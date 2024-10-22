دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت MultiBank.io، منصة التداول الرقميّة التابعة لمجموعة ملتي بانك، أكبر مزوّد للمشتقات الماليّة في العالم ومقرّها دبي، عن تعيين رايان كيم، رئيساً تنفيذياً للمنصّة، ليتولى مسؤوليّة تعزيز حضور المنصّة عالمياً، وتوسيع نطاق أنشطتها التي تركّز على المشتقات الماليّة.

وعبر مسيرته المهنية السابقة كمتداول لخيارات الفوركس في "وول ستريت"، اكتسب كيم خبرة واسعة عبر العديد من الشركات، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان"، إلى جانب إشرافه على تطوير قسم المشتقات المالية في "فالكون إكس"، ما عزز بشكل كبير نموّ أحجام التداول في الشركة.

وقد تأسست "مجموعة ملتي بانك" في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2005، وتطورت لتصبح أكبر مزوّد للمشتقات المالية عبر الإنترنت في العالم، حيث يتجاوز حجم التداول اليومي 15.6 مليار دولار أمريكي، وأكثر من 3 تريليون دولار سنوياً، وتخدم قاعدة عملاء تزيد عن مليون عميل. وتعدّ المجموعة من أكثر مؤسسات المشتقات الماليّة تنظيماً في العالم وحاصلة على تراخيص من 15 هيئة رقابيّة ماليّة في 5 قارات، وتحفل بتاريخ استثنائي منذ إنشائها. وتقدم المجموعة خدمات متنوعة للوساطة المالية وتكنولوجيا التداول وإدارة الأصول من خلال منصات التداول الحائزة على العديد من الجوائز، والتي توفر رافعة مالية تصل حتى 500:1 على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الفوركس والمعادن والأسهم والسلع والمؤشرات والأصول الرقميّة.

وقال نصر طاهر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة ملتي بانك": "يسعدنا الترحيب بانضمام رايان كيم لقيادة منصّة ‘MultiBank.io’ في الوقت الذي يشهد فيه قطاع العملات الرقميّة تحوّلاً نوعياً. تنسجم خبرته العميقة ورؤيته الاستراتيجية بسلاسة مع مهمتنا الرامية لتقديم خدمات تداول منظمّة وتتسم بالشفافية والأمان، إلى جانب تقنيات بلوك تشين متطورة وأنظمة تجارية مبتكرة لتمكين عملائنا حول العالم. نثق تماماً في أنّ ‘MultiBank.io’ ستحافظ على نموها باعتبارها المنصة الأكثر ثقة في مجال العملات الرقميّة، الأمر الذي يعزز ريادتنا عالمياً في قطاع الخدمات المالية".

من جانبه قال رايان كيم: "تشكّل العلاقات الوثيقة التي تربط ‘مجموعة ملتي بانك’ مع الهيئات الرقابية ضمن العديد من السلطات القضائية حول العالم، ميّزةً تنافسيّة كبيرة. وبلا شك أن ذلك يعكس تماماً الثقة التي تحظى بها المجموعة والذي يُعزز من مكانتها، وهو أمر بالغ الأهمية في قطاع العملات الرقمية في الوقت الراهن. أتطلع لقيادة منصة ‘MultiBank.io’ وتوفير حلول تداول موثوقة انطلاقاً من الممارسات التنظيمية الصارمة التي تنتهجها المجموعة. وبفضل التكنولوجيا المتقدمة والريادة العالمية والخبرة التنظيمية التي تتمتع بها مجموعة ملتي بانك فإنّ منصة ‘MultiBank.io’ تتفرّد عن باقي المنافسين، الأمر الذي يضعها في المقدمة."

حول MULTIBANK.IO

تُعد MultiBank.io منصّة شاملة لتداول العملات الرقميّة والمشتقات، منظّمة من مجموعة ملتي بانك، وتُوفّر أدوات سهلة الاستخدام لإجراء عمليات تداول فوريّة وآمنة بما في ذلك شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم والعملات الرقميّة الأخرى. ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني https://multibank.io.

-انتهى-

#بياناتشركات