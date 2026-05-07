الكويت : أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين عبدالرحمن السداح في منصب مدير عام إدارة المخاطر، في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بتعزيز كفاءاته ودعم الكوادر الوطنية لتولي مناصب قيادية.

ويتمتّع السداح بخبرة تمتد لأكثر من 23 عاماً في القطاع المصرفي، منها نحو 15 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للشركات، ما يزوده برصيد مهني متقدم في إدارة المخاطر وتطوير الأعمال.

وقبل انضمامه إلى KIB، شغل السداح منصب رئيس مديري المخاطر في بنك الخليج منذ أغسطس 2023 بعد توليه مهام المنصب بالوكالة لمدة عامين. بدأ مسيرته في البنك عام 2003 من خلال مركز خدمة العملاء، قبل أن ينتقل إلى مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في عام 2006. كما تولّى منصب نائب مدير إدارة المخاطر في عام 2020، ما أتاح له اكتساب خبرات متنوعة في مختلف مجالات العمل المصرفي، بما في ذلك الخدمات المالية المقدّمة لقطاعي المقاولات والتجارة، إضافة إلى خبرته في مجالي الاستثمار والعقارات وإعادة هيكلة الديون المتعثرة.

ويحمل السداح درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت، كما أتمّ العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في مجالي الائتمان والقيادة لدى مؤسسات أكاديمية مرموقة، من بينها كلية هارفارد للأعمال وكلية وارتن.

وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل ترسيخ نهجه في الاستثمار بالكوادر الوطنية، من خلال استقطاب الكفاءات وتمكينها وتطوير مهاراتها القيادية، بما يعزّز جاهزيته لمواجهة التحديات المستقبلية ويدعم مسيرته نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز بنيته المؤسسية.

