neurovia AI ‏(www.neuroviaai.ae)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة Robo.ai Inc ‏(NASDAQ: AIIO)، شركة متخصصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات المرئية، وتركز على إحداث تحول في طريقة تخزين المعلومات المرئية وإدارتها واستخدامها في عصر الذكاء الاصطناعي. وانطلاقاً من رسالتها المتمثلة في: "تخفيف عبء البيانات وإطلاق قوة الذكاء الاصطناعي"، تستفيد الشركة من منصتها المملوكة NeuroStream™ لتقديم حلول بنية تحتية للبيانات المرئية من الجيل التالي، تعالج النمو الهائل في بيانات الفيديو والطلب المتزايد لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. وتدعم تقنيات Neurovia AI قطاعات حيوية تشمل السلامة والأمن، والقيادة الذاتية، والمدن الذكية، والتصنيع الذكي، موفرةً أساساً موثوقاً للإدراك الآلي، والأتمتة الذكية، ونشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

نبذة عن شركة Robo.ai Inc

Robo.ai Inc ‏ (NASDAQ: AIIO) هي شركة تقنية تركز على تطوير منصة لاقتصاد الآلات المدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الدمج المنهجي بين برمجيات الذكاء الاصطناعي، والأجهزة الذكية، والأصول الذكية، تبني الشركة نظام تشغيل موحداً للذكاء الاصطناعي ومنظومة مُمكَّنة، لتقديم حلول بنية تحتية متكاملة تجمع بين الأجهزة والبرمجيات لعملاء الحكومات والمؤسسات حول العالم.

بيانات مستقبلية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات مستقبلية وفقاً لما هو محدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وقد تختلف النتائج الفعلية عن التوقعات؛ وللحصول على معلومات تفصيلية، يُرجى الرجوع إلى وثائق الإفصاح ذات الصلة التي قدمتها شركة Robo.ai Inc. إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

-انتهى-

#بياناتشركات