دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت جمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية (MFTA)، وهي مؤسسة غير ربحية رائدة تعنى بدعم الابتكار وتعزيز التعاون في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة، عن إطلاق فرعها في جمهورية العراق. وقد وقع اختيار الجمعية على رائد الأعمال العراقي-الكندي البارز بهاء عبد الهادي ليتولى رئاسة الفرع الجديد، مستفيدةً من خبرته الطويلة ورؤيته الإستراتيجية لدفع التحول الرقمي للقطاع المالي العراقي وتعزيز امتثاله للمعايير الدولية.

سيُشرف عبد الهادي – صاحب البصمة الواضحة في مجالات المدفوعات الرقمية والشمول المالي – على مبادرات الجمعية في العراق، مع التركيز على تسريع تبنّي حلول التكنولوجيا المالية، وتعميق أواصر الشراكات، وتطوير بنية تحتية متينة لإدارة المخاطر والامتثال المالي في البلاد.

رؤية طموحة لعراق رقمي

يشهد القطاع المالي في العراق تحولاً متسارعاً تقوده الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والابتكارات التكنولوجية، مدعوماً بالإصلاحات الاقتصادية واتساع قاعدة الشمول المالي. ويُعد صدور لائحة تنظيم الدفع الرقمي رقم (2) لسنة 2024 خطوة مفصلية نحو بناء اقتصاد غير نقدي يقلل الاعتماد على السيولة ويعزز الشفافية ويشجع استخدام أدوات الدفع الرقمية.

وبدعمٍ من البنك المركزي العراقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف هذه اللائحة إلى تحديث البنية التحتية المالية ومواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية. وقد ارتفع إجمالي قيمة المعاملات الرقمية في العراق من 2.6 إلى 7.6 تريليون دينار عراقي في عام واحد، ما يعكس الثقة المتنامية في الحلول المالية الرقمية.

خبرة قيادية راسخة

منذ عام 2009 أسهم بهاء عبد الهادي، بصفته أحد مؤسسي الشركة العالمية للبطاقة الذكية (ISC)، في إطلاق بطاقة «كِي» (Qi) البيومترية الرائدة التي أحدثت تحولاً جذرياً في مشهد المدفوعات بالعراق، موفّرةً معاملات آمنة وفعّالة لملايين المستخدمين. وبفضل هذه التجربة الثرية، يشكّل عبد الهادي إضافة نوعية لمسيرة MFTA في العراق.

بهاء عبد الهادي – رئيس MFTA العراق:

«المستقبل الرقمي للعراق يزداد إشراقاً، والتكنولوجيا المالية هي قلب هذا التحول. سنعمل من خلال MFTA العراق على بناء منظومة تحتضن الابتكار والتعاون والتمكين المالي، بالشراكة الوثيقة مع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وروّاد التكنولوجيا».

دور MFTA العراق

في ظل تنويع الاقتصاد العراقي وتسارع الرقمنة، سيركز فرع الجمعية على خمس أولويات رئيسية:

تشجيع الابتكار في حلول التكنولوجيا المالية.

تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

رفع الثقافة المالية لدى الأفراد والشركات.

دعم التطورات التنظيمية لضمان بيئة مواتية للاستثمار.

تسخير التكنولوجيا المالية لخدمة المجتمع وتمكين شرائح أوسع.

وتضم الجمعية أكثر من 22,000 عضـو من الإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر ومصر والمغرب وساحل العاج. ومن خلال فروعها في البحرين والسعودية وقطر وأفريقيا، تلعب MFTA دوراً محورياً في صياغة سياسات الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير الأسواق.

وسيعلن فرع العراق خلال الأسابيع المقبلة عن خارطة طريق 2025 التي تتضمن مبادرات استراتيجية لتحديث الأطر التنظيمية، وتطوير البنية التحتية المصرفية الرقمية، ودعم الابتكار لخدمة المجتمع.

نمير خان – رئيس مجلس إدارة MFTA:«إن إطلاق فرع العراق ليس مجرد توسّع جغرافي؛ بل خطوة لترسيخ مكانة العراق لاعباً أساسياً في مشهد التكنولوجيا المالية الإقليمي. تحت قيادة بهاء عبد الهادي، نتوقع تعزيز الحوار التنظيمي، وتشجيع الشراكات، وزيادة إسهام التكنولوجيا المالية في بناء اقتصاد عراقي رقمي مرن وشامل».

من خلال تركيزه على الابتكار الرقمي والامتثال والشمول المالي، يتطلّع MFTA العراق إلى الإسهام في دفع النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة البلاد قوةً صاعدة في قطاع التكنولوجيا المالية بالمنطقة.

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