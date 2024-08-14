المملكة العربية السعودية: تم اختيار المواطن السعودي محمد خضر، طالب معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، من بين 28 من نجوم المحاسبة الصاعدين عالمياً، للانضمام إلى مجموعة القادة الشباب للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC). وهو أول طالب من معهد المحاسبين القانونيين بالمنطقة ينضم لهذا البرنامج المتميز.

ويعمل خضر، الذي يسعى حالياً للحصول على شهادة محاسب قانوني مشارك (ACA)، كمدير للخدمات المشتركة للتمويل والمحاسبة في مجموعة زاهد. ويؤكد اختياره على التزام المملكة برعاية المواهب المحلية، وهو محور أساسي في رؤية السعودية 2030.

ويمثل الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) مهنة المحاسبة العالمية، ويضم أكثر من 180 مؤسسة من الأعضاء بما يقرب من ثلاثة ملايين محاسب في أكثر من 135 دولة. وتهدف مجموعة القادة الشباب التابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين إلى إشراك المتخصصين المهنيين في بداية حياتهم العملية ضمن المناقشات والمبادرات التي تؤثر على مستقبل مهنة المحاسبة من خلال معالجة القضايا العالمية الحاسمة مثل الاستدامة، ومكافحة الفساد، والذكاء الاصطناعي، وجذب المواهب والاحتفاظ بها.

وتم اختيار خضر من بين مجموعة عالمية شديدة التنافسية من المتقدمين، ويسلط اختياره الضوء على المواهب الاستثنائية الناشئة من المنطقة، وقوة برامج معهد المحاسبين القانونيين ICAEW. وبصفته عضواً في مجموعة القادة الشباب، سيتواصل محمد خضر مع أقرانه على مستوى العالم، ويشاركهم الأفكار لصياغة توجهات الاتحاد الدولي للمحاسبين بشأن المبادرات الهامة.

وقالت هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: "إن اختيار مواطن سعودي لهذا البرنامج المتميز يبرز نوعية المواهب المحلية على نطاق دولي، ويوضح أن جهود الحكومة والقطاع الخاص لتطوير ورعاية الإمكانات العالية تؤتي ثمارها. ويؤكد هذا الإنجاز على التزام المملكة ومعهد المحاسبين القانونيين بتحسين المهارات، فضلاً عن تفاني محمد الاستثنائي وعمله الجاد. نحن فخورون للغاية بإنجازه، ونثق في أنه سيقدم مساهمات كبيرة لمجموعة القادة الشباب في الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومهنة المحاسبة ككل في المنطقة".

وقال محمد خضر: "فخور جداً باختياري للانضمام إلى مجموعة القادة الشباب في الاتحاد الدولي للمحاسبين. تتيح لي هذه الفرصة التواصل والتعلم من بعض ألمع العقول في مهنة المحاسبة في جميع أنحاء العالم. وأتطلع إلى المساهمة بوجهات نظري واكتساب خبرة لا تقدر بثمن وجلبها إلى السعودية".

نبذة عن معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز ICAEW

يُعرف عن المحاسبين القانونيين أنهم مهنيون موهوبون يتمتعون بمستوى عالٍ من الالتزام وأخلاقيات العمل. ويمثل معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أكثر من 202,000 عضو ومتدرّب حول العالم.

ويفخر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW بتاريخه العريق والحافل في خدمة المصلحة العامة منذ تأسيسه في العام 1880، ويستمر في العمل عن كثب مع الحكومات والهيئات التنظيمية وقادة الأعمال في شتى أنحاء العالم. وبصفتنا جهة تنظيمية رائدة عالمياً لتحسين المهنة، فإننا نشرف على أكثر من 12,000 شركة، وندعمها وجميع الأعضاء والمتدربين في معهد ICAEW وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والسلوك المهني.

نحن ندعم جوانب الشمولية والتنوع والإنصاف، ونحرص على تزويد الكفاءات والمواهب بالمهارات والقيم التي يحتاجونها لبناء الأعمال والاقتصادات والمجتمعات لتكون مرنة، وفي الوقت نفسه ضمان أن موارد كوكبنا تُدار بصورة مستدامة ومسؤولة. ويعتبر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW أول هيئة مهنية رئيسية تصبح محايدة للكربون، مما يدل على التزامنا بمعالجة تغير المناخ، ودعم الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويعد معهد المحاسبين القانونيين ICAEW عضواً مؤسساً لشبكة "تشارترد أكاونتانتس وورلدوايد" (CAW) – وهي عائلة عالمية تجمع ما يزيد عن 1.8 مليون محاسب قانوني ومتدرّب في أكثر من 190 دولة. ومعاً، نقوم بدعم وتطوير والترويج لدور المحاسبين القانونيين كقادة أعمال موثوقين، ومؤثرين، ومستشارين.

إننا نؤمن بقوة المحاسبة القانونية وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي، ومن خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا وآرائنا، يمكننا أن نساهم في بناء اقتصادات قوية، ومستقبل ناجح ومستدام للجميع.

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