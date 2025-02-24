أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة – تسعد NAGA MENA بأن تُعلن عن ترقية السيد بول تيرنر من منصب المدير التنفيذي إلى كبير المسؤولين التنفيذيين، وذلك اعتبارًا من اليوم. وجاءت هذه الترقية تقديرًا لقيادته الاستثنائية، ورؤيته الاستراتيجية الطموحة، إلى جانب جهوده المستمرة في دفع نمو الشركة وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

بصفته كبير المسؤولين التنفيذيين، سيتولى السيد تيرنر مسؤولية الإشراف على المبادرات الاستراتيجية للشركة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، فضلاً عن تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وخلال مسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من عقدين في قطاع الخدمات المالية، حقق السيد تيرنر نجاحات كبيرة في مناصب قيادية عُليا في العديد من المؤسسات المالية الكبرى. كما يمتلك سجلًا حافلًا في تطوير وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بفعالية، بالإضافة إلى إدارة المشاريع المعقدة، وبناء فرق عمل عالية الأداء.

من جانبه، صرح أوكتافيان باتراسكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة NAGA العالمية بقوله: بالطبع، نفتخر بتواجد تيرنر معنا، باعتباره أحد الكوادر القيّمة لشركة NAGA منذ انضمامه إلينا. حيث شكّلت قيادته ورؤيته الاستراتيجية والتزامه بالتميّز عاملًا رئيسيًا في تسريع وتيرة نمونا وتعزيز نجاحنا. " وتابع بقوله" لدينا ثقة تامة بأن تيرنر سيواصل الإسهام بفعالية في نمو الشركة وتعزيز نجاحها من خلال دوره الجديد كمسؤول تنفيذي أول في أبو ظبي".

حول NAGA

NAGA شركة ألمانية رائدة في مجال التكنولوجيا المالية؛ تقدم تطبيقًا متكاملًا يعزز تجربة التداول الاجتماعي، ويتيح الاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة، بالإضافة إلى توفير حلولًا مصرفية حديثة، ضمن منصة موحدة مدعومة بتقنيات متطورة. تتميزNAGA بحضور عالمي واسع النطاق؛ حيث تعمل في أكثر من 100 دولة من خلال 9 مكاتب محلية، وتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك تداول العملات الورقية والعملات المشفرة. كما تقدم المنصة بطاقة VISA مادية تدعم التحويل التلقائي بين العملات المشفرة والعملات الورقية، بالإضافة إلى ميزة استرداد نقدي مدمجة. بالإضافة إلى تزويد العملاء بمحتوى اجتماعي تفاعلي ووظائف نسخ تلقائي متطورة، بما يتيح للمستخدمين تكرار استراتيجيات المتداولين الناجحين بكفاءة عالية وسهولة فائقة. تم تصميم NAGA لتلبية احتياجات مجتمع عالمي، حيث توفر نظامًا ماليًا متكاملًا يدمج بين حلول التمويل الشخصي ومزايا التداول.

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